Youssef Macari, único yucateco certificado como catador de café por el Coffee Quality Institute

En su paladar, en su mirada y en su memoria Youssef guarda los aromas, sabores, colores y texturas que despiertan al mundo; a sus apenas 25 años de edad su vida huele y sabe a café.

Estas son dos prestigiosas instituciones encargadas de preparar y reconocer a los mejores calificadores de café de especialidad a escala internacional.

“Yus” —como le dicen su mamá y su hermana Sofía— a diferencia de muchos otros catadores de café, no creció con los pies llenos de fango corriendo entre las sendas de los cafetales, pero ha recorrido un largo camino para profesionalizarse en la industria.

No conoció los secretos del cultivo de los cafetos por herencia familiar, pero, como un músico que coloca cada nota en su lugar para interpretar de manera perfecta una melodía, sabe distinguir un buen grano, separar los defectuosos, y realizar la perfecta selección de café de especialidad.

Youssef no creció en zonas altas donde se cultivan las plantas de las cuales se obtienen los granos que dan el líquido más consumido en el mundo; creció bajo el implacable calor de Mérida a nivel del mar, entre médicos y terapeutas que le ayudaron a trabajar su personalidad afectada por un trastorno del espectro autista que le fue diagnosticado a los dos años de edad.

“Visitamos 14 doctores y todos nos decían lo mismo, mi esposo me dijo ‘estás esperando a que uno te diga que no tiene nada’, y tenía razón”, cuenta Mónica Erosa, quien hoy ve el autismo de Youssef como una condición especial de su personalidad, pues no ha sido impedimento para que él se desarrolle como un profesional en la industria.