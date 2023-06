Gerardo Fernández Noroña estará en Mérida; estas son las actividades que realizará

MÉRIDA, Yucatán.— El diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, tendrá sus primeras actividades de proselitismo en Yucatán los días domingo 2, lunes 3 y martes 4 de julio entrante.

Fernández Noroña es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido Morena que está en contacto con la ciudadanía en varias entidades del país y en los primeros días de julio vendrá a Yucatán. Los otros aspirantes son Claudia Sheimbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila.

Actividades de Gerardo Fernández Noroña en Yucatán

El comisionado político del PT en Yucatán, Francisco Rosas Villavicencio, informó que el diputado federal Fernández Noroña llegará a Mérida por carretera el domingo 2 de julio y su primera actividad será una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana en el hotel Victoria del Paseo de Montejo.

Luego irá a la Plaza Grande donde promocionará la afiliación al PT y también promoverá la lectura por lo que instalará un librero con temas diversos.

A las 3 de la tarde del mismo domingo viajará al municipio de Akil donde encabezará una asamblea informativa masiva en el domo de la colonia Hidalgo.

Después de este mitin político se enlazará por Facebook para su programa en vivo de diálogo con la ciudadanía.

El lunes 3 tendrá actividades privadas en Mérida y dará algunas entrevistas previamente acordadas con los medios.

El martes 4 de julio presidirá un encuentro con jóvenes universitarios de algunas facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) en el auditorio del edificio central de la calle 60, aunque falta la confirmación de este evento y la autorización de

las autoridades universitarias. Luego dará entrevistas a algunos medios.

Además, tendrá una comida con empresarios donde los temas centrales serán sobre la política y economía.

Otra reunión, sin horario todavía, es con integrantes de la Asociación de Municipios Libres y Organizados, dará entrevistas a medios previamente acordados, ofrecerá su acostumbrado programa de Facebook de 6 a 7 de la noche y cerrará su visita a Mérida con una asamblea informativa en la Concha Acústica del parque Las Américas de la avenida Colón.

No hay un piso parejo en este proceso interno, señala el PT de Yucatán

En la rueda de prensa, el comisionado del PT en Yucatán afirmó que es innecesario el derroche de dinero que realizan las otras “corcholatas” en publicidad política porque no garantiza que esta promoción de imagen incline la preferencia electoral hacia sus personas.

“Evidentemente hay muestra de que no hay un piso parejo en este proceso interno, el INE tiene que hacer su chamba, ver de dónde salen esos recursos”, dijo Francisco Rosas.

Agregó que, “En muchos casos es innecesaria y es una erogación absurda y tan pronta. Los espectaculares no son baratos, aquí en Yucatán es de 30 mil mensuales (la renta), es una 'lanísima'. A Noroña le preguntaron sobre el hecho de que Adán Augusto haya renunciado a los 5 millones (de su liquidación por dejar la Segob) y consideró que qué bueno, estaba en su derecho, pero también los recursos (que gasta) de los espectaculares deberían de ir a los hospitales, hay prioridades en el gasto público, el PT no le vamos a entrar a eso, vamos a apostar que conozcan a nuestros compañeros por medio de una campaña de suelo, sudor y saliva como lo hemos hecho siempre. Es innecesario ese derroche de los espectaculares, no garantiza nada, no porque lo vean 10 veces en la cartelera lo van a apoyar, debe de ser por el debate y la compulsa de propuestas la forma de ganarse la confianza ciudadana”.

Violación de la ley electoral federal

Se le insistió al líder del PT que el INE no hace nada ante esta violación de la ley electoral federal y si era eso lo que pretendía el presidente López Obrador con las críticas y reformas para aplastar al instituto electoral.

“Creo que no era esa la intención, el presidente pugnaba para que haya una autoridad electoral que sea parcial, con nosotros los de la izquierda era imparcial, había una persecución significativa contra los partidos de izquierda. El INE era un castillo de la abundancia, solo los consejeros ganaban muchos recursos, aquí los vocales y empleados no tienen sueldos onerosos, tienen carencias de recursos y suministro de papelería”, señaló.

“Todo se iba al gasto de los consejeros nacionales, el problema era quien estaba en la cabeza (Lorenzo Córdoba), poco a poco se va revertiendo estos hechos, es una buena señal que los consejeros se hayan reunido con el presidente López Obrador, eso refleja que habrá piso parejo y que habrá una autoridad electoral más democrática”.

Sobre la violación a la ley electoral federal dijo que cada aspirante tiene su estrategia y se arriesgan a hacer su proselitismo porque las reglas son muy claras y por ello la ciudadanía verá quién toma con seriedad a la ley electoral porque la gente no es tonta, no quiere que haya derroches. Sin embargo, Francisco Rosas destacó que no sólo algunos aspirantes de Morena recurren a la publicidad política desde hace un tiempo, sino también a nivel local, el famoso “Amigo quiere” en referencia al secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, quien aspira a la candidatura del gobierno de Yucatán por el PAN, se muestra desesperado y gasta y gasta, por lo que recordó una máxima en política: “quien gasta para llegar, entra para robar”.

Vila no participará en la selección del candidato presidencial del PAN

En la rueda de prensa también se pidió su opinión sobre el anuncio del gobernador Mauricio Vila Dosal de no participar en la selección del candidato presidencial del PAN y la alianza opositora Va por México, de lo que publicamos hoy en Diario de Yucatán.

“Creo que para el tema electoral si beneficia o no su declinación, esto no tendría por qué afectar a los partidos de izquierda porque no debe meter las manos en los procesos electorales”, dijo. “Respetamos su decisión, es cierto que Yucatán necesita mucho más por construir, qué bueno que el gobernador (Vila Dosal) no se vaya a la campaña y se distraiga de atender las necesidades del estado, sobre todo en estos momentos donde muchos proyectos están detonado en el Estado. Vienen muchas inversiones importantes que van detonando, él mismo ha planteado algunos proyectos, ha sugerido algunas modificaciones. Es que así, es salomónica su decisión de seguir al frente del Estado y terminar su encargo de gobernador”.

“(Vila Dosal) Es un joven político, hay muchas más oportunidades para él. Veo con buenos ojos que haya tomado la decisión correcta a su responsabilidad antes de sus aspiraciones personales”, reiteró.

Se le preguntó si el retiro de Vila Dosal de la contienda interna es porque no no lo conocen en el plano nacional.

“Creo que es parte, es un político muy joven, va a tener más oportunidades, hace bien en terminar su mandato, sus simpatizantes reconocerán que termine al frente del gobierno del estado”, afirmó.

Candidatura del PT para la gubernatura de Yucatán

El líder del PT en Yucatán también informó que este partido, con 13,500 afiliados, todavía no define su estrategia política para la elección de 2024, pero trabaja desde abajo en los municipios para tener candidatos a alcaldes y diputados, porque en la candidatura por la gubernatura apoyarán al que resulte designado por la alianza entre Morena, Verde Ecologista y el

PT.