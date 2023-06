Entregan el galardón “La Gota de Oro” a empresas comprometidas con el medio ambiente

La socia fundadora de la empresa yucateca DLD14 Proyectos®, Dra. Diana Sánchez Herrera, advirtió que la plataforma costera de abundante agua dulce de la Península de Yucatán podría perderse por la contaminación del manto acuífero.

Durante la entrega de los galardones “La Gota de Oro” en el Gran Salón de COPARMEX Mérida, la empresaria afirmó que es momento de dejar atrás la falsa percepción de la relativa abundancia de agua que tiene la Península de Yucatán porque es un recurso natural de alta vulnerabilidad, es tan alta, que la suma de todos los descuidos podrían agotar este valioso recurso.

“En nuestra vasta península, la cantidad de agua no significa calidad necesariamente”, reiteró en su discurso en la ceremonia de premiación. “Los invito a sumarse en este proyecto, con la esperanza de que cada año haya más empresas y personas con mayor sentido de responsabilidad, en lo que nos compete para preservar este recurso”.

Advirtió que si no se empieza a generar conciencia y buscar soluciones factibles para no verter agua contaminada al suelo, no estaremos lejos de perder nuestra posición privilegiada como una plataforma costera abundante en agua.

“La situación ambiental es preocupante, uno de los temas más alarmantes es el agua, no solo es un recurso vital para toda forma de vida en el planeta, también es un bien común para la humanidad”, subrayó. “Es necesario reflexionar y comprender las consecuencias de no cuidar los recursos naturales, en especial el agua. A pesar de que su ciclo y los ecosistemas representan una reserva importante de este líquido, las actividades agropecuarias, industriales y la creciente demanda de la población que se concentran en las ciudades, afectan su disponibilidad”.

Creciente sequía

Advirtió que la creciente sequía que se reporta en las noticias, hace evidente la escasez de agua. Incluso, si esto solo se ve en estados del norte, quizá algún día esta situación llegue a nuestra península.

Esto podría conducir a una eventual carencia de la disponibilidad del agua de calidad, por lo tanto, la responsabilidad de revertir los procesos de su contaminación es de suma importancia. Actualmente el país enfrenta desafíos en la distribución de este importante recurso que se encuentra concentrado en nuestra querida Península de Yucatán, además debemos tomar en cuenta que nuestra variabilidad hidrológica nos hace propensos a precipitaciones extremas en contraste con largas sequías.

Todos estos factores, dijo, llevan a problemas geopolíticos por la disputa del agua y ocasiona grandes pérdidas de recursos, vidas humanas y produce un desequilibrio en los ecosistemas y en el ciclo hidrológico.

“La Unesco y la Red de Agua de la UNAM reportan que un 71% del territorio presenta una presión hídrica elevada. Esto significa que ese porcentaje actualmente no puede satisfacer nuevas demandas de agua”, dijo.

También mencionó que “hay 106 municipios altamente vulnerables por las sequías, por lo tanto, es de suma importancia cuidar el agua, no solo optimizando su uso, sino su correcto tratamiento para recuperarla, darle un rehúso y devolver el agua limpia al manto freático”.

Los otros oradores, C.P. Dwight Navarrete Muñoz, Presidente del Consejo de Administración de DLD14 Proyectos; el Director General de la JAPAY, Carlos Francisco Castillo Sosa, quien representó al Gobernador Mauricio Vila Dosal; y el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mérida, Mario Alberto Martínez Laviada, representante del Alcalde Renán Barrera Concha, coincidieron que el agua es un bien común de la humanidad, es vital para la sobrevivencia y aunque hay abundancia de agua en la Península de Yucatán hay que cuidarla.

Navarrete Muñoz destacó que es la segunda entrega del galardón “La Gota de Oro” a empresas comprometidas con el medio ambiente y específicamente en el cuidado del agua haciendo uso de la tecnología SITAR DLD14®. Destacó que dicha tecnología 100% yucateca, fue creada para que el agua residual no industrial reciba tratamiento en un biorreactor antes de que regrese al manto freático.

Este biorreactor es un Sistema Individual de Tratamiento de Agua Residual (SITAR) no industrial, que cumple las normas ambientales con un funcionamiento sustentable. En breve, lanzarán al mercado un nuevo producto compatible con el SITAR DLD14® que contribuirá para poder hacer un rehúso del agua tratada para servicios al público con contacto indirecto u ocasional.

En el 2023 cinco empresas recibieron el galardón, quienes en conjunto suman una capacidad de 161 millones de litros de tratamiento de aguas residuales (no industriales) con el biorreactor SITAR DLD14®.

Empresas galardonadas

Las ganadoras de La Gota de Oro fueron: Inmobiliaria CHB en la categoría Desarrollos Habitacionales Multifamiliares por el uso de estos biorreactores en su proyecto Siela que cuenta con 56 departamentos de lujo en Telchac Puerto, con una capacidad de tratamiento de 54 millones de litros al año, fue Ing. Víctor Manuel Abraham Chapur quien recibió el galardón en su representación.

Tótem Residencial en la categoría Edificios Comerciales, con una capacidad de tratamiento de 2 millones de litros anuales, recibió el premio Dra. Francia Triay Espinosa; en la categoría Townhouse, ganó Administración Gerencia Arquitectónica con su proyecto Maruva TH, un desarrollo de 9 townhouse en Cholul con una capacidad de tratamiento de 9 millones de litros al año, recibió el Ing. Alberto Gamboa; en Vivienda Unifamiliar Económica la empresa 14 Desarrollos con el proyecto habitacional San Gerónimo de Tixkokob, con una capacidad de tratamiento de 44 millones de litros al año, recibió el galardón Ing. Jorge Navarrete Herrera; y en Vivienda Unifamiliar Residencial recibió el premio Construpisos y Edificación GC con el desarrollo Boreana de Cholul que cuenta con una capacidad de tratamiento de 52 millones de litros al anuales, recibió el galardón Lic. Guillermo Moreno Candila.

En el evento también se hizo entrega de reconocimientos especiales a Pronatura Península de Yucatán A.C. en la categoría Asociación Ambiental dedicada al cuidado del agua y del medio ambiente por su labor en pro de la conservación y restauración de ecosistemas en zonas de alta biodiversidad y AXIS INGENERÍA Y MEDIO AMBIENTE en la categoría Impulsor de Tecnologías Sustentables por sus servicios ambientales, costera y de ingeniería civil, gestión y sustentabilidad energética, lo que los ha llevado a trabajar internacionalmente.

(I.S.)