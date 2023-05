Más de 200 yucatecos se reencontrarán con sus hijos migrantes en EE.UU.

MÉRIDA.— Historias de amor, de emociones se vivieron hoy lunes, en la ceremonia de "Cabecitas blancas", programa de reencuentro de madres y padres con sus hijas e hijos migrantes, que se realizó, en el salón Ek Balam del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Se entregaron documentos de viajes a familiares de migrantes, para ver a sus hijos después de muchos años, hasta de más de 30 años.

La mayoría de adultos mayores de 60 años de diversos municipios recibieron pasaportes y visas y boletos, para viajar a Estados Unidos. Vecinos de Yaxcabá, Ticul, Maní, Mama, Sotuta, Peto, entre otros recibieran sus documentos, para viajar a ciudades norteamericano.

Noticias Relacionadas Museo del Bracero en Yucatán: buscan recordar a los primeros migrantes yucatecos

Reencuentro de familiares yucatecos en EE.UU.

En total 201 yucatecos, de los cuales 79 son varones y 123 mujeres viajarán al extranjeros para reencontrarse con sus familiares.

Estarán de 30 a 40 días, con sus hijos y nietos que muchas veces no han conocido físicamente pero si por videollamadas.

El gobierno estatal apoyó para tramitar pasaportes y visas, mientras que los boletos de avión estuvieron a cargo de los hijos migrantes, para que los abuelos convivan varios días con sus familiares.

Evento de lágrimas y alegrías

En el evento se combinaron las lágrimas y las alegrías. El recuerdo cuando sus hijos siendo adolescentes viajaron a Estados Unidos para ganar más dinero y enviar a sus familiares.

Mañana martes saldrá el primer grupo a Estados Unidos, a destinos como Los Ángeles, San Rafael, San Francisco, Oregón, Minnesota, son algunos de las ciudades donde están los yucatecos.

Vila Dosal: No hay nada como la familia

El gobernador Mauricio Vila Dosal subrayó que han trabajado mucho para que este programa se convierta una realidad.

No hay nada como la familia, dijo el mandatario. "Yo no me puedo imaginar, 20, 35 años sin poder ver a mis hijos", comentó.

Vila Dosal dijo que de todos los apoyos que entrega, este "es algo que no se compara con nada". Reflexionó sobre la oportunidad que este viaje implica para los beneficiarios, como el poder "abrazar a un hijo, darle besos, conocer a los nietos".

El Gobernador dijo que por primera vez lograron que en un mismo año se vayan otras 200 personas. "Este es un programa muy humano", subrayó.

Vila Dosal anunció que en San Francisco, California, en el condado de San Mateo, se instalará una Casa del Migrante a partir de l mes de junio próximo.

El gobernador estuvo acompañado de funcionarios, entre los que se encontraba la diputada federal por Yucatán, Cecilia Patrón Laviada, así como Eric Eber Villanueva Mukul, director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).