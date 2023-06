Líder de Concamin pide reforzar la seguridad en México

MÉRIDA, Yucatán.— Desde Mérida, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), José Abugaber Andonie, hizo un fuerte llamado al gobierno federal para que aumente los sistemas de seguridad.

Pidió que la Guardia Nacional refuerce la seguridad en el territorio nacional porque hoy en día, el país no tiene policía federal civil, todo lo maneja el Ejército y la inseguridad aumenta en casi todos los estados, excepto en dos entidades, cuyos gobiernos estatales tienen buenos sistemas de control de la seguridad, entre ellos Yucatán.

Entrevistado sobre la alarmante inseguridad que enfrentan las empresas afiliadas a la Coparmex nacional, en la cual más del 50% son víctimas de amplia variedad de delitos como informó el Diario ayer, el líder de los industriales mexicanos afirmó que la inseguridad es un gran tema donde tiene que trabajar el gobierno federal, necesita una buena coordinación con los estados y municipios para combatir a la delincuencia, para que no vean ni crean que es fácil cometer delitos, como está ocurriendo en este sexenio del presidente López Obrador.

“También hay que combatir la impunidad porque agarran a los delincuentes y los sueltan a los tres días”, señaló. “Las leyes tienen que modificarse, deben de estar bien soportadas para detener y tener mano dura contra los ladrones y delincuentes en general, qué chiste tiene si entran y salen, es un juego nada más”.

Dijo que los socios de Concamin forman parte de la Coparmex México y saben de los problemas de inseguridad. Saben que a nivel nacional el autotransporte, el transporte de pasajeros y las empresas sufren problemas de robo, pero hoy no solo les roban la mercancía sino que están dañando a las personas.

“Sí hay que mejorar la seguridad, hay un mandato en la Constitución que señala que hay que cuidar a las personas, este mandato está fallando en este sexenio”, reiteró. “Hay que darle seguridad a las empresas, a la gente, ahora se habla mucho del nearshoring, de traer más empresas, pero que están leyendo los inversionistas del extranjero sobre lo que está pasando en

México”.

¿Hace mala fama al país la inseguridad? preguntó el reportero. “Claro, hay que trabajar muy fuerte por la seguridad”, respondió.

En turismo hay países que recomiendan que no vengan a México, se le comentó.

“Ese es un grave problema, nos da coraje. Somos mexicanos, somos más los que amamos al país, no queremos que hablen mal de nuestro país, hay que combatir la inseguridad”, dijo. “No es imposible. No puedo decir cómo combatirlo, pero muchos países que tuvieron problemas serios de inseguridad lo solucionaron con cero tolerancia, con mano dura, con hacer cambios de

estrategias, reforzar la seguridad, tener aparatos de inteligencia, armar y hacer un plan cero tolerancia. Me acuerdo de ciertos gobiernos cuando aplicaban el plan de 100 días para bajar la inseguridad y sí daba resultados. Hoy no lo veo, solo dice el gobierno federal que el programa de seguridad es bueno, ¿es bueno, para quién?”.

¿No quiere combatirlo el gobierno federal? se le insistió.

“No se si no quiera, o crea que su estrategia es buena, pero los mexicanos de a pie vivimos una situación diferente a la que viven los que gobiernan el país”, dijo.

El retiro de Mauricio Vila de la contienda por la candidato presidencial

Abugaber Andonie vino a Mérida para participar en la convención de mujeres 50 más 1 que se realiza en el Centro Internacional de Congresos y concedió una entrevista al Diario sobre la inseguridad en el país, sobre las campañas de las corcholatas de Morena donde en su opinión violan la ley electoral porque realizan actos anticipados de campaña, donde critica el silencio del INE ante estas violaciones y sobre el retiro del gobernador Mauricio Vila Dosal de la contienda interna para seleccionar al candidato presidencial de la alianza Va por México.

“El gobernador Vila, quien es un gran amigo, creo sí era un fuerte aspirante. Se me hace un gobernador muy capaz que tiene al estado con la mejor seguridad del país, tiene mano firme y es un estratega, se me hacía un buen candidato”, expresó. “Qué lástima que se haya bajado. Espero que reflexione y tome otra decisión. Pero creo que quiere entregar un estado completamente bien, con todos los proyectos acabados o en marcha, también es sano. En mi opinión, él tenía la posibilidad de entrar a esta contienda presidencial”.

