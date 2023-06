SSP Yucatán llama a evitar limosnas a menores de edad: ''Que tu bondad no sea parte del problema''

La SSP Yucatán emitió a través de sus redes sociales un mensaje en el que pide a la ciudadanía evitar contribuir al agravante problema de menores de edad que se encuentran en los cruceros de Mérida pidiendo limosnas.

Lo anterior, luego de la tragedia ocurrida el martes pasado, cuando una conductora le arrebató la vida a Iker, niño de ocho años de origen chiapaneco, que se dedicaba a pedir limosna en un semáforo en la avenida de la colonia México, en Mérida.

El drama del menor, por el cual diversos activistas y vecinos se han sumado para exigir justicia, puso en la mira un problema hasta entonces invisibilizado en Yucatán: una posible red de trata de personas, ya que desde la reactivación económica tras la pandemia de Covid-19 se vio crecer el número de familias, con vestimentas características de Chiapas; arrivar a Mérida y colocarse en diversos semáforos para pedir limosnas.

Si bien las autoridades no han emitido una respuesta respecto a los protocolos que se realizan por estos grupos notoriamente identificados, al menos por la ciudadanía; la SSP emitió un mensaje en el que solicita no contribuir con retribuciones económicas a estos infantes; a través de una imagen que sugiere que detrás del rostro de un niño se oculta un adulto que posiblemente le esté explotando con fines de lucro.

"Que tu bondad no sea parte del problema, no fomentes la explotación infantil", señala el mensaje que acompaña a la mencionada imagen en la que destaca otro escrito: "No seas parte de este negocio".

Como se mencionó, el Gobierno de Yucatán no ha confirmado si existe una red de trata de personas, un problema que de acuerdo con activistas e investigadores se mantiene invisible en el Estado, toda vez que se denuncia con otro nombre.

¿Hay trata de personas en Yucatán?

Apenas en enero pasado, el Diario de Yucatán publicó que la reapertura económica en Progreso había traído consigo una especie de nuevo "turismo" con fines de mendicidad. Las llamadas "Marías", mujeres con reboso en el que guardan a un niño pequeño, acompañadas de otros menores, se presentaron en el puerto y ocuparon varios cruceros para pedir limosnas.

La mayoría de los niños ofrecía sus mazapanes y otros dulces a los conductores, quienes en general no los aceptan, sino que simplemente cumplen con dar una limosna.

"Las mujeres evitan hablar, se tapan la cara y se esconden cuando les toman fotografías, los menores de edad hablan poco; entre ellos y con las mujeres que dicen son sus hermanas se comunican entre ellos en tzotzil, solo mencionan que son de Chiapas y que viven en Mérida de donde vienen todos los días para trabajar", describió el reportero en su nota "Mendicidad en Progreso: crece el turismo y quienes piden dinero", publicada el 6 de enero de 2023.

En aquella ocasión se identificó a dos mujeres acompañadas con cinco menores de edad, entre los que se encontraba un bebé que iba a la espalda de una de las jóvenes. Además, en el malecón de Progreso se situaron dos mujeres de mayor edad que ofrecían en venta rebososo y otras prendas.

Debido a que el Ayuntamiento en Progreso quería dar una buena imagen a los turistas, empleados de la dependencia se presentaron en la zona en la que fueron vistos los visitantes y les pidieron retirarse del lugar. Desde entonces se mantuvo una vigilancia en el lugar, para evitar que esta comunidad comenzara su labor de mendicidad en el puerto.

Trata de personas en Yucatán; un delito con ''otro nombre''

En abril pasado, esta misma casa editorial habló con dos especialistas en el tema, luego de una conferencia en una conocida universidad de Mérida en la que se dijo que "la trata de personas es visible para la sociedad y las autoridades de gobierno, pero invisible para la justicia".

En aquella ocasión, Víctor Manuel Chan Martín, presidente de la asociación civil Hogares Maná, integrante del Consejo Estatal contra la Trata de Personas y ex director del Cepredey; destacó que la trata de personas presentaba estadísticas bajas en Yucatán, en razón de ser denunciada con otro nombre y no como corrupción de personas en general.

En aquella ocasión, la charla giró en torno a la ola de migrantes detenidos en Yucatán, lo que las autoridades confirmaron como un fenómeno de tránsito que no implicaría mayores problemas o efectos para la entidad. No obstante, los activistas y especialistas destacaron que no había sido atendido el fenómeno creciente de la presencia de "chiapanecos" en el Estado.

“Ya le hice saber al gobernador (Mauricio Vila Dosal) y al alcalde (Renán Barrera Concha) que he estado encontrando a grupos de mujeres con hijos adolescentes y bebés en diversos cruceros de la ciudad, es una presunta explotación de niños a través de la mendicidad”, expuso Chan Martín en el encuentro con el periodista Joaquín Chan Caamal, del que se da cuenta en la nota "Un problema que no se visibiliza en Yucatán; llaman con otro nombre a la 'trata'", publicada el 2 de abril de 2023.

En aquella ocasión insistió en puntualizar que “en esos cruceros están las familias bajo la sombra, salen los niños a pedir dinero, luego se sientan en algún lugar de la esquina y salen otras niñas entre 12 a 13 años pidiendo dinero a los automovilistas”; antes de recordar que años atrás sólo se veía a un niño pedir dinero y era vigilado por un adulto.

“Algo se tiene que hacer. Es un problema real de probable explotación infantil, hace unos años hice una denuncia por el caso de las chiapanecas y las autoridades municipales dijeron que era problema del gobierno estatal, los del gobierno dijeron que es del ayuntamiento y luego señalaron que es de índole federal. Nadie toma con seriedad esta probable trata de personas y explotación infantil”, lamentó el doctor.

El caso de Iker puso la mirada en un fenómeno que ya era conocido en Mérida; sin embargo, el mensaje de la SSP ya ha sido duramente criticado por la ciudadanía, que pide que se implementen las medidas de seguridad para la protección infantil.

