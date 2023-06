Renuncia a dirigir el INAH Yucatán

Luego de 10 años de labor, primero en el área jurídica y posteriormente en el último año en la dirección general, el arqueólogo José Chab Cárdenas renunció voluntariamente y por motivos personales a su cargo al frente de la delegación Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cargo que a partir de ayer asumió la arqueóloga Ana Goycoolea Artís, quien se desempeñaba como encargada cultural del consulado de México en Barcelona.

El propio ex director explicó en entrevista con el Diario que la razón de la separación del cargo obedeció a un proyecto personal para adherirse al equipo de trabajo de la candidatura de una persona a un cargo de elección popular; sin embargo, no ahondó en este punto, no precisó qué ni candidato ni partido.

Ayer se llevó al cabo una reunión en la sede del INAH en Yucatán para realizar el relevo, motivo por el cual se canceló un acto en el que el hasta entonces director encabezaría en el municipio de Uayma, la entrega de los trabajos de restauración del templo de Santo Domingo.

“Algo meditado”

Por la tarde, en entrevista con el Diario, Chab Cárdenas aclaró que su renuncia fue algo meditado y asumido por él mismo y obedeció a motivos estrictamente personales, toda vez que tiene un proyecto con el cual se adherirá al equipo de trabajo de la candidatura de una persona a un cargo de elección popular.

El entrevistado se reservó la identidad del candidato y el partido en cuestión.

Chab Cárdenas estuvo al frente del centro INAH Yucatán poco más de un año, en ese tiempo le tocó atender y solucionar las demandas de ejidatarios de la comisaría de Chablekal.

Éstos por meses mantuvieron un plantón en el acceso a la zona arqueológica de Dzibilchaltún exigiendo el pago que les adeudaba el instituto desde hacía décadas por el uso de los terrenos donde se ubica el recinto.

Bloqueos

De igual manera, tuvo que afrontar la crisis de los bloqueos carreteros y de los accesos a Chichén Itzá que realizaron habitantes de Pisté y las comunidades aledañas, quienes denunciaron manejos irregulares en la administración del espacio.

Durante su gestión se pusieron en marcha importantes proyectos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas para Yucatán, (Promeza) impulsado dentro del proyecto integral del Tren Maya, para dotar a estos espacios de infraestructura adecuada y suficiente paras la atención de los turistas que harán uso de este medio de transporte.

Intervenciones

Con recursos económicos federales como nunca antes había sucedido, se interviene 10 sitios arqueológicos de Yucatán en los que se llevan al cabo labores de limpieza, rescate y consolidación de estructuras prehispánicas, trabajos de salvamento e investigación.

También la construcción de los Centros de Atención al Visitante Catvis (que sustituirán a los actuales paradores turísticos de estos lugares), así como la construcción de tres museos de sitio en Chichén Itzá, Dzibilchaltún y Kabah.

De hecho, el pasado lunes Chab Cárdenas encabezó el acto en el cual se anunció la construcción del Museo de Sitio de Dzibilchaltún, el cual deberá inaugurarse en diciembre próximo, junto con otras obras que incluyen el CatviI y el nuevo estacionamiento del lugar, obras que en conjunto representan una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

El entrevistado recordó que durante su gestión se concretó la adquisición de los terrenos donde se ubican los sitios de Chichén Viejo y Kulubá, en Tizimín. De igual modo unas 1,205 piezas mayas prehispánicas rescatadas en sitios arqueológicos de Yucatán o en posesión de particulares, pasaron a sumarse al acervo del INAH en la localidad.

Se iniciaron también las obras rescate de la pinacoteca del estado “Juan Gamboa Guzmán”.

Asimismo, destacó la buena relación y coordinación que el propio INAH logró con el gobierno del Estado y los ayuntamientos con quienes trabaja de forma estrecha.

Chab Cárdenas indicó que sostuvo una reunión con la nueva directora del Centro INAH Yucatán, a la cual le entrega una administración limpia, con proyectos iniciados y avanzados, con manejo transparente de recursos; agradeció la confianza que depositó en su persona el director nacional del INAH, Diego Prieto Hernández, y aseguró que se marcha satisfecho de su labor al frente de la delegación local del instituto.

José Arturo Chab Cárdenas asumió la dirección del centro INAH Yucatán el jueves 19 de mayo de 2022, relevando en el cargo a Eduardo López Calzada.

Chab Cárdenas venia fungiendo desde 2013 como titular del departamento jurídico de este mismo centro.