¿Tenía chance?

“Yo creo que sí, haciendo una buena campaña. Imagínate a Xóchitl (Gálvez, senadora del PAN) que pensaba que no iba porque ella quería competir por la Ciudad de México y ahora repunta para la candidatura presidencial”, explicó.

“En una de esas Vila así hubiese dado un brinco interesante, en esto de la política son segundos para que la gente te voltee a ver y te vuelva famoso”.

Sobre la inseguridad que reveló la Coparmex nacional, el presidente de la Concamin informó que los datos que él tiene también señala que más del 50% de las empresas son víctimas de algún delito. Por ello la inseguridad debe combatirse, no nada más con guardias nacionales, sino con inteligencia porque es inaceptable una política de brazos cruzados.

En su opinión, el gobierno federal debe privilegiar las acciones para detener y acusar a quienes están cometiendo los delitos. Esa situación de que lo vamos a acusar con sus papás, con sus abuelos o de abrazos y no balazos no funciona. Ahora el país está en una situación muy difícil en el tema de seguridad. Y puso el ejemplo del reciente robo de relojes en una tienda de lujo de Ciudad de México donde los ladrones interrumpieron a las siete de la noche.

“Todo el país está muy intranquilo, yo creo que son dos estados donde no están complicados en materia de seguridad, entre ellos Yucatán, los demás sí están complicados”, dijo. “Yo en mi propia empresa he mejorado los sistemas de seguridad para cuidar mi propiedad, instalé más cámaras, uso sistemas de inteligencia, contraté un guardia especial, cuidamos con rondines las entradas, todo esto para trabajar tranquilo y no llamar la atención de la delincuencia porque eso nos quita la paz a todos los mexicanos”.

“Tengo un amigo que tiene una cadena de tiendas de muebles, ya fueron a su negocio en San Luis Potosí a cobrarle piso, esto tiene que preocupar más que nunca al gobierno federal para que trabaja en la seguridad”, subrayó.

"Mucha calentura política"

En el tema político, José Abugaber dijo que las corcholatas de Morena tienen mucha calentura política, todos quieren llegar a la candidatura presidencial, realizan esfuerzos para quedar y la Concamin les desea lo mejor. Sin embargo, si les pide que escuchen a la ciudadanía, a los industriales, a los trabajadores, a la gente, que vean la situación real que está pasando en el país, que hagan un buen trabajo político y es muy sano que la gente los conozca antes.

En otras épocas políticas había “el tapado” y no sabías quién sería el candidato presidencial, hoy ya sabes quiénes son los aspirantes, hay que acercarse a ellos y decirles las verdades, exigir que no digan promesas falsas y que actúen con transparencia.

Dijo que al ratito los mexicanos verán en acción a los aspirantes de la oposición y también les desea lo mejor y que piensen en México.

¿No están violando la ley electoral los aspirantes de Morena? Realizan actos de campaña y convocan a mitines masivos en espacios públicos.

“La realidad, desde mi punto de vista, sí están haciendo campaña y eso está prohibido en la ley, lo prohíbe el INE”, reconoció. “Lo manejan de otra manera, se dicen aspirantes que recorren el país para conocer las inquietudes de la 4T, pero al final, cuando van a los mitines, les dicen candidatos y presidentes. Como se quiera ver, no pueden tapar el sol con un dedo”.

El INE ya no es el mismo

¿Eso pretendía el presidente López Obrador al atacar al INE y promover las reformas electorales, ya aplacó al INE? preguntó el reportero.

“Sí, porque el INE que estaba antes ya no es lo mismo hoy en el sentido de los mensajes que estaría mandando el anterior presidente del INE. Ya estaría en un tema muy fuerte contra los aspirantes y su partido (Morena)”, reconoció. “Hoy el INE está callado, no manda ningún mensaje y dice que no es violatorio lo que están haciendo los aspirantes morenistas, que no hacen

nada malo. Como dice el mismo presidente, yo tengo otros datos”.

¿Cómo ve a Xóchitl que agarra fuerza, la anima la gente para que sea candidata de la oposición?

