Diputados proponen punto de acuerdo por fallas eléctricas

La bancada del PAN presentó ayer ante la secretaría general del Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía a garantizar el suministro y servicio de energía eléctrica en toda la entidad, en cumplimiento del derecho humano a la vivienda digna y el acceso a servicios públicos de calidad.

En este documento presentado por Jesús Pérez Ballote en representación de su bancada panista, se asienta que “como es sabido, en los últimos días se han dado de manera sistemática apagones e interrupciones de energía en diferentes colonias de Mérida y localidades del interior del estado.

“De lo cual el Diario ha informado puntualmente, ya que estos apagones y la falta de atención oportuna por parte de la CFE generan molestias de los usuarios al grado de que en varias ocasiones cerraron las calles de las zonas afectadas por las interrupciones de este servicio de suministro de energía eléctrica”.

Los panistas añadieron que hablan de más de 30 colonias y fraccionamientos afectados, la mayor parte de ellos al oriente de la capital, incluyendo también algunas zonas de Kanasín y Valladolid, entre otros municipios.

Recurrentes

En su escrito señalaron que la gente padece estos apagones recurrentes; “son miles los yucatecos afectados por esta situación, a diario les llegan reportes de familias desesperadas porque las intermitencias de la corriente eléctrica causa daños en sus aparatos electrodomésticos como refrigeradores, hornos de microondas que tendrán que reponer; muchas personas se ven forzadas a tirar alimentos en estado de descomposición por el tiempo prolongado sin luz, lo cual representa un duro golpe a sus bolsillos; esto compromete incluso la salud de la población”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Además, precisaron que, la CFE es una empresa productiva que depende del gobierno Federal, y tiene por deber el suministro y distribución de energía eléctrica suficientes en todo el territorio nacional, por lo que es la autoridad responsable, en este caso particular.

En este acuerdo se exhorta a la CFE a que garantice la calidad y continuidad en la prestación del servicio eléctrico, así como el atender reportes y quejas de la ciudadanía en tiempo y forma, tal como le mandata la Ley de esta misma paraestatal en su artículo quinto.

“Ante los múltiples señalamientos de deficiencias en el servicio por parte de ciudadanos, como representantes populares, queremos enfatizar que el acceso a la energía eléctrica no es un lujo, sino una necesidad básica, esencial para la calidad de vida de todos los habitantes de Yucatán”, agregaron.

“Esperamos que este punto de acuerdo sea aprobado por las distintas fuerzas políticas de este Congreso, y contribuya a mejorar la atención y servicio por parte de la CFE para que se garantice a la población yucateca el acceso a una energía eléctrica digna y de calidad”.

Estos exhortos no son vinculatorios u obligatorios, son llamados o peticiones que hacen los diputados, y a quienes se les dirige están en la libertad de aceptarlo o no, no es el primero ni se espera sea el último de estos puntos de acuerdo en el Congreso, y no todos terminan con una buena respuesta, muchos son ignorados.