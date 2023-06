Reconoce la U. Marista a sus mejores alumnos

Con la finalización del ciclo escolar 2022-2023, algunos alumnos de la Universidad Marista de Mérida cierran una brillante página en el proceso de formación de las diversas carreras que ofrece a nivel licenciatura o en las distintas maestrías que permiten el desarrollo a mayor nivel de los profesionales de varias ramas.

En esta ocasión 14 estudiantes de licenciatura y 10 de maestría de la Universidad Marista finalizaron con los mejores promedios de sus respectivas generaciones y la institución les reconoce tan meritorio logro.

Licenciaturas

Alejandrina Pinto Carrillo, de 23 años, de Administración de Recursos Naturales, promedio final 96.14: “Es una carrera interdisciplinaria, de muchas áreas vinculadas que tiene que ver con el entorno natural pero también con proyectos sociales sustentables. Me gustó la carrera, los aprendizajes y el enfoque humanista que se le dio. Me gustaría aplicar lo aprendido en algún sector vinculado a soberanía alimentaria o cursar un posgrado”.

Abril Cecilia Burgos López, 23 años, Arquitectura, promedio final 96.40: “Dibujar, crear y diseñar, son cosas que siempre he disfrutado hacer, lo que más me gustó de la carrera es ahondar en las características de la arquitectura que se hace en Yucatán, sus exponentes, materiales, entornos; actualmente trabajo en un despacho, me gustaría seguir aprendiendo y en un futuro tener mi propia empresa”.

Ariadna Vela González, 22 años, Administración, promedio final de 99.50: “Es una carrera que ayuda a resolver muchos problemas, la administración es ordenar las cosas y me gusta mucho porque esto te abre las puertas en diversos campos y empresas, por eso me gustó la forma en que la fuimos abordando, sin perder de vista el aspecto humano. Me gustaría formar parte alguna empresa de emprendimiento social”.

Ilibeth Quijano Torres, 23 años, Contaduría, promedio final de 98.67: “De familia, la contaduría ha sido parte de mí desde siempre, te empapas de ella, la vives y la comprendes, siempre hay alguien que te explica u orienta. Es una carrera interesante pero que demanda mucho estudio y actualización, nunca dejas de aprender. Trabajo en un despacho, pero ahora estoy detrás de una proyecto para colocarme en una empresa canadiense”.

Andrea Rodríguez Novelo, 23 años, Diseño de Interiores, promedio final de 95.79: “Desde pequeña me ha gustado decorar, los detalles y optimizar los espacios; quería estudiar medicina pero me convencí que el diseño de interiores era lo mío, era buena en lo que hacía. Es una carrera muy interesante pero muy demandante, no es solo que te guste, hay una teoría detrás de cada elemento y el por qué de las cosas. Actualmente trabajo para un despacho y mi aspiración es un día tener el mío propio”.

Marifer Jayre Gómez Vargas, 24 años, Derecho, promedio final de 98.73: “Es una carrera que me gusta por todo lo que te permite hacer para ayudar a los demás, demanda seriedad, conocimiento, actitud recta, honestidad. No es una carrera fácil, se lee mucho, se razona entre lo legal y lo correcto, encuentras en los compañeros magníficos seres humanos para continuar creciendo juntos. Actualmente realizo mis prácticas en el Poder Judicial y más adelante me gustaría cursar una maestría”.

Ana Paola Orozco Ham, 23 años, Ingeniería Industrial y de Sistemas, promedio final de 98.87: “Lo que más me llamó de la carrera es que abarca diversos campos como mercadotecnia, procesos, contabilidad, todas estas asignaturas son necesarias para dar cohesión a lo que se estudia. Yo disfruté mucho mi formación profesional en la universidad, cada asignatura fue un reto pero a la vez conocimiento y experiencia. Actualmente trabajo para un corporativo en el área de recursos humanos y me gustaría cursar un posgrado en Alemania”.

