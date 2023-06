IMSS Yucatán: Medidas preventivas ante altas temperaturas que afectan a adultos mayores

MÉRIDA, Yucatán.— Frente las altas temperaturas que se han registrado en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán exhorta a los adultos mayores a hidratarse constantemente y fortalecer todas las medidas preventivas para evitar casos de golpe de calor u otras complicaciones en su salud.

El doctor Lorenzo Manuel Vázquez Vidaurre, médico internista y geriatra, reiteró que en esta temporada de calor, las personas mayores de 65 años y/o con enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad o con problemas cardiacos; tienen mayor riesgo de presentar deshidratación, golpe de calor o choque térmico; estos estados afectan las funciones vitales del organismo.

"El golpe de calor o choque térmico requiere atención de urgencia, porque son afecciones graves, ya que las complicaciones se presentan de manera súbita, debido a la exposición a altas temperaturas ambientales, actividad física u otras condiciones; lo que altera la capacidad de la regulación de la temperatura corporal poniendo en riesgo la vida", afirmó el médico.

El especialista explicó que, las personas adultas deben tener especial cuidado en su salud durante las temporadas de calor, ya que por la edad suele perderse la capacidad de los mecanismos que regulan la temperatura del organismo, así como en aquellos pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues por su situación médica también son más vulnerables de presentar golpe de calor.

Por tal motivo, ante síntomas como: mareos, sudoración, enrojecimiento o sequedad de la piel y mucosa, temperatura corporal de 39 a 41 °C, frecuencia cardiaca y pulsos débiles, dolor de cabeza, alteraciones del estado de conciencia o del comportamiento; es importante que la persona sea llevada a una zona ventilada, fresca y bajar la temperatura con fomentos de agua fría, además de acudir al área Urgencias más cercana para que pueda recibir valoración médica.

Algunas recomendaciones que se deben reforzar, son:

· Evitar actividades físicas al medio día, sobre todo de 12:00 a 16:00 horas.

· Utilizar ropa ligera, colores claros, manga larga, sombrero, gorra o sombrilla y protector solar.

· Mantenerse en lugares ventilados.

· No exponerse al sol por periodos prolongados.

· Beber agua constantemente y evitar consumir refrescos, ya que contribuyen a la deshidratación.

· Planificar comidas ligeras, que permita una fácil y buena digestión.

· No permanecer en vehículos estacionados y cerrados.

· Se debe evitar consumo de bebidas alcohólicas ya que también favorecen la deshidratación.

· No acudir a lugares concurridos donde se concentre el calor.

Finalmente, se reitera la importancia de que, durante esta temporada se cuente con una buena hidratación; ya que esto no solo permite evitar casos de golpe de calor, sino que también ayuda a mejorar el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, lubrica las articulaciones e hidrata la piel. De igual forma, estar bien hidratados es necesario para no sentirse fatigados y, así poder afrontar el desgaste físico causado por el trabajo u otras actividades que se desarrollan durante el día.— (Boletín de prensa: No. 2969/2023).