Roban silla de ruedas a chef yucateco, reconocido por abrir un restaurante en Dubai

El chef Armín Puerto, considerado uno de los primeros mexicanos en abrir restaurantes en Dubái y Mumbai, pide ayuda para recuperar su silla de ruedas que le fue robada mientras descansaba en su casa de la colonia Miguel Hidalgo, en el Poniente de la ciudad.

El hecho sucedió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado que fue cuando su esposa llegó de trabajar y se dio cuenta que no estaba el artefacto.

Armín, quien después de una larga estancia en el extranjero se estableció en Mérida a raíz de la pandemia, utiliza la silla de ruedas luego del accidente que sufrió el 12 septiembre de 2022, cuando su moto fue embestida por una camioneta que se voló el alto.

“Tuve dos cirugías porque se me fracturó la tibia y la cabeza del fémur se dislocó, entonces ya no podía caminar y, amablemente, la diputada federal Cecilia Patrón Laviada me donó una silla de ruedas”, dice el entrevistado.

Desde entonces, el artefacto ha facilitado la movilidad de Armín, quien desde entonces no ha podido regresar a Asia. Además de que la pandemia también afectó su economía.

Le roban su silla de ruedas mientras mitigaba el calor en casa

Armín recuerda que, debido al calor, el pasado sábado se acostó en una hamaca en la sala de su casa en lo que su esposa regresaba de trabajar y dejó la puerta abierta para que entre un poco de aire.

“Mi silla estaba a dos metros de mí. La verdad me dormí como a las 10 de la noche y cuando desperté ya no estaba mi silla de ruedas. Alguien entró a la casa y se la llevó”, dice el afectado.

Armín Puerto pide que si alguien ve su silla o ven a alguien andando con una, que le avisen o se la devuelvan.

“La verdad dudo que regrese. Esa silla ya voló. Nadie lo ha visto, ni los vecinos ni los muchachos que juegan en la cancha de basquet”.

El afectado, quien asegura que solo se llevaron la silla pues no cuenta con otros aparatos, señala que “robar una silla de ruedas es una maldad tremenda”.

“No tengo silla de ruedas para ir y a mi esposa no creo que le acepten la demanda. Por eso, más que nada me gustaría que si alguien lo ha visto me la devuelva o si alguien me puede apoyar”, dice el afectado, quien no ha denunciado el hecho por varias razones, entre ellas que no tiene cómo ir a la Fiscalía.

Armín señala que el uso de la silla sería temporal, pues calcula que en tres meses ya estará caminando con normalidad.