Advierten: la desaparición de 32 NOM dejará una ''tierra sin ley'' en hospitales

Como un desacierto más del gobierno federal calificó el presidente del Colegio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Yucatán, doctor Paul Cerda García, la cancelación de 32 normas oficiales mexicanas que regulaban la atención de enfermedades graves degenerativas en el país.

Consideró que la desaparición de las NOM dejará una especie de tierra sin ley en el ejercicio de la medicina porque no habrá obligatoriedad legal y las enfermedades las manejarán sólo con la existencia de los recursos disponibles en el momento.

“Las normas oficiales mexicanas son la guía del buen actuar del médico, de ejercer con ética la profesión médica, garantiza un diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades de los pacientes”, señaló el reconocido especialista.

Es un desacierto más del gobierno federal

¿Cómo funciona una Norma Oficial Mexicana en el sector salud?

El médico y escritor Edgardo Arredondo Gómez publicó en Diario de Yucatán el domingo 11 una editorial con el título Anarquía en Salud , donde explica con detalles cómo funcionó bien la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 en un caso de diabetes.

Sin embargo, sin mediar una justificación, el gobierno federal canceló 32 NOM que regulaba la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, dislipidemias, sobrepeso y obesidad, entre otras.

Entrevistado sobre este tema, el doctor Cerda García afirmó que las normas mexicanas son guías y un conjunto de reglas que sirven a los médicos, son pautas para el buen manejo del diagnóstico, tratamiento, control y dotación de medicamentos en beneficio de la salud del paciente.

“Con la desaparición de las NOM nos pone en predicamento ante todas las enfermedades graves, como el cáncer, males psiquiátricos, VIH sida, diabetes, por citar algunos padecimientos que se rigen bajo estas normas mexicanas”, afirmó.

Desabasto de medicinas en el sexenio de López Obrador

“Todos saben que se ha suscitado un desabasto de medicamentos en este sexenio (del presidente Andrés Manuel López Obrador)".

Hay una reducción disfrazada en la compra de medicamentos para las enfermedades crónicas, lo que se traduce en una minusvalía de estos recursos de la salud, una minusvalía del tratamiento seguro y completo de los pacientes mexicanos

“La salud es como el funcionamiento de un automóvil, por citar un ejemplo sencillo, si no le pones gasolina completa se gasta y para, si no le pones aceite completo, se desbiela”, continuó.

“Lo mismo pasará con los pacientes que requieren un diagnóstico, tratamiento y medicamentos completos, si no reciben el servicio y dosis completo de medicamentos se van a descontrolar, se van a descompensar y la enfermedad que padecen puede tener una evolución compleja y mortífera”.

El doctor Cerda García destacó que en ningún sistema de salud del mundo se justifica la desaparición de la normatividad de la medicina. "Estas NOM son los pasos que el médico debe seguir cuando se enfrenta a un padecimiento difícil".

Sin las NOM, la medicina será "como una especie de tierra sin ley"

"Ahora, sin estas NOM, la medicina será como una especie de tierra sin ley, se manejará con la existencia de recursos, no habrá obligatoriedad de cumplimiento de las reglas ni del gobierno ni de los médicos ni de los hospitales".

Y puso otro ejemplo simple: Si llega un paciente con síntomas de cáncer ahora se podrá brincar el primer paso, pasar a la segunda o tercera fase y eso no está bien, no es ético.

Si una persona diabética necesita insulina y no hay en el stock, no se podrá hacer nada para que lo obtenga porque no hay una obligación y no hay este medicamento disponible

“Los pacientes van a pensar que nosotros los médicos somos los malos, que no queremos recetar y dar los medicamentos, pero si no tenemos en el almacen no se puede recetar”, lamentó.

“Si hay instrucciones de los jefes o directores de que no se dé determinado medicamento, simplemente no se dará”.

Explicó que los médicos son el enlace entre el hospital y el paciente. No pueden dar más de lo que hay en disponibilidad.

"Es como si una persona quisiera y deseara dar un automóvil, pero si no tiene el recurso, lo más probable es que de una bicicleta, de esta forma sencilla se puede interpretar la desaparición de las NOM".

Repercusiones en pacientes del IMSS por la cancelación de NOM

“Sin duda esta cancelación de las normas oficiales mexicanas tendrá serias repercusiones en los pacientes afiliados al IMSS, Issste y los servicios de la Secretaría de Salud porque ya no hay ni siquiera el Insabi”, señaló.

Es un problema generalizado que afronta la salud de los mexicanos, repercutirá en la salud del pueblo, puede complicar el tratamiento de las enfermedades y causar mayor daño a las personas sin un diagnóstico, tratamiento y surtimiento de medicamentos completo

“La NOM es el órgano que rige el buen diagnóstico, tratamiento y garantiza la dosis de medicamentos para contrarrestar las enfermedades”, reiteró.

“Es una guía científica que elaboró un comité de expertos en varias especialidades, está basado en estudios y evidencias científicas de los más connotados y prestigiados médicos y especialistas de la salud a nivel mundial".

Señalan que las NOM surgieron del consenso de expertos

"No es una norma que se sacó de la manga alguien o es una ocurrencia de algún grupo, son unas reglas que gozan del consenso de expertos en la ciencia médica”, prosiguió.

Dijo que las asociaciones y federaciones de médicos de México no están de acuerdo con la cancelación de las NOM en materia de salud.

Ya mandaron cartas de protesta al gobierno federal, pero saben que será inútil porque este presidente de la república hace lo que considera su intuición y no escucha las razones

“Con todas sus acciones en materia de salud, el presidente (López Obrador) nos demuestra que no le importa mucho la salud de los mexicanos”, enfatizó.

Los dirigentes nacionales de las organizaciones de médicos buscan revertir esta cancelación de las NOM en México y buscan acercamiento con funcionarios de la SSA para que haya un diálogo y logren un punto medio que no desaparezca por completo la regulación de las normas oficiales mexicanas.

Con sinceridad, dijo que no ve factible que el gobierno federal dé marcha atrás a la cancelación ni que por medio de recursos legales puedan restituir la vigencia de las NOM porque se requiere que los senadores de la Republica realicen alguna iniciativa de ley que garantice su vigencia.