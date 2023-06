Tren Maya: Inseguridad y otros efectos negativos en comunidades mayas

Grupos comunitarios, académicos y ambientalistas que no están de acuerdo con la construcción del Tren Maya afirmaron que el proyecto, uno de los emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, está cambiando para mal la vida de los habitantes de comunidades de la selva y destruye el ecosistema de la Península de Yucatán.

La construcción imparable del Tren Maya llevó a algunos activistas a proponer una insurrección de las comunidades mayas que sienten los efectos negativos de esta obra de más de 1,500 kilómetros de vías férreas, pero uno de los líderes de este grupo, Romel González Díaz, coordinador de Democracia y Buen Vivir, anticipó que continuarán los cauces jurídicos aunque el gobierno de la 4T no respete las sentencias de amparo contra este proyecto.

No habrá electricidad para el Tren Maya en Yucatán; advierten por termoeléctrica aún en proceso

Lo que hará este grupo defensor de la selva, del territorio y de los cenotes, cuevas y ríos de agua dulce subterránea es recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y otras organizaciones ambientalistas mundiales que están a favor de las comunidades indígenas y de la naturaleza.

Romel González dirigió una rueda de prensa en la que participaron Nicolás Moreno Jiménez, defensor comunitario del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil; Israel Dorantes Negrón, abogado del grupo; Raúl Aldama, integrante del grupo que vigila la construcción del tramo 5; Gerónima López Hernández, integrante del Crip, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación.

El tema central fue denunciar que el gobierno de la 4T, el Ejército Mexicano y Fonatur no respetan la sentencia de suspensión definitiva que otorgó el Juzgado Primero de Distrito y ratificada por otra sentencia del Tribunal Colegiado del XIV Circuito que ganaron las comunidades indígenas mayas mediante los amparos 1519/2021 y 2878/2022.

Hay una clara violación al juicio de amparo por el gobierno federal, Fonatur, Sedena y Profepa porque la sentencia del juzgado federal es que detengan la obra, pero los demandados no la acatan porque siguen en marcha los trabajos en toda la ruta.

Incluso, en el tramo 7 construyen hoteles en superficies o terrenos que no son derecho de vía, no cuentan con permisos ni autorización del cambio de uso del suelo y violan el decreto de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, porque apenas el 23 de junio de 2023 el gobierno federal decretó la expropiación de 15,000 hectáreas para la construcción de un hotel militar.

Los defensores del territorio peninsular celebraron que el juzgado federal desechara la solicitud de revocación que promovieron Fonatur y Sedena contra la suspensión definitiva del amparo y también que admitiera unas pruebas periciales que serán claves para demostrar la devastación y destrucción que ocasiona la obra del Tren Maya en el trazo donde pasará.

En la parte testimonial, Gerónima López, de la organización Nueva Vida Calakmul, afirmó que no hubo ninguna consulta a las comunidades sobre el proyecto del Tren Maya.

La llegada de muchos trabajadores de la obra crea inseguridad en las comunidades, al grado que ya no mandan a sus hijos a la escuela porque están lejanas y los niños y niñas no pueden caminar solas por el aumento de la delincuencia por la presencia de gente extraña.

Además, afirmaron que la gente ya no produce alimentos básicos por trabajar en el Tren Maya y hoy les prohíben extraer leña de sus montes, lo que no ocurría antes.

El apicultor Nicolás Moreno contó que "el mal llamado Tren Maya" encareció la mano de obra campesina porque antes los agricultores o apicultores pagaban de 150 a $200 por un jornal de trabajo, pero hoy los campesinos no quieren trabajar por menos de $500 y con un horario de 8 horas, cuando antes eran más el trabajo porque había consciencia de producir alimentos.

No está trayendo beneficios el mal llamado Tren Maya, está ocasionando una disminución en las actividades apícolas y agropecuarias

“Hay un desorden en las comunidades donde pasa la vía del ferrocarril, ahora no quieren trabajar en el campo porque tienen dinero por trabajar en el Tren Maya", continuó.

"Antes no se emborrachaban mucho, hoy como tienen dinero diario hay borracheras y escándalos en Xpujil. Ya hasta la energía eléctrica nos están quitando porque todo va para los trabajos del ferrocarril". Trabajos del Tren Maya en Yucatán

"Ahora pasan problemas las tienditas, las fonditas porque falta energía eléctrica, a veces hasta se queman los transformadores por el consumo de los equipos que construyen las vías del tren. Y esto no solo pasa en Calakmul o Xpujil, pasa en todas las comunidades donde pasará el tren”, continuó.

También destacó que la obra causa problemas en el abasto de agua porque construyen muchos pozos y desvían el cauce para las obras del Tren Maya.

“Están destruyendo la selva sin importar el daño ambiental que ocasionan. Dijeron que los hoteles estarían conectados por medio de veredas, pero lo que están construyendo no es una vereda es una carretera muy grande de cemento hidráulico”.

El abogado Israel Dorantes afirmó que durante más de dos años el gobierno de la 4T ha estado violando la sentencia del amparo, pero espera que ahora que tienen todos los elementos el juez ratifique su sentencia definitiva, lo que significaría la detención de las obras de los tramos 5 y 7, las zonas con mayor perjuicio por la destrucción de cenotes, cuevas, selva y manto acuífero.

“Quería declarar desierta nuestras pruebas porque no se mencionaron los domicilios de los testigos, que son de Xpujil, cuando no era necesario, ya nos aceptaron los testimonios de pobladores”, detalló el abogado. Aspecto de la rueda de prensa de representantes de diversos organismos para denunciar los perjuicios que está ocasionando el proyecto del Tren Maya en comunidades rurales

“La otra queja fue porque se negaba un peritaje, cuando la esencia del amparo es que no se hizo la consulta pública a las comunidades, ya se admitió la prueba pericial".

"El juez acordó una inspección federal, Fonatur, IMPI y Sedena recurrieron a una chicanada de que no habían sido notificados, pero ya se les citó. Es importante esta inspección porque nos ayudaría a cerrar el incidente y declarar clausurada la obra”, apuntó.

Raúl Aldama, del Tramo 5, informó que una mala planeación del trazo y la oposición de hoteleros de ceder 15 metros de frente de sus negocios ocasionó un cambio del trazo que hoy ha ocasionado una devastación del 90% de la selva donde estará la futura vía férrea del Tren Maya.

Y reiteró que, aunque el gobierno de la 4T lo niegue, en este trazo hay más de 100 cenotes, cuevas y el río subterráneo que serán afectados en un futuro porque seguramente se desfondarán las cavernas por el paso del tren.

Con esta visión, no es creíble lo que sostiene el gobierno de la 4T de que no tendrá impactos ecológicos esta obra. Aunque no se note ahora, con el paso de los años escaseará el agua que está en forma subterránea porque se desfondarán las cuevas