'Temblaban y lloraban de miedo y nervios', relatan el día de la tragedia del niño Iker

Aurora Pérez Alayón, presidenta de la asociación civil Mujeres de Humo, narró este martes detalles de la tragedia del niño chiapaneco Iker, de casi 8 años de edad, ocurrida la noche del martes 13 en la Avenida Líbano, en el norte de Mérida.

Recordó que esa noche cinco niños, cuatro varones y una niña, hermana de Iker, realizaban sus actividades (malabares y piruetas para que les dieran dinero los automovilistas) cuando los hijos de Aurora llegaron corriendo a su negocio, que está cercano al lugar del mortal accidente, y le informaron que Iker fue atropellado por un vehículo.

Rápidamente fue al lugar y vio que los niños chiapanecos, compañeros de Iker, temblaban y lloraban de miedo y de nervios. "No querían ni decir sus nombres y costó mucho trabajo a los policías obtener información de ellos".

"Fue hasta que llegó el policía estatal Alberto Cauich que, con mucha paciencia, humanismo y amor, logró sus nombres de los niños y detalles de su trabajo y que fueran con la autoridad protectora de los niños.

Aplausos para policía que convenció a niños chiapanecos

La labor del agente de Alberto Cauich, agente de la SSP, recibió aplausos de los representantes de asociaciones civiles que exigen una investigación a fondo para detener a los integrantes de la red de explotadores infantiles que traen a los niños y adolescentes chiapanecos para que pidan limosna en Mérida y Yucatán.

Más de 40 presidentas y representantes de asociaciones de la sociedad civil organizada pidieron por escrito al gobernador Mauricio Vila Dosal y al alcalde Renán Barrera Concha que acaben de raíz con la explotación infantil en la capital y el estado en general.

Narran el día de la tragedia del niño Iker

Aurora Pérez relató que el niño mayor del grupo, que tenía unos 15 años, le suplicó que lo dejaran irse, prometió que regresaría a su casa al día siguiente y que si no llegaban al lugar donde vivían en Mérida “nos va a ir peor”.

“Tenían sus mochilas llenos de dinero (monedas que recibían de las limosnas)”, dijo la activista.

Esas palabras, esa cara, esos nervios jamás los voy a olvidar. Soy creyente y creo que Dios me eligió para ayudarlos y empezar este movimiento ciudadano para acabar con la explotación infantil

"Por ello estoy aquí en la rueda de prensa (en el restaurante Casa Yucatán, que prestó un espacio a las asociaciones) para sumarnos a nuestras autoridades para que se acabe este problema que lleva más de una década”.

“Estaba de salida de mi negocio cuando llegó mi hijo corriendo y me avisó del accidente”, contó.

“Me tocó ver tendido al niño, no había ningún familiar cerca de él. Me tocó ver a mis hijos correr para recoger a los niños que huían llorando despavoridos".

Iker, el niño atropellado cuando pedía limosna, era el más pequeño

"Un niño de unos 15 años de edad quería ir a poner una recarga a su teléfono celular para avisar del accidente a su hermana, creo que logró contactar a su cuñado, pero no llegó al lugar de la tragedia", prosiguió.

"La niña, de 10 años, es hermana de Iker y dos de ellos son sus primos. Los llevamos a nuestra tienda, que está a pocos metros del sitio del accidente, para que no vieran la escena de la tragedia”.

"Iker era el niño más pequeño. Sus otros cuatro compañeros y paisanos son de 15 años, otro de 12 años y dos de 10 años, respectivamente.

Aurora Pérez informó que ella entregó a los cuatro niños rescatados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay), pero a 8 días de ese momento desconoce la situación de los menores porque la dependencia estatal no da información de lo que hace. Aspecto de la rueda de prensa de asociaciones civiles que piden un alto a la trata de niños

Altas posibilidades de que regresen a los niños a sus familias

“Yo entregué a los niños a las autoridades, pero Prodennay me dijo que tristemente en 4 días esos niños van para afuera porque sus familias meten un amparo”, señaló.

No sé al día de hoy dónde están esos cuatro niños, no sabemos nada, a una semana ninguna autoridad ha dado un comunicado oficial ni siquiera sabemos en qué institución gubernamental están

“La niña no se me desprendía, se me colgaba, lloraba y lloraba, temblaba, al último momento, cuando rogaba que los llevaran, le dije a la policía que yo los voy a llevar a mi casa y no me vayan a denunciar de secuestro, pero llegó un comandante y él humanamente los empezó a entrevistar y fue así como se los llevaron”, indicó.