“Hablé con ella en la mañana (del jueves) y le desee la mejor de las suertes. Si va a aventarse, adelante, que haga una muy buena campaña en beneficio de México, esa es la parte más importante de la política”, indicó.

¿La ve con capacidad y tablas para dirigir al país?

“Sí, la veo una mujer muy entrona, capaz, inteligente, me cae muy bien, la verdad”, destacó.

Qué comentario tiene sobre la frase de Claudia Sheimbaum de que no cualquiera mujer puede ser presidenta, se le planteó.

“Eso va a suceder mucho, por ello pedimos los mexicanos respeto en las elecciones en esta contienda que va a estar muy complicada, que exista respeto a cualquier persona que tenga aspiraciones”, señaló.

De los proyectos de Yucatán como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, del Tren Maya, el ramal ferroviario hacia Progreso para enlazar al tren maya y la conexión con el tren interoceánico, dijo que ve mucho futuro para Yucatán con esta nueva infraestructura y en lo personal le da mucho gusto que este en desarrollo el sur sureste del país. Era una deuda política de los gobiernos y con ello Yucatán tendrá mejor conectividad para su desarrollo económico e industrial.

“Es un gran deseo del gobernador Vila enlazar el puerto con el Tren Maya. Cuando me platicó el plan el gobernador se me hizo increíble y qué bueno que se concrete”, dijo. “Hoy (por ayer) inició la construcción de un hospital muy bien (el nuevo O’Horán). El tema de la salud es clave en el país al igual que la educación, infraestructura y desarrollo. Son las cosas a las que hay que apostarle como país, Yucatán está cada vez más pujante, cada vez que veo a Yucatán muy diferente, me gusta venir. Yo no conocía este Mérida, me gusta mucho la ciudad tienen un bonito y maravilloso estado. Ahorita van a tener una buena derrama

positiva con el Tren Maya, va a ser bueno porque, aparte del turismo, va a transportar mercancías, esa es una buena noticia porque hay una necesidad de atender al menos 2 millones de tolenadas de insumos y productos al año en esta región”.

¿Cómo ve la industrialización de Yucatán?

“Va por buenos pasos, el gobernador Vila nos presentó unos proyectos de parques industriales y desarrollos muy interesantes que están a lado del puerto de Progreso, eso va a catapultar y promocionar la industrialización”, pronosticó. “Todo lo que este de salida a cualquier puerto es maravilloso. No hay nada sin la industrialización, imagínate a Yucatán sin Bepensa o la empresa de salsas de este señor (Jorge Charruf Cáceres, director de Grupo La Anita quien presenció la entrevista al igual que Carlos Medina Rodríguez,

coordinador de Concamin en la zona sureste). Se necesita la industria para tener crecimiento económico. Yo vengo de Guanajuato que se ha reconvertido del campo a la industria y en 30 años este estado creció abismalmente, hoy aporta el 5% del PIB nacional”.

Como parte final de la entrevista, se le preguntó su opinión sobre los riesgos de que este modelo de crecimiento y desarrollo económico que tiene hoy Yucatán termine si gana el candidato de Morena y sus aliados.

“Híjole, yo creo que al final, cualquier candidato que sea del estado va a buscar el desarrollo de Yucatán. Sería una lástima que se perdiera este modelo de crecimiento y desarrollo. Estamos viendo algunos estados donde hubo cambio de gobierno, no quiero hablar de alguno en específico, pero se está viendo que está cayendo en la inseguridad”, advirtió. “Ese es un real y verdadero problema en un cambio de gobierno, estar cayendo en la inseguridad. En donde hubo cambio de gobierno de otro partido, los malos se están empezando a meter en la plaza, esos son los riesgos de que no haya continuidad de buenos gobiernos”.

“Pongo el ejemplo de Guanajuato que tuvo seis sexenios de gobernadores panistas y se dio continuidad a los proyectos, eso le dio mucha seguridad al estado”, indicó. “Sí es definitivo, un cambio tan drástico puede causar ciertos desajustes, pero si al final quien gane la gubernatura tiene buena voluntad buscará lo mejor para su estado. Hoy, mis respetos a esta administración de Vila que está de moda. He venido muchas veces, más de 10 veces, me siento en casa, ya hasta quiero invertir en Mérida”.