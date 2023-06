La Comuna y la CNC, en alianza

Con el objetivo de promover el bienestar social, así como generar condiciones justas de desarrollo y oportunidades de crecimiento para todos los habitantes del municipio, el alcalde Renán Barrera Concha encabezó la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Yucatán (CNC), informa un boletín.

Durante la ceremonia de la firma, realizada en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, el concejal destacó que con esta alianza el Ayuntamiento meridano y la CNC unen esfuerzos para seguir creciendo juntos y trabajar por el bien común mejorando las condiciones de vida de las mujeres y hombres del campo en el municipio, por medio de la focalización de mejores apoyos para el sector rural.

“Esta firma de convenio es muy importante porque podremos trabajar de la mano en acciones de interés común para promover el bienestar y el desarrollo de las familias impulsando juntos el trabajo de las y los campesinos”, dijo el primer edil.

“En el Ayuntamiento no entendemos otra forma de gobernar si no es con la participación de la gente”, abundó.

El presidente de la CNC en Yucatán, Juan Manuel Medina Castro, agradeció la disposición del alcalde para estrechar lazos institucionales que mejorarán al sector rural y fortalecerán al campo yucateco.

“Es un gusto ver fructificar los esfuerzos de las gestiones que hemos realizado para llegar finalmente a la firma de este convenio, en el cual coadyuvando y uniendo esfuerzos podamos difundir las bondades y los programas que tiene el Ayuntamiento en todas las comunidades para beneficio de la ciudadanía”, indicó.

La firma del acuerdo se realizó ante la presencia del asesor José Miguel Rosado Pat y Wendy Flor Bonilla Casanova, secretaria de Organización del Comité Central de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Yucatán.

En su mensaje, Barrera Concha señaló que la alianza con la CNC permitirá construir condiciones justas y desarrollar acciones conjuntas que impulsen el desarrollo económico de los productores del municipio, así como de los afiliados, miembros, socios, integrantes y allegados de la agrupación.

“La firma de este convenio es precisamente eso, el comprometernos con ustedes al intercambio de experiencias con el sector campesino y agropecuario y que tengan la oportunidad de acceder a los apoyos y aplicar a los programas municipales como Círculo 47”, expuso.

Además, puntualizó que la mejor forma de gobernar es trabajando hombro con hombro con la ciudadanía.

“Nosotros no entendemos otra forma de gobernar si no es con la participación de la gente. Por eso creamos la Secretaría de Participación Ciudadana, así como diversos mecanismos de diálogo porque no se entiende política pública por medio de monólogos, discursos o de acciones unilaterales”, manifestó.

Barrera Concha agregó que el Ayuntamiento ha puesto especial énfasis en el tema de las comunidades rurales para atender las necesidades básicas de quienes las habitan.

Al evento asistieron también Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal; Julio Sauma Castillo, secretario de Participación Ciudadana; Luis Correa Mena, secretario técnico; Brígido Sulú Rodríguez, comisario de San José Tzal, y Nidia Manuela Medina Carrillo, secretaria de enlaces con instituciones y coordinadora de proyectos del Ayuntamiento de Mérida.