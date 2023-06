Golpe de calor en Yucatán: crece el número de personas que sufren insolación

Del 1 de enero al 3 de junio, en Yucatán 19 personas sufrieron golpes de calor u otras enfermedades por las altas temperaturas ambientales, un alza del 46% en comparación con los 13 insolados en el mismo lapso de 2022, informó ayer lunes la Secretaría de Salud de México (SSA).

Estos casos la SSA los reporta como “Efectos del Calor y de la Luz. T67, X30”.

Mientras X30 es exposición al calor natural excesivo, T67 es el golpe de calor e insolación, que a su vez se clasifica en síncope por calor, calambre por calor, agotamiento por calor (anhidrótico o no por falta de sal), agotamiento por calor por falta de sal, agotamiento por calor no especificado, fatiga transitoria por calor y edema por calor, entre otros. La SSA no incluye en su reporte semanal las muertes por calor.

A nivel nacional, Yucatán es la décima novena entidad con más casos de enfermos por el calor, con 19.

¿Cuál es el estado con más víctimas por el calor?

Curiosamente el estado con más enfermos por el calor no es una del norte de México o con un desierto, sino Tabasco, la entidad donde nació el presidente Andrés López Obrador, pues lleva 232 casos acumulados hasta el 3 de junio, cuando apenas empezaba la actual tercera ola cálida del año en el país.

El “top ten” de los estados con más enfermos por el calor se completa con Sonora, con 154 casos; Estado de México, 125; Jalisco, 109; Oaxaca, 68; Chiapas, 56; Ciudad de México, 55; Veracruz, 49; Baja California, 48, y Nuevo León, 47 insolados.

De este “top ten”, Sonora, Jalisco, Nuevo León y Baja California tienen desierto.

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí comparten el Desierto Chihuahuense, el más grande de Norteamérica, junto con Arizona, Nuevo México y Texas, entidades de los Estados Unidos.

Hasta el 3 de junio, Chihuahua es la entidad número 18 con más enfermos por el calor, con 20; Coahuila, la décima quinta, con 21; Durango es la última, con solo dos; Zacatecas, la décimo séptima, con 21, y San Luis Potosí está en el puesto 28, con cinco enfermos.

Península de Yucatán: ¿Quién tiene más casos por la ola de calor?

En la Península de Yucatán, Quintana Roo ocupa el lugar 20, con 18 casos, y Campeche, el 29, con cuatro enfermos por el calor.

Por género, en México el golpe de calor afecta más a los hombres (van 711 casos) y menos a las mujeres (586), así que del total de 1,279 enfermos, el 55% es varón.

Algo similar ocurre en Yucatán, donde suman 12 hombres y siete mujeres enfermos por el calor. pero éste afecta en mayor proporción (63%) a los varones yucatecos.