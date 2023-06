Sofía Morán Mena se abre paso en el área de ingeniería

Con el proyecto de pintar pantalones, utilizando un tinte a base de la enzima de un hongo, Sofía Morán Mena y otros tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la Uady representarán a Yucatán y a la Universidad en la semifinal del Hult Prize que se llevará al cabo los días 23 y 24 de este mes en Monterrey, Nuevo León.

“Con esta idea, vamos a concursar en Monterrey, una de las sedes de las semifinales, y en caso de ganar, iríamos a la final que será en París”, dijo la joven, cuyo equipo fue seleccionado tras haber vencido en el Hult Prize regional que se realizó de manera virtual.

La idea del proyecto, contó al Diario, surgió de una compañera de equipo, Alejandra Pech Lara, cuando realizaba un trabajo de investigación y vio que en un centro de investigación de Estados Unidos, un grupo de científicos descubrió, de manera accidental, que ese hongo tenía un tinte azul parecido al de los pantalones.

“Así fue como tomamos esa idea para convertirla en una idea de negocio”, dijo la joven, tras explicar que el Hult Prize, es un concurso de emprendimiento, considerado el más grande del mundo.

En entrevista con Diario de Yucatán, la joven señaló que el lugar más cercano a México donde se produce el hongo es Estados Unidos, lo tendrían que importar para echar a andar su proyecto. Por ello, dijo, van con todo para llegar a la final, pues el premio es de un millón de dólares lo que les permitiría activar su proyecto.

No es el primer concurso en el que Sofía ha participado. A lo largo de su formación académica ha ganado otros premios. Cuando cursaba la secundaria en la escuela “William Brito Sansores” y luego el bachillerato en la Preparatoria 2 de la Uady, participó en certámenes de oratoria, incluyendo uno que organizó la Codhey.

Ya en la Universidad participó en concursos internacionales, en uno de los cuales, organizado por un organismo español de debate, quedó en octavo lugar entre 300 participantes de todo el mundo. La oratoria le gustaba mucho, así que en algún momento pensó estudiar la Licenciatura en Derecho o Relaciones Internacionales o Ingeniería Industrial Logística.

“Ganó el hecho que me motivó muchísimo escuchar a expertos hablar, a ingenieros que me comentaban sobre sus carreras”.

Además, su papá había estudiado Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Mérida, “y me animé por Ingeniería Industrial por toda la idea de optimizar los recursos, generar mayor ganancia y, en general, hacer eficiente el sistema. Me encantó la idea, más que nada, de logística, logística de transporte. Mi papá siempre me apoyó, pues él justamente trabajaba logística de transporte”.

Y aunque ingresó a la Facultad, en una época en que la matrícula entre hombres y mujeres está casi a la par, siempre hubo sus bemoles.

“Ingeniería Industrial es una de las ingenierías que tiene más mujeres, y que ahora están tomando puestos de liderazgo, de presidentas de agrupaciones. También vemos que en Ingeniería en Biotecnología cada vez hay más científicas”, dice la joven, quien durante un año estudió en el Tec.

En el Tec, recuerda, el ambiente era diferente, al grado que hubo ocasiones en que sintió que su vida estaba en riesgo por el simple hecho de ser mujer. “Algunos maestros nos alertaban de otros por acosadores. Era una situación fea”. —IVÁN CANUL EK