El Issste pide ser donador de sangre

La sangre y sus componentes son un apoyo terapéutico que permiten salvar vidas y mejorar el pronóstico de los pacientes que requieren transfusiones continuamente; hasta hoy no tenemos otra forma de adquirir los componentes sanguíneos más que por donación de sangre.

En un comunicado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado invita los usuarios del servicio de transfusión y a los familiares de los pacientes a acudir a donar voluntaria y altruistamente al banco de sangre del Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto”.

El Issste en Yucatán coordina con éxito acciones entre el banco de sangre del Hospital “Elvia Carrillo” y la clínica de Susulá, señaló la doctora Karla Angélica Ávila Casanova, jefa del banco de sangre en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2023.

Informó que el banco de sangre del Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” en Mérida del Issste es el proveedor de los hemocomponentes que se requieren para el apoyo terapéutico de los derechohabientes.

Refirió que el 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos.

“Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año, contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función vital en la atención materno infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre”.

“Los servicios de sangre que permiten a los pacientes acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades suficientes son un componente clave de los sistemas de salud eficaces. Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares voluntarias y no remuneradas. No obstante, en muchos países los servicios de sangre siguen teniendo problemas para ofrecer sangre suficiente y garantizar su calidad y seguridad”.

“En el ISSSTE recibimos a los donantes de sangre que acuden por algún familiar hospitalizado o en tratamiento que esté recibiendo la atención en ambos centros”. “El servicio de transfusión hospitalaria trabaja de manera ininterrumpida los 365 días del año”.

Dijo que el banco de sangre trabaja de lunes a viernes (salvo días festivos) de 7.30 a 10 am, y el servicio de transfusión hospitalaria opera 24 horas. Los requisitos mínimos indispensables para la donación de sangre son: identificación oficial y vigente (INE, cartilla militar, pasaporte y cédula profesional), peso mayor a 50 kilogramos (sin contar peso de la ropa y calzado), tener buena salud, no haber tenido cirugía en los últimos 6 meses, no haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en los últimos 12 meses, no usar drogas intravenosas o inhaladas, las mujeres no deberán estar embarazadas o en periodo de lactancia, en los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos, no haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas previas, el día de la donación: no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen. Pueden presentarse a donar después de un desayuno ligero.

Informó que el ISSSTE capta sangre de donantes, de los cuales la mayoría son hombres, El grupo sanguíneo más frecuente es el O positivo, seguido del A positivo y B positivo.

“El 76% de los donantes que se registran son aptos a donación”. “Más del 90% de las unidades captadas son de reposición o familiar. A nivel nacional la donación por reposición o familiar es la más frecuente. Menos del 10% de los ofrecimientos de sangre o plaquetas, provienen de donantes voluntarios y altruistas”.

La doctora comentó que el perfil del donante de sangre, es alguien sensibilizado en cuanto a los beneficios de donar sangre tanto para él como para el receptor, no se requiere de ayuno prolongado, hay que disponer de tiempo para acudir a donar y hacerlo de manera solidaria, voluntaria y altruista, no con el afán de obtener remuneración o beneficios personales, sino con empatía para todos aquellos pacientes que necesitan transfusiones para recuperar su salud. La donación de sangre es tan valiosa como un trasplante y todos aquellos que tenemos buena salud podemos contribuir a la donación de sangre segura para todos.

“Es momento de romper mitos acerca de las afectaciones de donar sangre, brindar un poco de sangre no afecta a las personas como se piensa, se trata de un acto de amor que puede salvar la vida, el donar sangre es benéfico para el organismo, toda vez que activa la producción de sangre nueva, también regenera los glóbulos rojos y blancos, así como las plaquetas”.

Destacó que las personas que realizan este acto de amor activan su médula ósea que es la encargada de producir las células que conforman la sangre para que se produzcan nuevos glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La donación de sangre no causa anemia, ni hace que las personas engorden por el contrario es un beneficio para la salud.