“Amigas de otras asociaciones que llegaron para ayudarme me decían, 'Aurora tienes que cumplir el protocolo', les decía, 'discúlpenme, ahorita no puedo, tengo a cuatro seres humanos que sufren por la pérdida de su compañero'”.

El cuerpo de Iker continúa en el cuarto frío

Lamentó que a ocho días de la muerte de Iker, su cadáver todavía siga en el cuarto frío y que nadie lo haya reclamado.

Ante este abandono del cuerpo del niño, la activista informó que junto con todas las asociaciones que exigen una investigación de fondo y que acaben de raíz la explotación infantil chiapaneca en Mérida realizan gestiones ante la Fiscalía General del Estado para que cuando concluyan las investigaciones les entreguen el cadáver para que le den una sepultura digna.

Además, en el sitio del accidente sembrarán una cruz de madera en su memoria para que todos los meridanos recuerden esta tragedia y nunca más lo permitan.

El escrito de las organizaciones civiles lo recibieron en las oficialías de partes del Palacio de Gobierno y del Palacio Municipal. En 15 días tendrán una respuesta, si no la hay, volverán a solicitar información del caso.

Se le preguntó a las personas que presidieron la rueda de prensa ¿cómo evitar la reacción de la gente de la calle que cuando ve una operación contra los niños y adolescentes chiapanecos de la calle reaccionan a favor de ellos y denostan a la autoridad policiaca o municipal?

Indicios de una red de trata de niños chiapanecos

Tras la muerte de Iker ya no se ve a niños chiapanecos en calles donde era común su presencia

“Es parte de un desafío que tenemos las asociaciones, debemos de informar muy bien del motivo. La ciudadanía ni siquiera sabe quién está interviniendo y por qué”, dijo Víctor Chan Martín, director de Hogares Maná.

“En los años 90 hicimos un programa para niños de la calle y nos cuestionaban por qué intervienes? ¿por qué haces esto? Cuando explicas bien, la sociedad lo entiende".

"Se les decía que no se hará ninguna acción que ponga en peligro la integridad de los niños, al contrario, lo que queremos es caminar con el gobierno, unir esfuerzo, es una responsabilidad del gobierno, pero también de nosotros, la sociedad”.

Las activistas hicieron notar que a raíz de la muerte de Iker, en Mérida ya no hay ningún chiapaneco en las calles y avenidas de Mérida, lo que es indicio de que se trata de una red organizada de explotadores infantiles de Chiapas.

“Dicen que tenemos el mejor servicio de videocámaras, entonces pueden rastrear, seguir y dar con los adultos que los llevaban al lugar”, señaló Gloria Irigoyen Novelo, de Vida Humana Integral.

Exigen poner un alto a la explotación infantil en Mérida y Yucatán en general

Todas se dijeron consternadas y exigieron a las autoridades que ya no permitan la explotación infantil en Mérida y Yucatán porque el propio reglamento de tránsito prohíbe que las personas realicen malabares y pidan limosna en las calles.

En el escrito dirigido al gobernador Vila Dosal y al alcalde Renán Barrera destacan que Iker y los otros niños alguien los tenía bajo su resguardo, custodia o los tenía secuestrado, alguien los trasladó al lugar de los hechos y alguien se quedaba con el dinero que recibían.

Esos elementos, señalan, configuran delitos de explotación infantil, corrupción de menores y trata de menores, por lo que piden la detención de los responsables y que terminen con esta actividad ilegal para evitar otros casos como el de Iker.

Las asociaciones presentes en la rueda de prensa fueron: Centro de Educación y Formación para las Mujeres (Cefim), Mujeres de Humo, Casa Hogar para el Desamparado, Casa del Buen Samaritano, Patronato Cottolengo, Hogares Maná, Albergue San Vicente, Sueños de Ángel, Amexme, Vida Humana Integral, Esterilizando Patitas, Asociación Femenil Universitaria, Luisa María Clark, Donando Sangre, Yucatán sin adicciones, comedor Santa María de Guadalupe, Guerreros de la luz, Más amor a Yucatán, Arca Noé, entre otros.