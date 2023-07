Xóchitl Gálvez en Mérida: "Vila sería el presidente y yo la jefa del gobierno de la CDMX”

MÉRIDA.- Con gritería se registró la llegada de Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la candidatura presidencial de la alianza Va por México, al Segundo Congreso Internacional Colectiva 50 más 1 en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, donde participaron 800 mujeres. Ahí un grupo de participantes la recibió con el grito de "¡presidenta, presidenta¡".

Desde que entró al recinto los reporteros buscaron la entrevista. La hidalguense concedió al menos dos diálogos con los medios de comunicación antes de que ingresara al CIC para la ceremonia inaugural del congreso.

La senadora Xóchitl Gálvez informó a los medios que le va bien en la etapa para reunir las 150 mil firmas que solicitan los partidos. Afirmó que tiene mucho apoyo ciudadano y no necesitará dinero para recabar ese número de firmas, porque en su página web ya se inscribieron en forma voluntaria 26,000 personas dispuestas a recabar las rúbricas que requiere para participar en la selección interna de la alianza opositora y ciudadana.

“La gente las va a juntar por mí”, dijo. “Ahora que vine a Mérida solo pagué el boleto de avión, nada más. La gente me está recibiendo muy bien en todos los estados, porque hay un trabajo con las comunidades. He recorrido este país como pocos funcionarios públicos, aquí en Yucatán conozco muchos rincones, cuando sí había fondos indígenas, ahora no existen”.

Xóchitl Gálvez y las corcholatas de Morena

Subió como espuma su popularidad, se le planteó.

“Como hay un trabajo en todo el país, la gente me conoce. Yo no me lo creía, ahora que lo veo ya me lo creo”, señaló.

Tiene algo de que los que carecen las corcholatas (de Morena) que es el carisma, se le indicó.

“Tengo algo, y un chingo de sesos para algunos temas. Le entiendo al tema del cambio climático, del agua, de la energía, soy ingeniera y tengo experiencia gobernando”.



También se la pidió su postura sobre la polarización y el odio que hay en el país y cómo lo enfrentaría.

“Yo no odio a nadie. Lo voy a enfrentar con mucho amor, no voy a caer en ataques. No odio a nadie, lo que quiero es resolver los problemas del país, el problema de la energía, del agua, que haya empleo, que haya medicinas en los hospitales, que la gente salga segura donde vaya. Hoy Chiapas esta incendiada, cuando lo conocí no estaba así”.

Mauricio Vila, en el equipo de Xóchitl Gálvez

¿Invitaría a Vila en su proyecto?, se le cuestionó.

“Claro que sí. Hay que aprenderle mucho a Vila, hoy recorrimos escuelas que enseñan inglés y robótica. Es lo que quiero para todo el país”, dijo. “La experiencia del gobernador Vila para todo México. A Vila hay mucho que aprenderle, qué lástima que no se animó (a participar en la selección interna), él sería el presidente y yo la jefa del gobierno de ciudad de México”.

Afirmó que ella respeta la decisión de Vila Dosal, quien quiso seguir siendo gobernador hasta el final de su administración.

¿Va a pedir al presidente (López Obrador) que no intervenga en el proceso?

“Me encantaría, pero el presidente de la república hace lo que se le pega la gana- Él va a ser el jefe de campaña de sus corcholatas, porque además lo necesitan, sin él , aquellos no traen mucho”, subrayó la senadora panista.

La llegada de Xóchitl Gálvez al CIC

¿Ya se siente candidata?

“Para nada, primero tengo que juntar las firmas”, dijo.

En torno al crecimiento económico, la senadora de la república señaló que el modelo de desarrollo económico estará basado en la infraestructura, la justicia social, el empleo, que haya medicinas en los hospitales y clínicas, que el agua que se surte a la población sea de calidad. Se enfocará a la atención de los muchos servicios que requiere la población y a resolver los

problemas más sentidos como la inseguridad.

“México requiere una ingeniera que resuelva los problemas”, reiteró.

Posible candidata a la Presidencia del Frente Amplio por México

¿Qué piensa de los ataques a su persona, y van a venir más?

“Tengo una piel de cocodrilo, no penetra nada. Sé que van a aumentar los ataques porque hay mucho odio, yo no tengo odio, lo que creo es que tenemos que construir un país entre todos, donde el odio debe quedar de lado, donde debe de haber ideas, soluciones, propuesta y unión entre los mexicanos”.

¿La alianza opositora puede hacer frente a Morena?

“Vamos a hacerle frente, claro que sí, hay tiro”, señaló entre risas, que acompañaron a todas sus respuestas en las dos entrevistas que concedió en el CIC.

La senadora panista fue sincera cuando respondió si el modelo de seguridad de Yucatán, que mantiene desde hace años la calidad de Estado Seguro, puede aplicarse en todo el país.

Asistentes al Segundo Congreso Internacional Colectiva 50 más 1

Dijo que hay cosas importantes del modelo de seguridad de Yucatán, pero hay otras condiciones diferentes en otros lugares y ciudades. Mérida tiene características propias y el modelo Yucatán de seguridad utiliza mucha inteligencia policial, tecnología, apoyos económicos para los policías, becas para sus hijos y eso permite que el estado tenga una policía estatal comprometida. Ese modelo sí lo podría llevar a muchos estados.

Modelo de Yucatán para otros estados

En el modelo económico y de desarrollo de Yucatán continuaría como hasta ahora. Ella le apostaría a la infraestructura, al talento, a las energías limpias, al reuso del agua, a la certeza jurídica que es por ello que llegan muchas inversiones al Estado. Incluso, reveló que todas estas experiencias de Yucatán le permiten tener mucha comunicación con el gobernador Vila.

¿Dónde ubicaría a Vila?, se le preguntó.

“Primero déjeme sacar las 150 mil firmas, vamos por pasos”, respondió.

También se le preguntó si continuará su intento de ingresar a la conferencia mañanera del presidente López Obrador, como ordena la sentencia de un juez federal e intentó sin éxito participar en esa rueda de prensa en Palacio Nacional.

Xóchitl Gálvez en Mérida

“El proceso sigue su curso. A ver qué decide el tribunal, pero ya le dije lo que quería decir en la mañanera, se lo dije afuera del Palacio Nacional”, comentó. “Yo lo que quiero es que haya más para los mexicanos, habían proyectos productivos que hoy no hay, que haya medicamentos en las clínicas, que las casas de la mujer indígena vuelvan a funcionar”.

Amalia García, Beatriz Paredes, Katia López y Xóchitl Gálvez en el Centro Internacional de Congresos de Mérida

Después de las entrevistas con los grupos de medios, la senadora entró al salón del CIC y cuando escucharon su nombre, una parte de la asistencia le gritó ¡presidenta! bajo fuerte ovación.

Ella se sentó en primera fila junto a otras políticas como Amalia García Medina, del PRD; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Kenia López Rabadán, del PAN, entre otras destacadas mujeres líderes del país.