Más de 16,000 jóvenes buscan un espacio escolar; presentan el Exani I en Mérida

La evaluación de conocimiento estandarizada para el ingreso a una de las preparatorias del estado se efectuará a las ocho de la mañana con una duración de cuatro horas y media. Terminará a las 12:30 p.m.

De acuerdo con un comunicado, las sedes incluyen a los Colegios de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay); los Cbtis 19, 80, 95, 112, 120 y 193.

También las preparatorias estatales No. 1 “Serapio Rendón”, No. 2 “Gral. Salvador Alvarado”, No. 3 C.T.M., No. 4 “Víctor Jesús Manzanilla Jiménez” en Cansahcab, No. 5 “Agustín Franco Villanueva”, No. 6 “Alianza de Camioneros”, No. 7 “Eligio Ancona”, No. 8 “Carlos Castillo Peraza”, No. 9 “Víctor Manuel Cervera Pacheco” en Oxkutzcab, No. 10 “Rubén H. Rodríguez Moguel”, No. 11 en el fraccionamiento Las Américas, No. 12, en el fraccionamiento Los Héroes y No. 13 Plantel Azteca Yucatán.

También en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey) y el Centro de Educación Artística (Cedart) “Ermilo Abreu Gómez”.

¿Cuáles son las preparatorias con mayor demanda en Mérida?

Para las preparatorias estatales presentarán el Exani aproximadamente 5,000 estudiantes . Los alumnos que no logren ingresar a su primera opción tendrán la oportunidad de entrar a la segunda o tercera opción.

De acuerdo con los registros, las preparatorias con mayor demanda por parte de los estudiantes son: Cobay Santa Rosa, Xoclán, Preparatoria No. 3 (Pacabtún), Preparatoria No. 8 (Francisco de Montejo), Preparatoria 10 (Caucel) y Preparatoria No. 11 (fraccionamiento Las Américas).

¿Qué hacer antes de presentar el Exani I?

Se recomienda a los alumnos que lleguen 30 minutos antes de la aplicación de la evaluación, porten pase de ingreso con foto, ficha de depósito original o comprobante de transferencia, lápiz 2 1/2, goma de borrar y sacapuntas. Eviten llevar artículos que no serán requeridos para la prueba.

Para el ciclo escolar 2023-2024 un total de 19,433 jóvenes se registró para ingresar al nivel medio superior, de los cuales 16,356 son de bachillerato y 3,077 de telebachillerato.