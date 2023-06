El parque y canchas de la colonia Francisco I. Madero, en deplorables condiciones

MÉRIDA, Yucatán.— Vecinos de la colonia Francisco I. Madero manifestaron sus quejas por las malas condiciones en que se encuentra la zona y, principalmente, el área del parque y las canchas, donde se instala cada fin de semana un tianguis.

Es una zona habitacional ubicada en el poniente de la ciudad, cuyos vecinos explicaron la gran actividad que genera el tianguis que se instala los sábados y domingos en el área deportiva y el parque, que también ocasiona que se acumule una gran cantidad de basura, que es recolectada muchas horas después de que los tianguistas se han ido.

Los vecinos aclararon que no están en contra del tianguis, pero piden a las autoridades mayor vigilancia y establecer un reglamento que norme la actividad.

Colonia con muchas carencias

Bolsas de basura y otros problemas denuncian vecinos en el parque de la colonia Francisco I. Madero, donde opera un tianguis los sábados y domingos. También señalan la falta de vigilancia de la policía

También señalaron que la colonia tiene muchas carencias y las autoridades la han descuidado por mucho tiempo, incluso mencionaron que las grades de las canchas están deterioradas, el área de juegos infantiles está en mal estado, hay acumulación de basura en los alrededores, malos olores con afecta incluso a los alumnos de las escuelas cercanas, han aparecido ratas y animales muertos, además de mala iluminación y poca vigilancia.

Los locatarios de un mercado permanente, que funciona en el lugar, mencionaron que desde hace mucho tiempo no se realiza algún tipo de mantenimiento a las instalaciones del parque, también hace falta limpieza y mayor seguridad en la colonia.

Testimonio de los vecinos

Rosy Pech Chi, vecina de la calle 30 de la colonia Francisco I Madero dijo que, “El problema mayor es la basura, sobre todo cuando vienen los tianguistas, ya que dejan todo tirado, incluso cuando terminan sus ventas algunos se quedan sólo a tomar en el parque, atrás del monumento a Madero; lo han visto supervisores pero ni les dicen nada".

“Falta mantenimiento, esta todo sucio", dijo Cristina Noh Catzin, vecina de la calle 32 de la misma colonia, y agregó, "los policías hacen y deshacen, no están vigilando", y añadió que en ocasiones hay personas alcoholizadas en el lugar y no hay vigilancia policíaca.

Entre otras anomalías que señalan los vecinos se encuentra el exceso de perros callejeros, árboles que son utilizados como tendederos, mala o nula iluminación pública y mal olor a todo el mercad.

Los lugareños insisten en que se requiere mucha más atención por parte de las autoridades para dar solución a estos problemas, así como conciencia de quienes visitan los tianguis.

“Me tiene cansada la basura, siempre hay basura", expresó Mireya Rosado Góngora, vecina de la calle 33, y agregó, "Cuando es el tianguis hay más problemas; los visitantes se estacionan y no respetan las entradas de nuestras casa". Mireya Rosado también insistió que en el parque no hay luz, falta vigilancia y que algunas personas ingieren bebidas alcohólicas en la cancha deportiva, lo que genera inseguridad para los habitantes del lugar; "Se lo hemos dicho al Guarda Parques y no hace nada”, subrayó la vecina.

Llamado al Ayuntamiento de Mérida

Finalmente, los vecinos reiteraron que no están en contra del tianguis, pero piden a las autoridades que pongan orden, que se establezca un reglamento, mayor vigilancia en la zona y una labor exhaustiva de mantenimiento y limpieza en toda la colonia cuanto antes, para que el lugar recobre su seguridad y los habitantes recuperen la tranquilidad que caracterizaba a esta parte del poniente de Mérida.

