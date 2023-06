Transporte "Va y Ven" en Mérida: Rutas, precios, tarjeta y aplicación

MÉRIDA.- En noviembre de 2022 el gobierno de Yucatán inauguró la Periférico de ''Va y Ven'' en Mérida, que se sumó a las rutas nocturnas. A más de seis meses, los camiones azules ya pueden verse en el centro de la capital yucateca pues abarcan más zonas de la ciudad.

Los camiones del ''Va y Ven'' tienen piso bajo, rampa para sillas de ruedas, piso pododáctil, señalética en braille, así como asientos y espacios preferentes para personas con discapacidad, adultas mayores y de talla baja.

Además tienen anuncios luminosos LED, que indican el nombre de ruta, racks para bicicletas, cargadores USB, equipo GPS para rastreo con la aplicación de “Va y ven”, cámaras de seguridad y equipo de cobro electrónico

Las rutas de "Va y Ven" circulan por la ciudad de un horario de 5:00 a 23:00 horas.

Rutas del “Va y ven” en Mérida

Centro - Las Américas

Centro-Avenida Tecnológico-Facultad de Ingeniería-Las Américas II - C.63 x 56 Col. Centro Centro-Avenida Tecnológico-Siglo XX-Plaza The Harbor-Las américas- C.63 x 56 Col. Centro Centro-Avenida Tecnológico-Vía Montejo-Las Américas - C.63 x 56 Col. Centro

Centro - Francisco de Montejo

Ruta 79 Centro-Francisco de Montejo - C.65 x 52 Col. Centro Ruta 85 Centro-Pensiones - C.61 x 56 Col. Centro Ruta 71 Centro-Komchén - C.61 x 56 Col. Centro Ruta 78 Centro-CRIT - C.61 x 56 Col. Centro

Circuito metropolitano y circuito Periférico

La ruta del ''Va y Ven'' periférico, es una línea circular con 36 paradas, comenzando en Nora Quintana.

La ruta metropolitano también es circular con distintas paradas por todo el recorrido

Rutas nocturnas en Mérida: Precios y horarios

El servicio de las combis de la ruta nocturna del "Va y Ven" es miércoles a domingo con horarios de 10:30 p.m. a 5:00 a.m. Además tiene una tarifa general de 15 pesos y todos los paraderos se ubican en la calle 58 entre 59 y 57 del centro, frente al Palacio de la Música.

En ese lugar también se ubican dos cajeros inteligentes para compra, recarga y consulta de saldo.

Centro-60 Sur

Centro-Cholul

Centro-Francisco de Montejo y Las Américas

Centro-Harbor

Centro- Kanasín

Centro-La Isla

Centro-SEDENA 42 sur

Centro-Tixcacal

Centro-Umán

Circuito Poniente, Plazas y Universidades

Canek-Caucel

Ruta ''Va y Ven'' aeropuerto

Esta ruta tiene su paradero en la Terminal de ADO Mérida Centro Histórico (calle 68). El pasaje tiene un costo de 42 pesos, mientras que para estudiantes es de 12 pesos. La ruta va directo al aeropuerto con paradas de abordaje en sitios específicos de la ciudad. Mientras que para salir se toma dentro de las instalaciones del Aeropuerto.

Tarjetas y costos del “Va y Ven” en Mérida: compra y recarga

La tarjeta inteligente “Va y ven”, que se puede adquirir en los cajeros expendedores habilitados para tal fin, así como en tiendas Oxxo, tienen un costo de 25 pesos.

El pasaje general es de $12. La tarifa social para estudiantes y personas adultas mayores será de 5 pesos. En el caso de las y los usuarios con alguna discapacidad, será sin costo.

Las tarjetas inteligentes se recargan en los cajeros y en cualquier Oxxo de la ciudad. Si no sueles usar el servicio con frecuencia, no te preocupes pues el dinero puede quedarse por meses en la tarjeta, siempre y cuando el plástico no esté dañado.

El Imdut informó que se aplicará descuentos de trasbordo para las y los usuarios que utilicen cualquier ruta del “Va y ven". Para el segundo viaje se rebajará 50% del costo, y tanto el tercero como el cuarto serán gratuitos.

Las tarjetas pueden comprarse y recargarse en tiendas Oxxo, Super Willys, Dunosusa y Farmacias YZA.

Cabe destacar que las tarjetas especiales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen un determinado tiempo de vigencia.

1 Año a partir de la Emisión: Para estudiantes de educación básica, adultos mayores y personas con discapacidad.

6 meses a partir de la emisión: Para estudiantes de educación media superior y superior

Aplicación del "Va y ven"

El sistema de transporte del "Va y Ven" en Mérida cuenta con una aplicación para apoyar el uso. Si bien no todas las personas logran dominar un teléfono inteligente, usar la aplicación del sistema ayuda a agilizar tiempos para los usuarios.

En la aplicación se pueden ubicar los paraderos, la ruta, así como la ubicación y tiempo real de los camiones del "Va y Ven" que se dirigen a donde se encuentra el usuario. De esa forma quienes usen el servicio pueden saber su apresurar sus compras, o bien tomarse un tiempo para no tener que esperar bajo el sol.

Actualmente la esperar para tomar los camiones no es tan largo, sin embargo, siempre existen inconvenientes con el tráfico o los accidentes.