Miguel Alejandro Pasos Cimé, 22 años, Administración Turística, promedio final de 96.82: “Creo que es una carrera que se replica en todo el país y Yucatán destaca por sus diversos atractivos, pienso que tiene mucho potencial en el turismo de experiencias o el turismo sustentable. Fue un carrera muy ardua, nos tocó la mitad de ella en la pandemia del Covid-19. Me gustaría seguir agarrando experiencia y en un futuro abrir una empresa de turismo sustentable”.

Valentina Mendicuti Carrillo, 22 años, Fisioterapia y Rehabilitación, promedio final de 95.79: “Siempre me ha llamado la atención las áreas de la salud y esta carrera combina no sólo el conocimiento teórico sino también la práctica, además de que es una actividad que tiene mucho auge. Lo que más me gustó de la carrera es que puedes llevar a la práctica lo que estás aprendiendo en las aulas. Por el momento me voy a concentrar en mi trabajo de servicio social en la clínica de la universidad”.

Rudradeep Datta Banik, 23 años, Médico Cirujano, promedio final de 94.71: “Es una carrera muy humana y comprometida, puedes investigar, laborar en un área de urgencias, especializarte, pero siempre el compromiso es para con el paciente. Hay que estudiar mucho, leer más, hacer el internado en mi caso en el HR Issste, me falta el servicio social, sacrificas mucho, pero vale la pena. Me gustaría especializarme en neurocirugía”.

Mayra Muñoz Álvarez, 24 años, Mercadotecnia, promedio final de 95.40: “Es una carrera ideal para el desarrollo de negocios, se adentra a muchos aspectos del conocimiento del mercado y las estrategias de venta. Es demandante de quien la estudia, te exige tiempo, disciplina, seriedad, mucho estudio, es un reto digno de tomarse. Me gustaría trabajar en el área de mercadotecnia de una empresa internacional, para ampliar horizontes y afianzar conocimientos”.

María Jimena Guagnelli Medina, 22 años de edad, Nutrición, promedio final de 95.24: “Los alimentos siempre fueron algo que llamaron mi atención, sus orígenes, características y cualidades y que efectos tienen en la salud de las personas es muy interesante. Fue una carrera que se vuelve especialmente demandante en la teoría, hay que dedicarle tiempo y hacer sacrificios para alcanzar los objetivos. Me gustaría seguir desarrollando mis habilidades y conocimientos en la práctica en la clínica de la Universidad Marista”.

Lucero Pérez Sánchez, 23 años, Psicología, promedio final de 98: “A mí me gustó la carrera porque tiene diversas vertientes más allá de la clínica, pues hay laboral, pedagógica y otras más. En lo particular me interesa la psicología en la niñez. Al ser una carrera afín al campo de la salud, es mucho lo que hay que dedicarle en lo teórico. Personalmente quiero actualizarme y especializarme en psicología educativa o neuro psicología”.

También destacó Efraín Armando Peniche Esquivel, de Ingeniería Civil, con promedio final de 95.84.

Maestrías

Mariana González Aldrete, 26 años, Derecho Ambiental, promedio final de 97.24: “Uno nunca deja de aprender, terminas la carrera y deseas profundizar en un campo de tu interés más específico, así fue como cursé esta maestría porque estoy preocupada por el grave deterioro del medio ambiente. Es una carrera que te da herramientas desde el punto de vista legal para poder actuar en pro del medio ambiente, hay mucho que leer y actualizarse. Quiero trabajar en proyectos comunitarios y de ecoturismo”.

Guadalupe Córdova Perera, 46 años, Derecho Empresarial, promedio final de 98.59: “Es una especialidad de mucha importancia hoy día, creo que la legislación en materia empresarial establece el marco jurídico sobre el cual se desarrollan los negocios. Para mí fue un reto muy grande, pues soy a la vez madre de familia, estoy a cargo de la gerencia jurídica de una empresa, hay que sacar tiempo y esfuerzo para cada cosa, es muy satisfactorio cuando el esfuerzo se ve recompensado. Me gustaría cursar ahora algo relacionado a métodos alternativos de soluciones (Mediación y arbitraje)”.

