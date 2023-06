Esto se sabe del caso de funcionarios vinculados a proceso penal en Yucatán

De cuatro procesos penales contra funcionarios del Ayuntamiento de Motul en funciones, en dos ya se vinculó a servidores públicos: primero al director de Obras Públicas y un empresario, y el pasado lunes al alcalde, al secretario y otro empresario.

Sin embargo, está pendiente otro proceso que se ha diferido dos veces y se espera se resuelva con otra vinculación al presidente municipal el próximo mes de julio, según información recabada en el Poder Judicial del Estado.

¿Quién presentó las denuncias contra funcionarios de Motul?

En los cuatro expedientes se trata de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la entidad, contra funcionarios municipales de Motul y empresarios, por encontrarse irregularidades en el manejo y aplicación de recursos públicos mediante la fiscalización de la cuenta pública, que hoy están en los juzgados penales.

De esos cuatro procesos se informó que en tres carpetas ya se encuentran sujetos a proceso penal por decisión de un juez y las empresas involucradas son las siguientes:

En el caso de la primera denuncia por supuestas impermeabilizaciones la denominada Mafe Diseños S.A. de C.V., y en las otras tres se trata de Avril, Ingeniería y Asociados S.A. de C.V.

Simularon la impermeabilización en edificios públicos

De acuerdo con los expedientes y lo informado por Diario de Yucatán, uno de los primeros asuntos judicializados es por una simulación de trabajos de impermeabilización en edificios públicos de Motul, que supuestamente fueron contratados con una empresa que reportó los servicios.

La empresa dejó constancia de esa realización con el residente de obra designado por el municipio, quien a través de diversos documentos dio cuenta de que los trabajos concluyeron. La compañía incluso expidió la factura que amparaba el pago por el servicio realizado.

Sin embargo, con inspecciones que realizó la ASEY e investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se determinó que no se hicieron las supuestas obras pero el dinero sí se retiró del erario, por eso se vinculó a proceso al residente de obra y al empresario que contribuyó al hecho.

Se les acusa del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y actualmente está en etapa intermedia en vísperas a iniciarse un posible juicio oral contra de los procesados.

Falsa colocación de páneles solares en un municipio de Yucatán

En el segundo caso se dieron condiciones similares: se contrató una empresa para que coloque paneles solares en varios puntos del municipio a fin de brindar suministro eléctrico para el servicio de agua potable en cabecera y comisarías.

Según el contrato, la obra era por un monto superior a los dos millones de pesos pero, en el mismo sentido que en el caso anterior, se simuló la colocación de los paneles:

Se levantaron bitácoras que reportaban los avances hasta la terminación de la obra, incluso se realizó un acta de entrega recepción de los paneles como si estuvieran ya instalados.

No obstante, cuando el órgano fiscalizador realizó las inspecciones encontró que no se instalaron los paneles solares, incluso ya iniciadas las investigaciones y decretado por la Fiscalía Anticorrupción el aseguramiento de los sitios pretendieron simular la instalación colocando estructuras solares para aparentar un supuesto atraso, pero el montaje ni siquiera tenía interconexión eléctrica y no cumplía las especificaciones contratadas.

Un juez determinó que no había delito qué perseguir

En este segundo asunto, como en su momento se informó, el Juez de primera instancia consideró que no existía algún delito qué perseguir pese a las pruebas expuestas por la Fiscalía, decreto la no vinculación a proceso de los acusados.

La Fiscalía apeló esta decisión ante la Sala Colegiada Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que revocó la determinación y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en contra del servidor público involucrado (el director de obras públicas, igual que en el caso anterior) y del administrador único de la empresa.

Por cierto, la empresa implicada se había adjudicado dos contratos más de obra pública, ambas relacionadas con servicios supuestamente brindados a calles y que, al detectarse la inexistencia de los trabajos pagados, derivaron en sendas denuncias ante el ministerio público especializado, que luego de ser investigados fueron llevados también ante los Juzgados de Control en materia penal.

¿Por qué vincularon a proceso penal al alcalde de Motul?

Una de ellas es por la cual recientemente se vinculó a proceso penal el alcalde de Motul por el delito de peculado, junto con otros servidores públicos, entre ellos el secretario municipal, el director de Obra de la época de los hechos y el mismo empresario asociado a estos hechos.

Como informamos, simularon la construcción de una calle a través de la adjudicación del contrato para ese efecto, pero en realidad la calle fue construida años atrás, solo simularon trabajos para obtener el pago.

Anomalía en el bacheo de calles en Motul

El último caso se relaciona con la misma empresa, tiene que ver con un supuesto servicio de bacheo en calles de Motul, sin embargo en la investigación se detectó que en realidad los servicios no fueron prestados por la empresa contratada, sino por trabajadores del mismo Ayuntamiento.

Por cierto, la audiencia inicial de vinculación a proceso, que incluye de nuevo al alcalde, ya fue diferida en dos ocasiones y deberá realizarse durante julio.

Se hace constar que por esas circunstancias diversos servidores públicos y empresarios se encuentran bajo múltiples medidas cautelares que podrían verse robustecidas por el posible nuevo proceso que se inicie en su contra, detectando un modus operandi para desviar recursos públicos a favor de intereses particulares.