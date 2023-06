Ola de calor en Yucatán: consienten con paletas frías a animales de los zoológicos de Mérida

Chapuzones en piletas, rociadas constantes de agua fresca, paletas congeladas y abundante agua para beber son los mejores aliados en esta temporada de calor para los animales que se encuentran en los parques zoológicos del Centenario y Bicentenario Animaya.

Trabajadores, cuyos nombres se omiten por no estar autorizados a hablar con la prensa, explicaron que los animales que se encuentran en los zoológicos de Mérida están acostumbrados a las altas temperaturas de calor.

La gran mayoría es originaria de lugares con climas cálidos y secos, donde las olas de calor son muy comunes, por ello les es fácil adaptarse al clima de la Península de Yucatán, indicaron.

“No les afecta mucho el calor porque la mayoría son de climas muy cálidos, con sol más fuerte al de nosotros, ya están acostumbrados”, compartió un operario.

Aun así, se extreman los cuidados dependiendo de cada especie para mantenerlos frescos e hidratados para prevenir golpes de calor.

Centenario y Animaya, en acción para mitigar ''shocks'' calóricos

Los trabajadores del Centenario y de Animaya hacen lo necesario, según los recursos de cada lugar, para ayudar a mitigar los “shocks” calóricos.

Por ejemplo, especies de aves y mamíferos como jirafas, monos, cebras, antílopes, tigres y leones, entre otros, son consentidos con paletas congeladas con trozos de fruta o carne, según su dieta.

Algunas acciones que se realizan en el zoológico Bicentenario Animaya, en Ciudad Caucel, son las siguientes:

“A las aves se les refresca con aspersores, les gusta mucho el agua y toman baños, pero a veces, si no quieren no se mojan, para el resto de la fauna hay aspersores que se prenden en las tardes y las mañanas”.

“Incluso se les hace enriquecimiento en la dieta con productos heladas. Por ejemplo, a los leones se les pone carne en sus paletas congeladas y a los otros, como los monitos, les ponemos frutas. Dependiendo de la especie y lo que coman, se les da”.

“También hay un sistema de aspersores para todas las especies. Los que gustan se mojan cuando se enciende. Y lo más importante, siempre tienen su bebedero con agua fresca, se mantienen llenos siempre”.

El alcalde Renán Barrera Concha indicó que el programa de Enriquecimiento Ambiental que se aplica en los zoológicos tiene como objetivo cuidar la salud de los animales, así como brindarles espacios adecuados, lo cual disminuye los factores de estrés.

“El trabajo que realiza nuestro equipo técnico, conformado por biólogos y veterinarios, es fundamental en la época de altas temperaturas, ya que ellos están al pendiente de las necesidades de los animales. También se busca que nuestras especies tengan los cuidados en el espacio en el que se mueven todos los días, además de procurar su desarrollo psicológico y motriz”, dijo.

Paletas de carne o fruta para animales del Centenario y Animaya

Sobre las paletas, comentó que tienen diferentes formas, tamaño y contenido dependiendo del animal al que se le va a dar; se elaboran de carne o de frutas y se busca una consistencia diferente para que sea algo distinto a su dieta diaria”, resaltó.

Dependiendo de las necesidades de cada especie se hacen cambios en la rutina como es la inclusión en la dieta de frutas como sandía, melón y naranja, ricas en vitamina C, las cuales se les ofrecen frías y con vistosas formas para llamar su atención.

Igual señaló que estas paletas de hielo incluyen carne, sangre, insectos, hojas de ramón, entre otras, con las cuales las especies no sólo mitigan el calor, sino que les entretienen.

El director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis, señaló que en esta temporada de calor se realiza un mantenimiento constante de cada una de las áreas de los zoológicos.

“Nuestro equipo en el parque se encarga de regar las diferentes áreas, colocamos palapas, toldos y lonas. Acondicionamos espacios con más plantas para que los animales tengan sombra; aumentamos el nivel de agua de los estanques, lagos y abrevaderos”, abundó.

Previendo el aumento de afluencia en ambos zoológicos, Walter Rosado, biólogo encargado del área de Enriquecimiento Ambiental, exhortó a los visitantes, a cuidar la fauna que habita estos espacios.

“Queremos brindar una mejor atención a todas y todos. pero es importante que no aumentemos los niveles de estrés de los especímenes, por lo que invitamos a no gritar y a no golpear los cercos ni alimentarlos”, recalcó.

El encargado del área informó que actualmente las especies dentro del Centenario reportaron un crecimiento, debido a que este año se registraron tres nacimientos: un lémur cola anillada, un mono patas y un papión sagrado.

Después recordó que este crecimiento de las especies es gracias a los intercambios y la relación que existen entre los diferentes zoológicos del país, además que los existentes en Mérida pertenecen a la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.

El horario para visitar el Centenario y Animaya es de martes a domingo de 8 a 17 horas.