Luis Eduardo Parra Lorenzo, 27 años, Dirección Financiera, promedio final de 98.19: “Cuando egresé de contaduría pública quise estudiar algo como esto que permite adquirir herramientas de cómo se pueden conducir adecuadamente los recursos financieros en diversos ramos. Es una maestría interesante, muy completa, muy bien estructurada, que a veces llevamos en presencial y a veces en línea. Actualmente trabajo en el Poder Judicial, pero quisiera ampliar mis conocimientos y seguir creciendo en experiencia”.

Ana Lía Montero Rubio, 33 años, Dirección y Gestión Empresarial, promedio final de 98.31: “Han pasado ocho años desde que egresé de la licenciatura en administración de tecnologías de la información y, como formo parte de una empresa familiar del área farmacéutica, hice esta maestría para expandirnos a nuevos horizontes; hubo momentos de mucho trabajo y presión en la maestría, pero es parte del proceso para adquirir conocimiento, ahora me dedicaré con más esmero al negocio aplicando los conocimientos adquiridos”.

Dieff Walter, 31 años, Administración de Empresas Constructoras, promedio final de 99.06 : “Legué a México procedente de Haití a los 19 años sin saber nada de español, pero con la convicción de superarme para alcanzar un sueño, una meta personal que comencé estudiando ingeniería civil y que ahora con esta maestría busco reforzar lo que necesito para realizarlo. Al principio fue muy difícil porque no hablaba nada de español, luego de 10 años ya puedo comunicarme y estudiar mejor. El siguiente paso sería un doctorado técnico administrativo y algo en ciencias sociales”,

Andrea Beatriz Solís Sandoval, 25 años, Fisioterapia Deportiva, promedio final de 98.94: “Siempre me ha gustado el deporte y la salud, esta maestría me permite desarrollarme más allá de mi licenciatura en fisioterapia y rehabilitación, me he integrado a los equipos de deportes de la universidad y viajo con ellos a los eventos donde participan y eso me gusta. Me gusta la maestría, es muy interesante y con un perfil humanista muy atractivo, actualmente tengo un consultorio de fisioterapia, me interesa abrir otros, quiero seguir actualizándome a través de diplomados y certificaciones para estar al día con lo último de la especialidad”.

Emily Louise Singley Snyder, 28 años, Gestión Ambiental, promedio final de 98.75: “Tengo la licenciatura en administración de recursos naturales, la maestría me permitió ampliar mis conocimientos y capacidades, porque los recursos naturales también suponen el aspecto social y económico. Estudiarla fue un reto, demanda un equilibrio en los tiempos para dedicarle a la maestría y a las actividades cotidiana, Me gustaría crecer aún más con especializaciones en sustentabilidad corporativa, economía circular o un diplomado en Políticas Públicas”.

Eduardo Andrés Carrillo Cruz, 30 años, Impuestos, promedio final de 97.31: “Soy contador público y la maestría de impuestos nos da la oportunidad de profundizar entorno a una temática de mucha actualidad como son los impuestos, algo en lo que muchas personas requieren ayuda y yo quiero brindarles esa asesoría. Fue una maestría muy interesante, mucho estudio, mucha teoría y mucha actualización. Me gustaría independizarme y tener mi propio despacho asesor o de contabilidad fiscal”.

Pamela Bonysu Sierra Montejo, 25 años, Impuestos, promedio final de 97.31: “A mi me atraen las cuestiones de índole fiscal laboral, creo que es una actividad importante y necesaria hoy día. Fue una maestría que me gustó mucho llevar por los maestros, los temas, la actualidad de los mismos; me gustaría integrarme a una empresa donde pueda desarrollar todo mi potencial.”

Carolina Saade Saade, 29 años, Nutrición Pediátrica, promedio final de 98.56: “Soy licenciada en nutrición, con la maestría profundizo en el ámbito de la alimentación de la niñez y eso me agrada porque los niños son el futuro, pero el trabajo empieza con los papás. Es una maestría que demanda mucho estudio, cariño a lo que se hace y que da grandes satisfacciones, A mí me gustaría en el futuro tener mi propio consultorio, ofrecer la mejor atención a quien lo requiera”.— Emanuel Rincón Becerra