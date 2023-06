No soy juez, dice secretaria del Bienestar sobre un escándalo de la 4T en Kanasín

A pesar de que se han dado a conocer casos de corrupción en la aplicación de programas del gobierno federal, concretamente en Kanasín por parte de un exalcalde y exempleado de la delegación de Bienestar, la titular de esa dependencia, Ariadna Montiel Reyes, afirmó ayer en Mérida que “en general va bien la delegación aquí, siempre en primer lugar”.

“Me siento muy tranquila de que esté su delegado (Joaquín Díaz Mena)”.

Por otra parte, informó que ya se preparan para blindar los programas federales por el proceso electoral que se avecina y evitar que se aprovechen con fines electoreros.

“No se detienen los beneficios, menos los derechos constitucionales, esos están por encima de cualquier proceso”, afirmó.

La funcionaria llegó a esta ciudad junto con otros altos funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador para presidir el inicio de la construcción del nuevo Hospital O’Horán.

En entrevista con el Diario el reportero le preguntó si estaba enterada del caso de corrupción en Kanasín. Respondió que “sí estoy enterada en términos generales. Todos los días me reportan los delegados. Lo que tenga que ver con la Secretaría de Bienestar me compete, si es de otra dependencia se canaliza, pero de cualquier manera cuando llega con nosotros se reenvía la información”.

''No soy juez'', responde sobre escándalo de Carlos Moreno

Como hemos informado, Carlos Moreno Magaña, exalcalde priísta de Kanasín y ahora neomorenista, cuando fue funcionario de la delegación de Bienestar benefició a sus familiares, amigos y colaboradores con el Programa Emergente de Vivienda, de acuerdo con una larga lista de beneficiados que el Diario dio a conocer.

Al insistirle en este tema, la secretaria dijo que “no soy juez para determinar si ha habido o no, no soy la autoridad responsable, pero sí soy responsable de los programas y de establecer controles, que nos ayudemos de la parte tecnológica”.

Al parecer no funcionaron esos controles, le indicó el reportero.

“Bueno, por eso insisto, esa es su opinión”, contestó la funcionaria.

Son los hechos que dimos a conocer, se le insistió.

“Pero finalmente no soy ni usted es la autoridad responsable para determinar la responsabilidad o no inclusive de los servidores públicos. Hay las instancias correspondientes”.

“Insisto, lo que nos llega que no es competencia de nosotros lo enviamos a las dependencias correspondientes y allá es donde también a los compañeros de gabinete les hemos insistido en que podamos tener mayores controles, que nos apoyemos de la tecnología, como lo hacemos nosotros con sistemas robustos que nos permitan tener control de lo que hacemos —dijo.

Fotos en entregas de apoyos, testigos para la Secretaría de Bienestar

Luego explicó que por eso, por ejemplo, a los adultos mayores les toman fotos cuando les entregan sus apoyos. Se busca garantizar que se entregan a la persona que corresponde.

Después afirmó que en el segundo semestre del año, al terminar la entrega de las tarjetas, iniciarán una encuesta nacional con los beneficiarios del programa de adultos mayores para que califiquen la calidad del servicio que les presta la Secretaría del Bienestar y encontrar campos de mejora.

“Estamos obligados a mejorar y compartir lo que puede mejorarse a los que vengan”, afirmó.