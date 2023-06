Padres exigen justicia por menor abusada por una compañera en una escuela en Xoclán

Madres y padres de los alumnos de la primaria “Donaciano Aké Chalé” colocaron candados en las rejas del plantel ubicado en Xoclán para evitar que los maestros ingresen a dar clases, como protesta por un caso de abuso sexual que sufrió una menor de edad en esa escuela.

El caso salió a relucir el lunes pasado, cuando la presunta victimaria, según se relata, buscó a la menor para pedirle perdón por lo que le había hecho días antes; esto lo escuchó una maestra del plantel y ella dio aviso a las autoridades de la escuela, quienes, según la maestra Norca Covián, supervisora de la zona, activaron los protocolos.

Las madres y los padres de familia se manifestaron enojados porque no creen que la escuela sea un lugar seguro para sus hijos, ya que se han dado otras situaciones que el director, Alexis Euán Dzul, ha dejado pasar y pusieron como ejemplo una patada en los testículos que propinó un menor a otro.

En un momento dado la maestra Norca intentó salir del plantel, pero los padres le impidieron el paso y le exigieron la destitución del director. La profesora no respondió a las reclamaciones, tomó su teléfono y dijo “hijo ven a ayudarme, junta y trae a tus amigos”.

Eso enojó a los manifestantes, ya que lo consideraron una amenaza de la maestra Norca.

Entre los quejosos estaba la madre de la niña víctima de abuso, quien expuso que la maestra Norca le dijo que lo único que se podía hacer era que “se pida una disculpa” y cambiar de escuela a las involucradas.

“Esta situación me ha generado muchos gastos económicos, no solo emocionales. Yo quiero que la mamá de la niña se haga cargo de los gastos. Pero la supervisora me dijo que la mamá no tiene sustento económico y que si se va a otra escuela y hace lo mismo, pues que ese plantel lo resuelva”, dijo enojada la madre de la víctima, quien enfrentó a gritos a la supervisora.