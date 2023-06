¿Cómo reportar baches y problemas en el alumbrado público en Mérida?

MÉRIDA.- En todas las ciudades se presentan problemas que van desde luminarias que no encienden o con baja intensidad o socavones, por lo que es importante conocer las vías para reportar baches, problemas en el alumbrado público y situaciones similares a la autoridad municipal.

Aquí te presentamos los canales, requisitos y tiempo de espera para reportar un bache en la ciudad de Mérida.

¿Quién debe reportar un bache o fallas en el alumbrado público?

Cualquier ciudadano puede presentar el reporte cuando identifique una calle o zona que no cuente con vialidades en condiciones ideales para el tránsito vehicular o peatonal y que requieran reparación.

¿Dónde hacer un reporte ante el Ayuntamiento de Mérida?

El Ayuntamiento de Mérida tiene tres canales para reportar un bache o cualquier problema en la vía pública como fallas en el alumbrado o drenaje de alcantarillado.

Trámite en línea: Los reportes pueden realizarse a través de la página web de Atención Ciudadana o la app móvil del Ayuntamiento, ‘Mérida Móvil’.

¿Cuándo se puede reportar un bache?

Para poder reportar un bache es necesario que las calles se encuentren pavimentadas y dentro del Municipio de Mérida. Si es dentro de algún fraccionamiento, este debe estar Municipalizado.

¿Qué fallas en el alumbrado público se pueden reportar?

A través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Mérida es posible reportar las siguientes fallas en el alumbrado público.

Luminaria apagada

Luminaria con baja intensidad

Luminaria en mal estado

Luminaria encendida

Luminaria que prende y apaga

Mantenimiento de luminaria apagada en un parque

¿Cómo reportar un bache o luminaria en Mérida?

Para reportar un bache en las calles de Mérida se puede utilizar cualquiera de los tres canales disponibles.

Vía Web:

Ingresa a la página de Atención Ciudadana https://www.merida.gob.mx/atencionciudadana/index.php y elige la opción 'Quiero hacer un reporte'

Hacer un reporte de Servicios Públicos

Llena el formulario de cuatro partes en la página Reporta en línea con los datos requeridos

Paso 1: Proporciona los datos del solicitante

Paso 2: Datos del reporte con evidencia fotográfica

Paso 3: Verifica los datos. Puedes modificarlos en caso de error

Paso 4: Confirmación de datos

Tras enviar el reporte se asigna un número de folio con el cual se puede dar seguimiento en las diferentes vías. Debes apuntar dicho folio o tomar la captura de pantalla ya que no es posible consultarlo tras salir de la página web.

Vía móvil:

Descarga la app Mérida Móvil , disponible para iOS y Android

, disponible para y Ingresa a la opción de ‘Reportes Ciudadanos’

Llena el formulario, similar al disponible en línea, con datos del solicitante y del reporte así como evidencia fotográfica del bache

Envía el reporte

La app asignará un número de folio al reporte para darle seguimiento. Debes apuntar dicho folio o tomar la captura de pantalla ya que no es posible consultarlo tras salir de la página web.

Vía telefónica

Llamar a Ayuntatel al l 070 o al (999) 924 40 00

al l 070 o al (999) 924 40 00 Proporcionar sus datos personales (nombre completo, domicilio, teléfono)

Indicar la dirección exacta donde se realizará el servicio solicitado

Se le asigna un número de folio a su reporte con el cual podrá dar seguimiento vía internet, vía telefónica o a través de la aplicación móvil

El horario de atención en Ayuntatel es de Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 9:30 p.m., Sábados de 8:30 a.m. a 6:30 p.m., Domingos y días festivos de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

Presencial

Acuda al módulo ubicado en bajos de Palacio Municipal, si se realiza a través del programa Miércoles Ciudadano asista al lugar donde se realizará.

Proporcione sus datos personales (nombre completo, domicilio, teléfono)

Indique la dirección exacta donde se realizará el servicio solicitado.

Se le asigna un número de folio a su reporte con el cual podrá dar seguimiento vía internet, vía telefónica o a través de la aplicación móvil.

El Palacio Municipal se ubica en la calle 62 sin número entre 61 y 63 del centro histórico de Mérida.

¿Qué puedo reportar a Servicios Públicos de Mérida?

La Dirección de Servicios Públicos de Mérida es la dependencia del gobierno municipal encargada del mantenimiento, gestión y administración del espacio público como calles, parques y áreas verdes.

Algunos de los reportes que pueden enviarse a Servicios Públicos de Mérida son:

Actitud negativa de los servicios de recolección de basura: Corbase , Pamplona , SANA y Servilimpia .

, , y . Acumulación de residuos sólidos.

Árbol caído.

Alcantarillas destapadas.

Bacheo de calle.

Problemas con botes de recolección de basura: Corbase, Pamplona, SANA y Servilimpia.

Cobranza de recolección de basura: Corbase, Pamplona, SANA y Servilimpia.

Contaminación por malos olores.

Desagüe de calles inundadas.

Desagüe de zanja con rejilla.

Escombro de pozo de limpieza en la vía pública.

Falta de información o servicio de recolección de basura: Corbase, Pamplona, SANA y Servilimpia.

Limpieza de calle.

Mantenimiento a sistemas de riego.

Mantenimiento de andadores.

Mantenimiento de área verde.

Mantenimiento de avenidas.

Mantenimiento de fuentes.

Mantenimiento de señales de nomenclatura.

Mantenimiento en parque.

Poda de árbol.

Poste en mal estado.

Recoja de animales muertos, basura o ramas.

Queja de terreno baldío.

¿Tiene costo presentar un reporte?

El trámite para reportar un bache en Mérida es gratuito.

¿Cuánto tarda el Ayuntamiento de Mérida en atender un reporte?

El tiempo de resolución para un reporte de bacheo en Mérida es de tres días hábiles.

Reportar los baches en Mérida así como otros problemas en los espacios públicos ayuda a mantener las calles en buenas condiciones tanto para los peatones como el paso de vehículos, prevenir accidentes y evitar daños mayores a la infraestructura urbana.