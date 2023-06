Yucatán, un atráctivo de inversiones; destacan en el Foro IMEF

El 12o. Foro IMEF de Yucatán generó la información relevante que más de 350 asistentes a este evento de corte financiero y político querían escuchar: las elecciones de 2024 llevarán a la sociedad a su nivel más alto de polarización, el país tendrá un panorama difícil para los negocios y finanzas, Mérida seguirá de moda en inversiones y turismo con una nueva zona rosa con el corredor gastronómico y Morena no la tendrá fácil si la oposición postula a un candidato que levante pasiones.

Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, una empresa especializada en encuestas, dijo que Yucatán y Guanajuato son dos de los nueve estados donde habrá elecciones para la gubernatura en 2024 que tienen ventaja sobre su más cercano competidor, Morena, pero no la tienen seguro porque está comprobado que ni siendo el gobernador mejor evaluado podría garantizar una victoria electoral y puso el ejemplo del gobernador priista Rolando Zapata Bello.

Morena tiene clara ventaja en Chiapas y Tabasco y en los otros cinco estados habrá una competencia muy reñida, principalmente en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Jalisco, donde Movimiento Ciudadano puede perder votación que pondría en riesgo la retención de la gubernatura.

“No se ve una división en el PAN en Yucatán, siempre ha salido unido en sus procesos internos, son un ejemplo, son críticos, se pelean y forman grupos, pero en el voto allí están presentes”, señaló Roy Campos.

Contrastes en aprobación Vs. elecciones para Yucatán

“La pregunta es si le basta para ganar. Antes, la competencia era con el PRI, Rolando Zapata gobernó bien, tuvo buena evaluación y perdió”, recordó.

“Mauricio Vila ha estado bien aprobado, nunca ha tenido mala aprobación ni una crisis, aun así puede perder, hay ejemplos de buena gestión que pierden, no basta con esto del buen gobierno porque el candidato no es el que tiene la gestión. Si cree el PAN que ya ganó Yucatán, es que ya perdió. Tiene que jugar realmente a ganar, si le sirve la alianza, que la haga; por ejemplo, hay partidos que no están en condición de no ganar nada, pero le aportan algunos puntos. Morena también juega y el arrastre nacional hizo que López Obrador ganara en Yucatán en 2018. Yucatán es uno de los estados donde Morena no ganó la senaduría, la ganó el PRI con Jorge Carlos Ramírez, el PAN quedó primero y Morena tercero”.

Roy Campos dijo que si el PAN realiza una buena selección de candidatos para alcaldes y diputados, incluye a todos los grupos, mantienen la unidad y si tiene aliados, ve mayores posibilidades de que gane de nuevo Yucatán, pero el PAN no puede decir desde ahora que lo tiene ganado. Se le preguntó si Mauricio Vila sería presidenciable.

“Lo conozco como un buen gobernador, pero no lo conozco como un buen levantador de pasiones. Ha de ser muy bueno para levantar pasiones porque ganó la elección, no lo conozco en ese plan de aspirante a la candidatura presidencial, lo vi en su gira nacional por su informe, lo vi destacando que sí le interesa, pero no lo vi en el Estado de México promocionando el voto para Alejandra del Moral, no lo he visto en campaña para ver si levanta pasiones, al que vi fue a Creel (Santiago Creel) y creo que por ello perdió Alejandra”.

¿Quién sería el candidato de Va por México?

Para él la estructura panista quiere a Santiago Creel como candidato de Va por México, puede ser un magnífico presidente porque no se le conoce actos de corrupción y mal trato a la prensa, pero no levanta pasiones, que es lo que necesita la oposición para ser competitivo. Lily Téllez con su discurso muy de derecha es capaz de provocar la participación de grupo y Xóchitl Gálvez con su estilo, forma de ser, comportamiento y desfachatez puede penetrar en las masas morenistas, porque este tipo de política le gusta a la gente”.

Sugirió que la alianza opositora realice una selección de candidato a la presidencia mediante una elección primaria para que los aspirantes recorran el país, que realicen una promoción del voto a favor de esta alianza, que no se peleen y elijan al que de mejores resultados, pero al día de hoy no hay ningún aspirante de la Alianza va por México que despegue. Y también sugirió: no pregunten a los empresarios, siempre eligen mal, siempre se equivocan porque siempre buscan a alguien que gobierne bien. Además, sugirió que la oposición realice alianzas pragmáticas.

