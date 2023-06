Planean la solución a faltante en el Iepac

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) empieza a considerar la posibilidad de emitir nuevas convocatorias para elegir consejeras, consejeros y secretarias o secretarios en los municipios que hagan falta, considerando que en varias poblaciones apenas se apuntaron los mínimos necesarios para instalar los 106 Consejos Municipales y 21 Distritales, y todavía falta ver si pasan los exámenes.

Fueron 3,400 aspirantes, de los cuales 1,365 no concluyeron su inscripción, y 2035 son los ya verificados, indicó Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Iepac.

Aunque cuentan con más de 2,000 opciones, el funcionario externó su preocupación por el hecho de que no todos podrían pasar el primer filtro, el examen que están por aplicarles, mas los que al final que pasen decidan no continuar y renunciar, por ya no convenirles o buscar un trabajo, y eso podría aumentar el número de municipios donde podrían faltar aspirantes para integrar los consejos.

Alternativas

Bates Aguilar manifestó que ya están considerando esa situación y también opciones de solución, que serían el volver a convocar, pero ya solo en los municipios donde falten aspirantes para completar los consejos, y si les alcanzaría el tiempo, porque esto se definiría entre finales de junio o principios de julio.

Recordó que los 106 consejos municipales y 21 distritales, conforme a la ley deberán instalarse en enero de 2024.— DAVID DOMÍNGUEZ