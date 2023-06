Yucatán, uno de los 16 estados con registro no binario: ¿Cuántas personas ya hicieron el trámite?

A la fecha solo una persona ha solicitado que se le registre en su credencial de elector como No binaria, aunque sus demás datos no se cambiaron porque no presentó su acta de nacimiento modificada, dijo ayer Eliezer Serrano Rodríguez, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Yucatán.

“Hasta la fecha son solo 16 entidades donde personas piden que se marque en su credencial de elector que no son binarias y Yucatán está entre esas, con un caso hasta el momento de 49 en todo el país, que tienen esta distinción en su identificación electoral”, añadió. Noticias Relacionadas El INE Yucatán dará libertad sobre la identidad: así se identifica a los no binarios

México entrega primer acta de nacimiento a persona de género no binario

Entrevistado en las instalaciones del INE, donde participó en la presentación del Sistema de Consulta de Estadísticas Electorales y el Estudio Muestral de Participación Ciudadana, el vocal del RFE comentó que donde más personas solicitaron y se asentó en su credencial como persona no binaria es en Ciudad de México, con 10 electores.

Luego se encuentra Aguascalientes, con nueve electores que así lo solicitaron. Tamaulipas y Jalisco tienen cuatro casos cada uno.

Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Michoacán y Yucatán tienen hasta ahora de a uno que han solicitado este cambio en su credencial, en los otros seis estados tienen entre dos y tres electores con estas condiciones.

En el caso de Yucatán, explicó el funcionario, a la persona solo se le cambió la marca en la parte donde va el sexo, colocando una X. No se le actualizó su clave de elector ni otro dato más porque no presentó su acta de nacimiento actualizada, como ya se expiden en algunas entidades del país.