Extranjeros prefieren el calor de Mérida: ¿Abril rompió records de temperatura? Esto dice Procivy

Ahora hace más calor que antes, pero los yucatecos estamos acostumbrados. Sí está un poco más fuerte, se siente más y es por tanto pavimento que hay en la ciudad. Creo que hemos llegado a los 45 grados y por eso quedamos muy sofocados, señaló el señor Carlos Fernández, vecino de Francisco de Montejo, ayer a su paso por el centro meridano

En la jornada de ayer algunos restaurantes se vieron con poca gente, sobre todo aquellos que tienen mesas en el exterior.

A quienes pareció irles bien fue a los negocios de helados, jugos y aguas frescas. La sorbetería Colón, bajo los portales, fue de las más concurridas, por turistas principalmente, y lo mismo una heladería a un costado del Palacio Municipal.

El calor, sobre todo en las horas más críticas, también hizo que reduzca la afluencia de clientes en los negocios. Es el caso de una agencia de viajes donde entre las 11 y 3 de la tarde se reduce la afluencia de personas.

“Sí hay mucho calor, pero a los extranjeros les gusta; en cambio a los turistas que vienen de otras partes del país como Chihuahua y Tijuana les pesa”, dijo Jonathan Pat, de la agencia Jarana Tours, quien agregó que en esta época la mayoría de los visitantes busca tours en cenotes y playas.

Según el portal Meteorología Yucatán el ambiente caluroso se debió a la influencia de un anticiclón en el nivel medio y bajo de la tropósfera.

La Secretaría de Salud, por su parte, exhortó a la gente a cuidarse del calor, usando bloqueador solar, gorra y lentes de sol, y, en caso de viajar en automóvil, ventilarlo antes de subir. También recomendó a la población evitar salir a la calle entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde.

Las temperaturas no rompieron los récords en abril

Pese al intenso calor propio de la temporada y sus efectos en la población del estado, las temperaturas más altas registradas en abril, de 43 grados en Conkal, 42.5 en Ticul y Chocholá y 41 en Mérida fueron normales por debajo del promedio histórico, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) en un comunicado.

La dependencia ofreció detalles sobre las variaciones de los termómetros detectadas en el mes anterior en la red de monitoreo.

Conforme a datos estadísticos, las temperaturas más altas registradas en abril ocurrieron en 2010 en el municipio de Ticul con 44.5 grados y en 2020 en Motul con 45 grados por lo que el comportamiento en temperaturas de este abril fue dentro de lo normal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para los días de esta semana en Yucatán ambientes de calurosos a muy calurosos, de tal forma que podrían alcanzarse temperaturas superiores a los 40 grados.

¿Qué hacer para sobrevivir al calor de Mérida?

Ante ello, el titular de Procivy, Enrique Alcocer Basto, reiteró el llamado a la población yucateca a seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud de Yucatán, como no exponer, en particular a niños y adultos mayores, a la sobre exposición de la luz solar, a consumir abundantes líquidos y evitar los “golpes de calor” capaces de causar trastornos en la salud.

Pese a las altas temperaturas, el estado de Yucatán registró durante el mes pasado lluvias equivalentes al 9.6 L/m2 que representan el 36 por ciento promedio, como resultado de los acumulados en Muna (48.8 L7m2), Ticul (31.5 L/m2), Oxkutzcab (20.5 L/m2) y Mérida (9.5 L/m2). La lluvia de abril fue 74% menos que un abril típico. Estos registros, dijo el funcionario, demuestran que en Yucatán hasta el momento, no hay sequía.

¿Cuál será la temperatura en Mérida y Yucatán?

El servidor público expuso que la mayor cantidad acumulada de precipitaciones pluviales durante el mes pasado ocurrió en los municipios del cono sur Santa Elena, Oxkutzcab y Tekax, en tanto que las lluvias moderadas se presentaron más en la mayor parte del centro, poniente y oriente del territorio y las leves en la zona costera, de Celestún a Río Lagartos.

En cuanto a frentes fríos, fueron dos los que ingresaron de forma directa a nuestro Estado, el No. 47 el 12 de abril y el No. 52 el pasado 29 de abril, los que propiciaron leves descensos de temperaturas, de tal forma que se tuvieron mínimos de 14°C en Conkal, 15° C en Mocochá y Cantamayec y 19° C en Mérida, distantes del promedio histórico detectado en el 2013 en Becanchén, localidad de Tekax, de 5°.

Ingresaron en total, 12 frentes fríos a Yucatán, y 8 tuvieron efectos indirectos; en el mes de abril, el No. 47 se mantuvo como estacionario en el norte del estado dejando lluvias puntuales fuertes en el norte y sureste, sin descenso de temperaturas; el frente frío No. 52 ingresó el 30 de abril con rachas de viento, lluvia de diversa intensidad y descenso en las temperaturas, dejando en Tekax 14°C, 13°C en Cantamayec, mientras que en municipio de Mérida fue de 13.5°C en el observatorio de la Conagua.

Alcocer Basto hace un llamado a las coordinaciones municipales de Protección Civil a aplicarse, participar, y estar atentos a las condiciones del tiempo en sus comunidades con el fin de atender a la población que se reúne de manera masiva en playas, albercas, cenotes, fiestas patronales, y centros recreativos.

En las recomendaciones a la población para la temporada de incendios, destaca que si te encuentras en carretera y estás cerca de una zona de humo disminuye la velocidad del vehículo, prende las luces para ser visible, recordando que puede haber brigadistas trabajando en la zona.

La gran mayoría de los incendios son provocados por quema de basura, por lo que mantén tus patios limpios y recoge tu basura. No arrojes envases o latas a terrenos baldíos, no sobrecargues contactos eléctricos, ten precaución en el uso y almacenamiento de pirotecnia y se debe conocer el cómo funciona un extintor.