Lidia la gente de Chalmuch con la ceniza y el humo

Anteayer el relleno sanitario de Mérida se incendió nuevamente y los afectados fueron las comisarías de Susulá y Chalmuch.

Los residentes de Chalmuch comentaron que ayer parecía un día normal, como si no se hubiera quemado nada, aunque en la comisaría no todos lo vivieron y los más afectados fueron los que viven de la entrada al parque de la plaza principal, pues los que viven en el fondo no lo sintieron.

Gabriela Cervantes comentó que ayer había un poco de humo, posteriormente ya no lo siguió viendo, aunque su hijo le comentó que sí salía.

Además, recordó que la vez anterior el sitio estaba terrible, pues no podían salir de sus casas e incluso dentro del hogar tenían que usar el cubrebocas.

En esta ocasión la ceniza les llegó de manera leve, pero únicamente al inicio del incendio.

Piensa que cuando controlaron el fuego fue cuando dejaron de ver el humo y en la noche pudieron dormir tranquilos.

Gloria Ojeda dijo que la ceniza fue la mayor afectación, pues hubo viento que arrastró la ceniza.

“Incluso tuve que volver a lavar mi ropa, ya que quedó negra y con olor a humo”. indicó.

El comisario también habló sobre la situación, comentó que estuvo muy leve aunque sí les afectó porque muchos no tienen aire acondicionado, tienen que dejar abiertas sus ventanas y ayer no pudieron.

Respecto al olor era perceptible por momentos, dijo que el incendio comenzó alrededor de las 10:30 a.m., y lo controlaron como a las 5 p.m., refirió que el incendio no se ha extinguido en su totalidad, ya está bastante controlado, el alcalde de Mérida le dio libertad de comunicarse si se llegara a presentar una situación, pero el comisario dijo que no se han presentado tantas quejas salvo la de los vecinos que no podían abrir sus ventanas.— Ilse Noh Canché