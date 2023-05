Salen de paseo o compras en MÃ©rida, pero se cuidan por el intenso calor

Clima en Mérida. El calor extremo que se registra en la ciudad no impidió que los turistas visiten el Centro Histórico y conozcan los productos que se ofrecen en los puestos de Mérida en Domingo. Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca

Clima en Mérida. El calor extremo que se registra en la ciudad no impidió que los turistas visiten el Centro Histórico y conozcan los productos que se ofrecen en los puestos de Mérida en Domingo. Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca

Clima en Mérida. El calor extremo que se registra en la ciudad no impidió que los turistas visiten el Centro Histórico y conozcan los productos que se ofrecen en los puestos de Mérida en Domingo. Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca

Clima en Mérida. El calor extremo que se registra en la ciudad no impidió que los turistas visiten el Centro Histórico y conozcan los productos que se ofrecen en los puestos de Mérida en Domingo. Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca

Clima en Mérida. El calor extremo que se registra en la ciudad no impidió que los turistas visiten el Centro Histórico y conozcan los productos que se ofrecen en los puestos de Mérida en Domingo. Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca

Clima en Mérida. El calor extremo que se registra en la ciudad no impidió que los turistas visiten el Centro Histórico y conozcan los productos que se ofrecen en los puestos de Mérida en Domingo. Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca

Clima en Mérida. El calor extremo que se registra en la ciudad no impidió que los turistas visiten el Centro Histórico y conozcan los productos que se ofrecen en los puestos de Mérida en Domingo. Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca

MÉRIDA, Yucatán.— Apenas eran las 10 de la mañana de hoy domingo cuando el termómetro marcaba 32 grados Celsius de temperatura máxima, lo que auguraba otro día de calor extremo en Mérida.

Antes que el Sol alcanzara su máxima radiación, entre las 2 y 3 de la tarde, cientos de personas salieron de paseo, de compras, a los servicios religiosos, a comer fuera del hogar y disfrutar de las actividades recreativas. Eso sí, a esta hora del día el bochorno ocasionaba fuerte sudoración, lo que es sinónimo de deshidratación, por lo que era obligada la búsqueda de líquidos y productos helados para mitigar la sed, así como buscar refugio en lugares con sombra.

En las céntricas calles de Mérida una estampa del día fue ver a la gente disfrutar un helado, una paleta, un vaso de jugo o con una botella de agua purificada o refresco de cola.

Demanda de jugos y helados

"Este año se siente un poquito más fuerte el calor", reconoció Luis Rebolledo Martínez, encargado de la paletería y heladería La Fuente del centro. "Subió mi venta poco más del 20 por ciento en estos días de mucho calor. Nos ayuda este clima para vender más".

Informó que la mayor demanda de la gente son jugos de fruta naturales de limón, tamarindo, jamaica, sandía, piña con chaya. "Quienes quieren descansar un rato piden helado y lo disfrutan en el local".

Otro comerciante del centro, Eutimio Castro Avilés, quien tiene un puesto de antojitos en el programa Mérida en Domingo del Centro Histórico, también informó que le va muy bien porque vende en el día los 18 kilos de cochinita y lechón que lleva, además, de las carnes asadas, empanizado y pavo de relleno negro que prepara en tortas, tacos y panuchos.

Dijo que la clientela baja a partir de las 2 de la tarde por la alta temperatura del Sol y el fuerte calor. Por ello, él abre su puesto a las 7 de la mañana para que cuando caliente el medio ambiente ya agotó su venta.

Más turismo nacional visita la ciudad

Desde su óptica, todavía viene turismo nacional y muy poco turismo internacional, principalmente de Europa y de Canadá. De Estados Unidos ve muy pocos turistas.

"El turista sale temprano a pasear el Centro, ya sabe del clima extremo de Mérida y quiere ganarle al calor", explicó. "Muchos están de paso porque luego siguen su paseo por municipios donde hay cenotes, siempre preguntan por estos atractivos y por Valladolid".

Comerciantes de Mérida en Domingo

Los comerciantes que no recuperan sus ventas que tenían antes de la pandemia del covid-19 son las artesanas de ropa típica de Mérida en Domingo porque sus ventas, según dijo María del Carmen Cetina Martel, son regulares.

Antes de la pandemia vendía $5,000 al día en promedio, pero hoy apenas coloca 10 piezas en la jornada laboral. Generalmente sus clientes son turistas nacionales que conocen y valoran la ropa típica, pero los turistas extranjeros pasan en grupos, observan, toman fotos de los artículos y luego los llevan a otros sitios de interés.

Turismo internacional

La turista italiana Kelti Minissele y su novio, ella de Sicilia y él de Alemania, llevan 6 días de paseo por Mérida y sufren el fuerte calor, a pesar de que usan ropa ligera.

No es la primera vez que Kelti viene a Yucatán, pero en cada visita aumenta su estadía. En este año estarán una semana más en Yucatán porque quieren recorrer más puntos turísticos.

Hoy domingo estuvieron en la Plaza Grande y luego viajarían al puerto de Progreso y después a un cenote que está por Uxmal.

"Me encanta la naturaleza, la historia y la cultura de Yucatán", dijo en entrevista. "Este centro histórico tiene mucho color y energía, pero es muy fuerte el calor, no estamos acostumbrados a este clima. Consumimos mucha agua, fruta, verdura y tratamos de no estar en el Sol después del mediodía".

Buena actividad comercial

El comercio en general del Centro Histórico de Mérida tuvo buena actividad, pero ante la falta de clientes recurren a las ofertas atractivas.

Hay negocios que ofrecen descuentos de 20, 30 y 40 por ciento, otros ofertas de 2 por 1 o 3 por 2 prendas.

Con estas ofertas las prendas y zapatos bajan sustancialmente de precios, lo que atrae a la gente, pero no se vio ventas masivas tipo temporada decembrina a pesar de la cercanía del Día de las Madres.

Lo que también se vio en los almacenes y zapaterías del centro es una amplia oferta de trabajo. Varios negocios solicitan empleados en carteles con salarios de $1,400 semanales o $6,450 al mes en horarios de 8 horas.