Servicios para los estudiantes en Mérida

Un ramillete de peticiones de apoyo para la UTM y para la comunidad en diversos rubros recibió ayer el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, en el evento “Ayuntamiento en Mi Universidad” , que se realizó en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).

Al final de la presentación de resúmenes de varios programas de la Comuna y resultados como de internet gratuito en diversos parques y sitios; financiamiento de computadoras, créditos, puntos verdes y movilidad, entre otros, se abrió a los alumnos una sesión de preguntas al alcalde.

A una pregunta que le planteó un estudiante sobre las unidades del Va y Ven y su mantenimiento, el primer edil dijo que parte del programa es garantizar que las unidades estén en buen estado y funcionen todos los servicios que tienen que perfectamente funcionar, incluso hay un monitoreo a los choferes por medio de cámaras y bitácoras.

El concejal dijo que esto depende mucho del cuidado que le puedan dar a las unidades.

La bienvenida a las autoridades municipales estuvo a cargo de María Isabel Rodríguez Heredia, rectora de la UTM.

La rectora dijo que la UTM tiene 2,117 alumnos y agradeció que este programa municipal que tiene cuatro años haya llegado a la institución.

Al alcalde Renán Barrera le dijo que en el evento tenía una muestra de varios cientos de alumnos de la casa de estudios que representan a cada una de las divisiones.

Ante la comunidad, les dijo que tenían un semillero de talentos, muchos ya integrados al mercado laboral o que están por integrarse, “a los cuales les auguramos el mayor de los éxitos”.

“De verdad le digo que es un orgullo contar con estos estudiantes que son la razón de ser de esta institución”.

También agradeció a los maestros que impulsan a los jóvenes a tener proyectos innovadores que puedan competir a nivel local, nacional e incluso internacional.

El alcalde de Mérida recordó que en el Ayuntamiento tienen muchos programas y muchos canales de comunicación directa con la sociedad como el “Miércoles ciudadano”, el jueves de “Ayuntamiento en tu Colonia” y “Ayuntamiento en tu Universidad”.

“Venimos a presentarles algo de lo que ha hecho el Ayuntamiento a lo largo de muchos años, programas que se han venido consolidando con el paso de las administraciones y que tuve oportunidad, desde hace ya aproximadamente 14 años, de ver el arranque de algunos de ellos”.— CLAUDIA SIERRA

Una alumna le dijo que “es muy padre para nosotros ver cómo activan puntos con internet para los estudiantes. En nuestra escuela no contamos con Internet, en la biblioteca no nos damos abasto con lo que necesitamos realmente, que son espacios para hacer nuestras tareas”.

“Mi equipo está conformado por gente de Umán, de Kanasín, de Tixkokob, de todas partes y no nos podemos reunir realmente en una casa, necesitamos áreas con Internet dentro de la escuela”, añadió.

El alcalde dijo que hay un programa muy importante que está emprendiendo el estado que es llevar Internet a todas las escuelas, pero al ser 1,500 planteles gradualmente se instalará.

“Aquí con Chabe (María Isabel Rodríguez Heredia, rectora de la UTM) nos coordinamos para gestionar que puedan tener Internet y si no, en algún parque cercano, pero la idea es que tengan acá”.

Un joven comentó entre sus compañeros que acercándose a las casetas de la universidad tienen Internet.

Un alumno le preguntó al alcalde por qué se está yendo mucho la electricidad en varias casas y que con este calor no se tolera. También le dijo que por estos apagones mucha gente se ha quedado sin agua.

Levante la mano a quien se le fue la luz en los últimos días, pidió el concejal.

A la par, Barrera Concha dijo que este problema es recurrente en la ciudad, el tema del agua y el de la luz.

¿Por qué?, planteó. Primero, porque cuando tenemos más calor hay en automático más consumo de energía. El que tiene ventilador lo prende, el que tiene aire lo prende, el que tiene neveras ve que esté al máximo, y todo ese exceso de consumo de energía más las altas temperaturas que estamos teniendo hacen que se colapsen los sistemas de energía eléctrica.

¿Cuál es la buena noticia para esto? La anunció el gobernador hace un par de días. Se está construyendo una nueva planta de luz de ciclo combinado que traerá la mayor energía que podamos tener en la ciudad de Mérida y la zona metropolitana de Yucatán.

Hace dos días llegó la turbina, fue todo un espectáculo ver que recorra el Periférico porque es una turbina del tamaño de una nave espacial. Eso debe estar listo, si no me equivoco, a finales de septiembre y a partir de ese entonces contaremos con un equipo de energía nuevo que nos permita garantizar que el consumo sea ininterrumpido.

El tema del agua es precisamente por lo mismo. Se va la luz en algunos cercanos de rebombeo y el bombeo deja de ser lo suficientemente capaz de llevar con presión a todas partes, aunado a que hay más demanda de agua.

La gente usa más agua cuando hay calor y empieza a haber escasez de agua, de electricidad y hasta de hielo, ya conseguir hielo es un problema porque la gente precisamente por el temor de que se le vaya la luz compra el hielo para meter sus cosas que tiene el refri, para que no se le echen a perder.

