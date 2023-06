Ciudad Caucel en Mérida, con ''mucha necesidad''; vecinos se quejan de servicios y la inseguridad

“No hay alumbrado. Aquí es muy peligroso para las mujeres. Está muy oscuro. Aunque lo reportes, hacen un remedio casero o no hacen nada, porque se vuelve a ir (la luz) enseguida”, denunció Belem Medina Rosado, vecina de la calle 110 del fraccionamiento Alessia, en Ciudad Caucel.

En la zona, afectada por la falta de servicios, se instalará el albergue Casa Otoch, que reemplazará al Centro de Atención Integral a Menores en Desamparo (Caimede).

“El (servicio de) agua (potable) es otro problema, haces un reporte y pasan hasta tres meses, siempre están ocupados y no vienen, y los camiones siempre están llenos cuando llegan por estas zonas y ya no dan parada”, agregó la vecina.

Noticias Relacionadas Exhiben en vídeo a ''peligroso'' sujeto que deambula en Ciudad Caucel

“Otros problemas son que hay muchos moscos. Los recolectores de basura no se llevan todo y cuando reportas algo a la Policía pasan hasta 30 minutos, cuando se asoman ya corrieron los ladrones”, indicó.

Belem Medina aseguró que otro de los problemas en la zona es la falta de transporte público.

“Hace falta transporte (público), el camión tarda y cuando llega está lleno y lo que le sigue”, coincidió Pilar Díaz Rangel, con domicilio en Alessia II.

La mujer lamentó que en la zona tampoco se cuente con escuelas cercanas, a pesar de que “aquí hay mucha gente”.

Múltiples quejas por los servicios en Ciudad Caucel II

“Ya háganos caso”, claman vecinos de los fraccionamientos Villas Jardines, Alessia y Alessia II de Ciudad Caucel II, aledaños a las obras de construcción del albergue Casa Otoch, que reemplazará al Centro de Atención Integral a Menores en Desamparo (Caimede).

Vecinos de los asentamientos citados se quejan de desatención general de las autoridades, como inseguridad por falta de alumbrado público y robos, basura y maleza en las calles y mal servicio de recolección de desperdicios y de transporte urbano. También padecen por poca presión del agua potable, exceso de perros callejeros y falta de escuelas, a pesar del constante crecimiento de la zona.

El anuncio de la construcción de Casa Otoch fue, como informamos en enero pasado, un respiro para los vecinos de Villas Jardines, Alessia y Alessia II ya que creyeron que al fin serían atendidas también sus demandas de servicios públicos, pero han pasado más de cuatro meses y, lamentan, nada ha cambiado.

“Ya háganos caso, porque hay mucho monte y da miedo caminar, sobre todo cuando está oscuro: no puede uno salir porque da temor”, manifestó Febe Rodríguez Díaz, vecina de la calle 39 de Alessia II.

“Hay basura, mucho animal y pestilencia, nos afecta mucho. El agua no sube (a los tinacos), los camiones no pasan, ¿qué están esperando para nos atiendan?”.

“Hay mucha necesidad, hay mucho terreno baldío y eso lo aprovechan los maleantes”, agregó Pilar. “Y las autoridades no están cuidando a sus ciudadanos, los carros se meten en sentido contrario, no respetan y no hay autoridad aquí que haga algo al respecto“.

La inseguridad es tema recurrente entre vecinos de la zona.

Inseguridad durante las noches en Ciudad Caucel II

“Está feo a altas horas de la noche. Salir aquí (a la calle) a las 8 de la noche no es seguro”, expresó María Teresa Pérez Parra, vecina de la calle 29 de Alessia II.

“La vez pasada se andaba pasando un encuerado por aquí y se subió a los techos. La Policía tardó en venir y luego le tuve que dar un short para que se lo lleven. También pasa uno que golpea las casas”, añadió.

“El alumbramiento está muy bajo, no hay luz, falla y la recolección de basura, no pasan y si pasan no se llevan todo. Además hay demasiado perro callejero, da miedo salir porque son agresivos y se juntan de repente; para los adultos mayores es peligroso. No tengo nada contra los animales, pero son demasiados”, continuó María Teresa Pérez.

“La luz se va mucho y tarda en regresar, y ni se ve la luz casi no alumbra; lo otro es la basura, usan las escarpas de basureros, porque ni el Ayuntamiento pasa a limpiar. Yo pago para que chapeen mi banqueta, hasta eso, pero ni así se llevan la hierba”, exclamó María Elena Cruz Gómez, vecina de la calle 27 de Villas Jardines.

“De qué sirve que juntemos la basura si no se la llevan (los recolectores), toda se queda, y ¿qué hace la gente? Sigue juntando más basura, se amontona y además tiran acá animales muertos”, agregó.

“Constantemente se quedan oscuras las calles, el agua potable, cuando se rompe la tubería, no se atiende rápido (el desperfecto) y se desperdicia mucha agua; la basura que no es de descacharizacion nadie se la lleva, cuando lo he reportado no pasa nada”, manifestó Juan Chalé, vecino de Villas Jardín.