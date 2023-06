Escuela para todos: cada vez más adultos mayores cursan carreras

Después de 40 años de no tomar ninguna clase, el pasado enero María Eugenia Alfaro Gómez, vecina del fraccionamiento Juan Pablo II, comenzó a estudiar la preparatoria en la modalidad abierta.

Con 60 años cumplidos, tres hijos y siete nietos, la señora Alfaro se animó a tomar de nuevo cuaderno y lápiz principalmente por dos razones: porque “por no tener estudios no tengo alcance a otras oportunidades en mi trabajo, pero el principal motivo es demostrarles a mis nietos que sí se puede”.

Para el gerontólogo Víctor José Can Chim, la educación es un área que no tiene límites, no tiene edad, no tiene barreras…

—Hoy día, las personas mayores pueden seguir profesionalizándose en el tema que elijan. Muchos adultos mayores de la actualidad se quedaron con las ganas de seguir estudiando —dice.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 señalan que el grado promedio de escolaridad de la población mayor en el país es de 6.5 años (cerca del equivalente a la primaria), debido a que aún es frecuente el analfabetismo, sobre todo en mujeres, pues 18 de cada 100 declararon no saber leer ni escribir, por 13 de cada cien hombres.

En cuanto al nivel de escolaridad, de cada 10 adultos mayores, cinco (45.9%) no cuentan con algún grado de primaria o primaria completa, dos (17.5%) no tienen escolaridad alguna, uno (12.5%) cuenta con algún grado en secundaria, uno (10.4%) tiene algún grado en licenciatura y uno (9.2%) cursó algún grado en educación media o similar.

Continuando con los adultos mayores, un 2% cuenta con posgrado y 1.3% tiene estudios técnicos o preparatoria terminada.

María Eugenia Alfaro pertenece al 1.3% con estudios técnicos, pues estudió la carrera comercial técnica en secretariado. Y aunque comenzó a estudiar contador privado, no pudo concluirlo porque se casó y luego vinieron los hijos.

“Dejé de estudiar, me dediqué a la casa y luego busqué trabajo”, dice la entrevistada, quien actualmente labora en una empresa haciendo funciones de contabilidad.

Fue precisamente en su trabajo donde se dio cuenta que por su falta de estudios perdía algunas oportunidades o que los nuevos que llegaban hablaban de cosas que ella desconocía.

“Entonces por iniciativa propia decidí que iba terminar la carrera y si Dios quiere, me gustaría tomar la carrera de Contabilidad, pero todo dependerá que finalmente me decida y tenga los ingresos suficientes y el tiempo para hacerlo”, dice la entrevistada.

El gerontólogo Can Chim subraya que en la actualidad varias universidades e instituciones han incluido en sus planes de estudios programas aptos para adultos mayores con el fin de mejorar su calidad de vida y relaciones sociales.

Pero más allá de esos cursos o diplomados, el profesional destaca que a nivel mundial hay casos de personas mayores de 60, 70 u 80 años que han ingresado a la universidad para cumplir un sueño. Yucatán no es la excepción, pues, recuerda, hubo un caso de un señor que soñaba con ser enfermero.

Pero más allá de esos cursos o diplomados, el profesional destaca que a nivel mundial hay casos de personas mayores de 60, 70 u 80 años que han ingresado a la universidad para cumplir un sueño. Yucatán no es la excepción, pues, recuerda, hubo un caso de un señor que soñaba con ser enfermero.

“A la edad de 80 y tantos años pudo terminar su carrera de Licenciatura en Enfermería, y llegó a ser profesor en una universidad. Son casos significativos que motivan a personas de la misma edad a hacer lo que tal vez no pudieron en su oportunidad”, asegura.

A su vez, el doctor José Garfias Cáceres con especialidad en Salud Mental, Neuropsicología Clínica y Psicogerontología señala que el hecho de que los adultos mayores estudien tiene muchos beneficios.

“Hay beneficios a nivel social, cognitivo, de adaptación a lo que nos está tocando vivir… Si lo pudiéramos enlistar diría que el primer beneficio tiene que ver con el desarrollo personal”.

Añade que estudiar permite a los adultos mayores mantener activo el cerebro lo que permite que éste aprenda a adaptarse a muchas circunstancias y tener un buen funcionamiento.

En el aspecto social, el doctor Garfias dice que a esa edad hay muchas pérdidas y cambios. “En el caso de los adultos mayores hombres muchas de sus redes sociales están en el trabajo y cuando se jubila muchas de sus amistades se quedan allí”.

Por eso, dice, asistir a las instituciones o lugares donde el adulto puede tomar algún taller o curso le permite crear nuevas redes.

