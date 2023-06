Día del Padre: marchan en Mérida para que les permitan ver a sus hijos (FOTOS)

Por Julia, por Sofia, por Román, por Fernanda… son sólo algunos nombres entonados por padres que participaron en una marcha este domingo 18 de junio, Día del Padre, en busca de que les permitan ver a sus hijos.

Más de 100 padres se reunieron en el remate de Paseo de Montejo, en Mérida, para marchar por la emblemática avenida hasta llegar al Monumento a la Patria.

Portando pancartas con sus demandas, los participantes caminaron bajo el inclemente calor y, con notoria emoción, gritaban que les permitan ver a sus hijos.

Marcha en Mérida: Peticiones de padres que quieren ver a sus hijos

“Dos horas cada 15 días no es suficiente, ¿cómo le puedo demostrar a mi hijo en dos horas lo mucho que lo amo?”, decía una leyenda.

Aunque la manifestación era de padres se sumaron madres a quienes les arrebataron a sus hijos por la ley de manera injusta, según sus palabras.

Hombres y mujeres participaron en la marcha en Paseo de Montejo

"Tuve serios problemas con mi ex pareja y entre él y su familia me quitaron a mis pequeños, no los he visto y ellos necesitan a su madre", comentó cabizbaja una mujer.

Mujeres se suman a los hombres en la marcha en Paseo de Montejo

Varones señalaron que esta inclusión de las mujeres fue "para demostrar que todos somos seres humanos, que no todos somos malos padres y que un pequeño necesita tanto de su madre como de su padre".

Salim Marrufo, secretario general de “Todo por ti”, comentó que ese movimiento consta de padres y madres no custodios que luchan para que las leyes se apliquen de manera justa.

Para que no desvinculen a las familias, creciendo como sociedad libre de problemas de salud mental y desapego causados por la falta de un padre o una madre durante el crecimiento de los pequeños

El movimiento exige que el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay) reciba más atención, recursos y psicólogos calificados, pues "los trabajadores sociales hacen lo que pueden, pero están limitados". Una imagen de la marcha de padres que piden que les permitan ver a sus hijos

Padres en la marcha reciben burlas pero también comprensión

Cabe señalar que algunos transeúntes se burlaron de los participantes en la marcha, a quienes les gritaron cosas como "pero si sólo lo vas a ver un día y sólo una hora, que tanto gritas".

Otros sólo observaban la marcha, entendiendo por qué sus padres estaban un poco ausentes:

"Posiblemente lo mismo le pasó a mi papá, sólo lo dejaban verme un rato, no había pensado en eso", indicó un joven de 25 años que pasó en bicicleta pero la marcha detuvo su andar.

Julio A., parte del movimiento, afirmó que ha notado muchas irregularidades en los juzgados.

"No tiene nada de malo que se apoye a la mujer, pero cuando existe algo incongruente o se termina levantando falsos al padre ese apoyo termina siendo injusto", opinó.

En su caso, lucha a lado de su pareja para que le permitan ver a su hija, pues "levantaron falsos testimonios a mi pareja diciendo que era violenta, lo que ocasionó que no dejaran ver a mi hija. Los hijos no deben pagar por los errores de los padres".

Rodrigo Pinto, secretario del movimiento “Todo por ti”, se unió por una injusticia con sus dos pequeñas, a quienes tiene restricciones para verlas. En el Monumento a la Patria concluyó una marcha de padres que piden que les permitan ver a sus hijos

"Los papás también sufren por sus hijos", dice entre llanto un hombre

En medio del llanto, comentó que lleva más de un año de no ver a sus hijas: “los papás también sufren por sus hijos, también amamos a nuestros hijos, estas situaciones nos despedazan”.

Rodrigo ha tenido que ir a terapia para recuperarse de la depresión, pero quiere que sepan sus hijas que está haciendo todo lo posible para poder verlas.

Este 18 de junio, como comenta Salim, no hay globos, rosas, nada para recordar el esfuerzo que también hacen muchos padres por sus hijos.

Invita a los padres a tomar terapia que les ayude a salir de estas provocando dedepresión o vicios y que sigan adelante por sus hijos.