Desde Mérida advierte narrativa de chantaje de Morena y uso de programas sociales a su favor

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria alerta de una “narrativa de chantaje” que los Servidores de la Nación, a quienes define como promotores del gobierno y de Morena al mismo tiempo, llevan a las zonas donde habita gente pobre, con muchas carencias.

“Es decir, si no votas por Morena pierdes los programas sociales , lo cual es una mentira, porque en la oposición estuvimos dispuestos a poner en la Constitución los programas sociales justo para que no fueran tema de chantaje y engaño”, añade.

El legislador también dice que en la actualidad se observa un fenómeno de erosión de la democracia, que no es exclusivo de México.

Este fenómeno, apunta, tiene ángulos peligrosos porque da pie a liderazgos populistas y lleva a la gente a dar su voto a quienes no están comprometidos con la democracia, como ha sucedido en México.

Como ya informamos, el cofundador del Frente Cívico Nacional visitó Mérida el fin de semana pasado para sostener reuniones con integrantes de esa organización en Yucatán.

En un momento de la entrevista con el Diario, de la cual ya publicamos dos partes, se refirió a la estructura política de Morena que ahora es utilizada como promotora del gobierno, bajo el nombre de Servidores de la Nación.

Esa estructura, de acuerdo con el senador, incurre en una narrativa de chantaje con los pobres al decir a éstos que perderán los beneficios de los programas sociales si no votan por Morena.

“La gente de pocos recursos es víctima de ese engaño porque no tiene mecanismos para constatar que eso no es cierto y su precariedad le lleva a no arriesgar”, señala. “La gente acepta, ante la creencia de que puede perder los programas”.