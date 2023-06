Presentan The Village at Country Lakes, nueva privada exclusiva en Yucatán

El pasado primero de junio del presente año, se llevó a cabo la presentación oficial de The Village at Country Lakes, en la hacienda San Antonio Hool. The Village es una privada exclusiva con 179 lotes residenciales 100% urbanizados dentro del desarrollo más importante de Yucatán: Country Lakes.

Ubicada a a tan solo 15 minutos de Mérida y 10 minutos de Chuburná Puerto, The Village contará con una amplia variedad de amenidades para disfrutar de una experiencia única en un ambiente familiar y exclusivo; entre ellas, jogging track, juegos infantiles, canchas de pádel, áreas verdes, lago contemplativo con muelle y casa club con inflinity club.

The Village te permite tener un estilo de vida en contacto con la naturaleza sin perder la cercanía a la ciudad, para que puedas aprovechar la naturaleza al máximo. Visita yucatanthevillage.mx para conocer más acerca de este maravilloso desarrollo.

Redes sociales

Instagram: thevillagemx

Teléfono: (999) 550 4837

(I.S.)