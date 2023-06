Responden sobre paciente campechano que no ha recibido un marcapasos

El doctor Oliver García Trujillo, director del hospital regional del Issste “Elvia Carrillo Puerto”, informó que el paciente José Honorio García Zetina por el momento no es candidato para recibir un marcapasos.

“No puedo decir que nunca será candidato, porque la salud no tiene palabra y en cualquier momento puede cambiar el estado de salud de un paciente. Pero hasta la última revisión que se hizo (a García Zetina), de estudios cardiológicos y holter, no ha sido candidato todavía para el marcapaso ”, dijo.

Como informamos, José Honorio García Chan, hijo del señor García Zetina, acusó al Hospital Regional del Issste en Mérida de negarle un marcapasos a su papá por ser vecino de Campeche, pues los aparatos están reservados para yucatecos en forma prioritaria.

“Fue una respuesta inesperada, ¿porque somos de Campeche no le pueden dar un marcapasos a mi papá? La cuota del Issste me la cobran puntual e igual que a cualquier trabajador de cualquier parte de la República. Tengo derechos, y no tenemos la culpa de que no tengamos hospital en Campeche y que los casos que requieren hospitalización se manden a Mérida”, había dicho García Chan al Diario.