Cronología del ''cristal'' en Yucatán: con presencia más de 10 años en la entidad

Aunque el “boom” en el consumo de “cristal” en Yucatán se inició en 2018 aproximadamente, las autoridades detectaron la presencia de esa droga en el estado por lo menos desde 2009, según datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

En marzo de ese año la Policía Estatal detuvo a cuatro personas con varias bolsas de “cristal”, fabricada en Sinaloa.

En aquel tiempo, en Yucatán y en el resto del país esta droga se conocía bajo el nombre de “ice”.

Las autoridades detuvieon un mes después a los hermanos M.A.I.S. y C.A.I.S. con envoltorios de marihuana, “crack” y varios paquetes de “cristal”. Hasta donde se sabe, éstas habrían sido las primeras detenciones de personas vinculadas al tráfico de “cristal” en el estado.

La venta de esta droga empezó a crecer desproporcionadamente, sobre todo en el Sur, a partir de 2009. Existen registros de la operación de mayoristas de “cristal” en esta zona, que traían del norte y centro del país, y que distribuían luego entre narcomenudistas de Akil, Oxkutzcab, Tekax, Ticul y Peto, en particular.

Luego esa red se extendería por todo el estado.

El crecimiento paulatino en el consumo de “cristal” en el Sur se tradujo en un aumento de asesinatos y actos de violencia, provocados por jóvenes intoxicados con esa droga.

Los crímenes y suicidios a causa del “cristal” han llegado a niveles alarmantes en los últimos meses, como informaremos en próximas entregas.

La fabricación de metanfetaminas como el “cristal” inició en el país a mediados de la década de los 90, en laboratorios clandestinos del centro de la República.

Luego su consumo se extendió principalmente a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Durango, pero de 2011 a 2021 se desplegó por todo el país, incluyendo Yucatán.

Aquí su consumo empezó principalmente en los municipios expulsores de trabajadores agrícolas a Estados Unidos que, cuando regresaban a sus poblados de origen, traían con ellos la adicción al “cristal”.

Ejemplos muy dramáticos de esto son dos pequeñas poblaciones sureñas, Akil y Santa Elena, donde muchos de sus jóvenes adquirieron la adicción al “cristal” en Estados Unidos y la llevaron a esos lugares, dice el presidente del grupo Fraternidad de Drogadictos Anónimos, Antonio Morales Gómez.

El consumo empezó a extenderse también entre pobladores de municipios yucatecos colindantes con Quintana Roo, que se iban a trabajar a este estado, conocido por la proliferación de drogas ilegales, entre ellas el “cristal”, señala el director del Centro de Integración Juvenil, Víctor Roa Muñoz.

Otros lugares que han servido como fuente de expansión del consumo de esa droga, añade, son las fiestas patronales de los pueblos del interior, donde se ofrecen alcohol y drogas sin control.

Un adicto en rehabilitación de Drogadictos Anónimos relata que él comenzó a consumir “cristal” en Mérida a los 30 años de edad, siendo conductor de Uber.

“En este trabajo conocí a unas personas dedicadas a ordeñar pipas de gasolina, en una zona alejada de la ciudad”, afirma. “Ellas me contrataban para llevarlas hasta allí, lo que me convenía porque cobraba 700 pesos de ida y vuelta por esos viajes, por dos horas de trabajo”.

“Con el tiempo hice amistad con esas personas y les seguí dando servicio, pero fuera de la plataforma. Eso aumentó la confianza entre nosotros y fue cuando vi por primera vez una pipa para fumar ‘cristal’. No le di importancia, pero entendí que era algo malo”.

“Con el paso de los días ellos me invitaron a probar la droga. ‘Vas a estar despierto y alerta y podrás trabajar más’, me dijeron. Insisto, sabía que era algo malo, pero eso no me frenaba”.