El ''boom'' yucateco, inversión turística

En la mesa panel “El turismo como detonador del crecimiento económico”, el presidente de la región sureste de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Convenciones (Amprofec), Gonzalo Novelo Luján, afirmó que Yucatán está de moda en inversiones y turismo desde hace unos años y por ello atrae a una buena cantidad de turistas, inversionistas y gente que quiere vivir en Mérida.

Hay un boom de inversiones inmobiliarias en la costa yucateca, la ampliación del aeropuerto de Mérida generó mayor conectividad y el Tren Maya, nos guste o no, trae trabajo y generará tráfico turístico a Yucatán.

“Las estadísticas nos muestran que en ciertos segmentos turísticos la pernocta hotelera ya está en 2.3 a 2.4, el aeropuerto de Kaua que está cerca de Chichén Itzá no tiene grandes flujos de pasajeros, pero lo utilizan empresa de Quintana Roo que traen aviones privados y recorridos turísticos”, señaló el directivo yucateco. “La promoción que realiza yucatan.travel de que si decides tener un año sabático puedes tener al día un lugar diferente para visitar los 365 días del año está permeando en este destino. En el plan de los negocios siguen llegando inversiones importantes, aquí si se está apostando fuerte al turismo. Sí tenemos esta sinergia, sí se están desarrollando varios destinos, los cenotes y parque espectaculares como Xibalbá, Popol Vuh son desarrollos de muchos millones de dólares, al igual que el desarrollo turístico de Las Coloradas, las inversiones en nuevos hoteles”.

“Los cenotes, como la zona de Homún, se han desarrollado orgánicamente y el corredor gastronómico de la 47 y el parque de La Plancha será una pequeña zona rosa de Mérida para los turistas”, reiteró. “Si hoy vas al parque Santa Lucía a tomar una copa de vino y cenar, no ves a gente local, ves a gente de otros países”.

Novelo Luján también destacó los destinos turísticos de puerto Progreso, pueblo mágico de Sisal, Río Lagartos, entre otros, donde se invierte en infraestructura de hospedaje y restaurantes. Y el segmento de segundas residencias sigue en crecimiento exponencial, principalmente en algunas partes de la costa yucateca y la selva donde ya se aprecian torres de edificios como los que se ven en Miami, Estados Unidos.

“Vemos fuerte inversión en la hotelería, son miles de millones de dólares acumulados en esta infraestructura, la Hacienda Xcanatún ya tiene una alianza con una operadora mundial, tenemos el hotel Chablé, el más prestigioso del Estado, hace poco abrió el hotel Camino Real, surgen hoteles con conceptos de diferentes estilos, en Espita y Celestún también hay inversiones en hospedaje”, subrayó el líder de la Amprofec. “Todo este fenómeno está sucediendo en todo Yucatán, son resultados de este crecimiento económico que tenemos y está sirviendo para poder posicionar al turismo”.

Afirmó que ve mucho potencial al turismo de convenciones y turismo médico para Yucatán, solo falta ir por estos segmentos en equipo, no solo por parte del gobierno y generar la confianza para que el turismo internacional venga en mayor número.

Gerardo Corona González, presidente ejecutivo de Mentum GC y de GC Intelligi, confirmó que Mérida es muy atractivo para venir, por lo que recomendó que tengan mucho cuidado porque sabe de muchos chilangos que quieren vivir en esta ciudad y estado a pesar del fuerte calor y la vulnerabilidad por los huracanes.

“Mérida es para mi un semillero de empresarios de alto nivel, este sector turístico es de alta competencia globalizada, es la que menos barreras tiene y su estatus de estado más seguro del país inclina que el turista decida venir de paseo o vivir temporalmente”, indicó Corona González.

Los discursos de la ceremonia de inauguración estuvieron a cargo de la presidenta del Foro IMEF, Mónica Febles Álvarez Icaza; del presidente del Capítulo Yucatán del IMEF, Juan Brito Segura; el oficial mayor del Ayuntamiento de Mérida, Mario Alberto Martínez Laviada, representante del alcalde Renán Barrera Concha; y del secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Roberto Suárez Coldwell.