Son problemas que están en vías de solución, es un trabajo coordinado del gobierno federal, del gobierno estatal y como Municipio desde luego siempre estamos buscando apoyar para que esto sea cada vez menos.

Así que, si todo sale bien, el próximo año no debemos estar teniendo este tipo de fallas de luz, refirió.

Otra alumna le dijo que le parecen interesantes todos los proyectos que está haciendo en el centro y puntos turísticos, pero que a ella y la mayoría de quienes han vivido en el Sur les gustaría un poco de enfoque en su zona.

Por ejemplo, dijo que las calles se inundan a veces y el pavimento está terrible, incluso su bicicleta se descompuso.

En voz de todos, según expresó, le gustaría que así como se hace enfoque turístico también se haga en la zona sur y en la escuela, pues no tienen toldos y a veces se tienen que juntar todos en una misma área para tener un poco de sombra.

Barrera Concha le dijo que el tema de la pavimentación de calles lo hacen en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. “Tenemos 3,200 kilómetros de calles en Mérida. Las hacemos en el poniente, en el oriente, en el norte, en el sur y en las comisarías, incluyendo las ciclovías”.

“Si ustedes van a San José Tzal, a Molas, Dzununcán, Emiliano Zapata Sur hay una serie de infraestructura en esta materia”, abundó. “Desde luego que atenderemos tu petición de la misma manera que atendemos a cualquier zona de la ciudad, y pedimos por favor que nos reporten cuando vean que hay ese tipo de inconvenientes”.

Cuando vean una luminaria apagada no crean que en automático vamos a llegar a cambiarla, tiene que haber un reporte para que tengamos el registro e ir a cambiarlo, por eso es importante la interacción de los ciudadanos con la autoridad, subrayó. “Pueden reportar en sus redes y las del Ayuntamiento”.

También anunció que para el siguiente curso escolar tendrán en la universidad su zona “refresh”.

En otra intervención, le dijeron al alcalde que las instalaciones de la escuela, afuera y adentro, no son aptas para personas discapacitadas, como las que usan sillas de ruedas o no tienen alguna pierna.

“No está adecuada la escuela para que las personas se puedan distribuir y moviendo, hay escaleras y las personas no pueden estar subiendo, tiene que haber una rampa o algo”, indicaron.

El alcalde respondió que harán una revisión de este edificio, “ya estaba construido cuando llegamos, hay que hacer adaptaciones y con todo gusto iremos tomando nota para que en equipo aquí con la UTM vayamos trabajando en la parte externa que nos corresponde”.

Un alumno le externó a Barrera Concha la preocupación de que no llegó una ambulancia ante una solicitud de emergencia que al final no pasó a algo mayor, “¿cómo podrían confiar en casos de emergencias?”.

El alcalde dijo que pasarán el reporte de este caso y en su experiencia no había escuchado que no llegará en un caso particular.

Por último, una estudiante le preguntó que si fuera gobernador qué haría ante la contaminación de los cenotes.

“Ya sabemos que la industria ganadera está contaminando los cenotes, ¿qué haría usted o qué está haciendo?”.

Barrera Concha le respondió que lo primero es que se tiene que llevar un control de cualquier empresa que tenga alguna actividad que pueda ser derivada de alguna contaminación; establecer los polígonos donde no se puedan establecer por esas razones; “los polígonos donde tenemos anillos de cenotes, por ejemplo, me parece algo que puede ser riesgoso”.

“Ahora, se tiene que hacer una supervisión muy puntual de las actuales (granjas de cerdos) porque la porcicultura es una actividad que lleva decenas de años en Yucatán, no comenzó ayer y las granjas porcícolas deben cumplir normas oficiales sumamente estrictas”.

“Las que no cumplan con esos requisitos hay que clausurarlas porque, independientemente del tema de las granjas, el rescate a los cenotes es un trabajo que se ha venido haciendo y se tiene que poner más presupuesto”.

Por nuestro tipo de suelo, aclaró, los requisitos para que exista una granja porcícola son más altos y deben ser más exigentes que cualquier otra parte de la República, hay que ser muy estrictos con eso, no otorgarlos para evitar ese tipo de problemas.

“En los casos que cumplan, ver si durante su operación los estén manteniendo a salvo (a los cenotes), es la única forma que haya certeza jurídica para todos, para los pobladores y también para los inversionistas”.

Luego dijo que hay clausuras de varias granjas, hay suspensión de actividades, hay diálogos con las comunidades y también con las empresas para llegar a un acuerdo.

El alcalde precisó que no es un tema que vean como Ayuntamiento porque pasa mayormente en el interior del estado, pero si algún día estoy en una posición diferente créeme que estaremos siendo muy estrictos en ver que primero sea la salud de nuestra población y después la actividad económica.

La Comuna llevó este programa a la casa de estudios, en la que diferentes direcciones presentaron sus servicios a los estudiantes y también ofertas de bolsa de trabajo, de emprendimiento, salud, entre otros.

Algunos alumnos se llevaron algunas plantas a sus casas, como parte de la visita de este programa en la institución.