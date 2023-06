Tercer acto de una comedia anunciada: ser candidato para Vila Dosal no era viable; analiza

Seguramente el gobernador Mauricio Vila Dosal hará pasar su retiro de la competencia presidencial como una conveniencia partidista y buscará negociar la candidatura de Yucatán, pero esas son falsas expectativas porque no está en condiciones de ofrecer la candidatura a modo y todo mundo sabe que Morena y el presidente López Obrador son pragmáticos y no respetan acuerdos políticos, señaló el doctor en Ciencias Sociales Luis Ramírez Carrillo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán.

“Él en lo personal sí puede negociar muchas prebendas, puede negociar una posición en el próximo gabinete federal, va a negociar para sí”, insistió.

¿Cómo ve que el gobernador haya difundido su desistimiento?

“Yo creo porque evaluó que después de un resultado, del movimiento magistral de AMLO de centrar la vista del país en cuatro candidatos, porque no existe otro candidato y la oposición no gana, cada minuto que pase pierde imagen el gobernador Vila Dosal, pierde poder de negociación”, consideró. “En cambio, si te retiras a tiempo, como decía el filósofo de guerra: una retirada a tiempo, siempre es una victoria. Esa es la cuestión del gobernador, se retira a tiempo y es una victoria política. Si se retira a destiempo, es una derrota. Por ello se retira de sus aspiraciones y la publicita sin que se lo pregunten o que haya necesidad”.

Noticias Relacionadas Mauricio Vila se baja de la contienda: así reaccionaron políticos en las redes

“Realmente su desistimiento es nada más el tercer acto de una comedia anunciada. Todos estábamos conscientes, y él también, de que no era posible que sea candidato ni presidente del país por distintas razones”, explicó.

“Ninguna de ellas es porque no lo mereciera ni tampoco porque los otros fueran mejores que él, simplemente por las condiciones políticas que demuestran un estado como Yucatán, a un personaje con poco apoyo y experiencia a nivel nacional en actividades partidistas o políticas, no tenía muchas posibilidades de ser candidato, ya no digamos de ganar la presidencia de la república”.

El doctor Ramírez Carrillo explicó que Vila Dosal es un político muy inteligente y vio la oportunidad de aumentar su valor político con sus aspiraciones presidenciales y así jugó y así se retiró a tiempo, con la mayor ganancia política posible.

''Nunca creí que (Vila Dosal) fuera candidato"

“Yo nunca creí que fuera el candidato ni del PAN ni que lo postule la alianza, no porque no tenga más valor político, sencillamente el sistema de partidos de México lo que premia es la construcción de redes y clientelas desde el centro del país y que el político aglutine a grupos políticos de distintas características de toda la república”, dijo.

“El primer tiempo de la comedia fue que el gobernador le echó leña al fuego con sus aspiraciones, sólo engordó la carnada, aumentó su imagen política en términos a corto y largo plazo para negociar posiciones políticas en un próximo gabinete o dentro de algún partido político. Vila se mostró como un político inteligente y ambicioso, sabía que no podía ser ni candidato ni presidente, pero ciertamente tenía la oportunidad y la aprovechó, fue un momento como en que llegó a ser gerente de la cadena de restaurantes Subway”.

“Se posicionó dentro de una lucha política, en principio no hay ninguna novedad porque se retira a tiempo, dobla las cartas y ya no sigue apostando sin perder nada de lo que apostó en la mesa política porque le redituó en términos de imagen y negociación política dentro del Partido Acción Nacional o Morena”, subrayó.

“La segunda lectura es una cuestión de juego de suposiciones, aclaro, son hipótesis. Se retira para hacer el juego a Morena y negocia su retiro a cambio de un apoyo para poder intervenir o definir la candidatura de Yucatán. Estamos hablando de suposiciones porque lo que quiere hacer solo él lo sabe”, dijo el analista.

''La gente sabe que Morena va a repetir en la presidencia''

“ Sus movimientos hasta aquí son ambiguos, creo que la gente sabe que Morena va a repetir en la presidencia y el candidato es lo que menos importa. Lo que es cierto, es que al retirarse ahora le da un poder de negociación con la presidencia de la república, con Morena o con la Segob para tratar de influir en el proceso de Yucatán. Va a jugar su carta para influir en el proceso, con su retirada lo dejarán proponer un candidato a modo y Morena le pondrá un candidato patito al que pueda vencer, es decir, a quien postule Vila Dosal pueda ganar la gubernatura”.

“Pero esta segunda hipótesis que está en el cálculo del gobernador Vila es incierta, Morena y AMLO son pragmáticos igual que el viejo PRI, el presidente es un hombre que no respeta ningún tipo de acuerdo, si el gobernador Vila piensa que él puede influir o negociar con ellos, creo que se equivoca. Morena va a tratar de ganar todo lo que pueda, con acuerdo o sin ello, con promesas o sin ello, con apoyo a un delfín o no, cualquiera que conozca a AMLO y Morena sabe que es como el viejo PRI. Es gente pragmática que no tiene palabra a los compromisos políticos, en consecuencia, lo que negocia es con ellos. Se equivoca el gobernador si cree que con su retirada a sus aspiraciones presidenciales puede negociar y vender el candidato de Yucatán, si puede influir en un porcentaje de decisión del proceso electoral, eso no va a ocurrir”.

Otra hipótesis del analista político es que su retirada deja una percepción de que no huye sino que se retira, que es muy diferente, porque si entra a la competencia y no queda ni tiene oportunidad su abandono de la campaña interna parecería que estuviera huyendo.

“Vila es un político en la medida en que lo político le acomoda a sus intereses personales, es decir, en tanto le vaya bien en su carrera política, en sus intereses económicos, sus negocios, su capacidad de armar un equipo que lo apoye”, explicó.

“La retirada obedece a salvar intereses personales en juego. Si se mantuviera como candidato a presidente, lo que obtendría es una mayor presión sobre él, una mayor crítica a su gobierno, una mayor vigilancia a sus negocios, una mayor evaluación con respecto a las obras que impulsa, auditorías más duras realizadas por la federación y si pierde sería peor. En cambio, si se retira ahora para hacer la vida más fácil a los candidatos presidenciales, creo que van a ganar más. Literalmente y gran medida, Vila compra un boleto de impunidad, un boleto de una auditoría más suave, críticas mas leves, esto con el argumento de que no le hizo la vida más difícil al futuro presidente del país. No puso obstáculo al presidente, sea de cualquier partido. De esta forma como ex gobernador tendría un mejor trato del próximo presidente, todo lo contrario su fuera un ex gobernador perdedor de la contienda presidencial”

Ramírez Carrillo dijo que esto explica en gran medida la decisión del retiro del gobernador como aspirante presidencial de la oposición antes que inicie la campaña interna. Fue una manera muy inteligente de jugar dos cartas: inflar una expectativa, una idea y una esperanza totalmente irreal al grado que hasta “su tía chuchita” pensó que Mauricio Vila podría ser presidente de la república, cuando los políticos de alta gama sabían que no iba a ser posible porque Vila gobierno 1.4 % ciento del electorado nacional, no ha abandonado su estado, ni ha tenido algún cargo nacional. Además, con apoyo del erario público aumentó su imagen política sin perder nada.

La otra carta que jugó fue también de manera inteligente porque su retiro a tiempo lo libera de fuertes presiones y auditorías severas porque parecerá que es buena onda, no hizo la vida difícil a los candidatos.