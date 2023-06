Orgullo por los planes oficiales

YAXCABÁ, Yucatán.— Ante más de 2 mil personas de Yaxcabá, Tunkás, Izamal, Dzitás, Kaua, Sotuta, Tzucacab, Valladolid y Quintana Roo, entre otros municipios de la zona oriente de Yucatán, Liborio Vidal Aguilar habló del orgullo que deben sentir los yucatecos por los grandes proyectos que ha impulsado el gobernador Mauricio Vila Dosal en las materias turística, educativa, de seguridad y empleo, entre otras.

En los Encuentros Entre Amigos que realiza los fines de semana con diversos sectores, el funcionario fue recibido entre voladores, charanga, globos y cartulinas con mensajes de apoyo y respaldo a su labor.

Ante jóvenes, artesanas, campesinos, docentes, taxistas, alcaldes y exalcaldes de la zona, Vidal Aguilar explicó que en materia educativa se tienen proyectos con visión a futuro, como la Agenda Estatal de Inglés cuyos beneficios son a largo plazo, pero se diseñaron pensando en que las presentes generaciones tengan más oportunidades cuando lleguen a su vida laboral.

“Esos son los resultados del liderazgo de nuestro amigo el gobernador, por eso debemos mantenernos unidos y trabajar como un solo equipo para continuar con esta gran transformación”, dijo ante los comisarios municipales de Yaxcabá y su presidente municipal Genri Alberto Pacab Herrera.

“Muchas veces me han preguntado que si el amigo quiere y una vez más les digo a ustedes mis amigos del oriente que sí quiero, que estamos preparados, que hemos trabajado toda la vida por Yucatán y sé que cuento con su respaldo, porque conozco Yucatán de pies a cabeza, lo he recorrido muchas veces, no solo las cabeceras sino también las más de 2 mil comisarías”.