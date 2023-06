Ven con buenos ojos una reforma sobre candidatas para la paridad en Yucatán

Con buenos ojos ve María Eugenia Núñez Zapata, integrante de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), la propuesta que aprobó el Congreso Estatal para que haya una alternancia de género en el Poder Ejecutivo.

En tanto no haya un trato realmente de una respetuosa paridad en la sustancia, no sólo en puestos de gobierno y candidaturas, sino de población gobernada, todas las medidas que se tomen en reducir esta histórica desigualdad me parecen positivas, señaló.

Además recuerda que el Congreso Estatal es una muestra de la paridad, pues 14 de sus integrantes son mujeres de un total de 25 diputados. Y en este sentido, comparte que tiene pendiente una reunión con las presidentas de las comisiones para ver cuántas propuestas de género han hecho en la actual Legislatura, para ver cuánto aportan a la sociedad y a las mujeres en particular.

Enfatiza que es una buena propuesta reducir la inequidad, en tanto no haya las condiciones de igualdad en la participación es necesario el tomar medidas, que no son permanentes sino transitorias.

Apunta que así sucedió en el Estado de México, donde a largo plazo se alcanzó la paridad, por lo que no descarta que en tres o cuatro períodos de gobierno se puedan suprimir las cuotas, que no deberían existir, pero que surgen en la medida en la que hay una fehaciente inequidad. La cual se reduce con una cuota, “la reducimos no la desaparecemos”.

Aunque no conoce en su totalidad el dictamen aprobado en el Congreso el sábado pasado, lo que leyó sobre el tema es que se busca que el titular del Ejecutivo tenga una alternancia de género, es decir, que el gobierno sea presidido por varones y mujeres de forma intercalada.

Y no siente que esto viole el principio de paridad sustantiva, en el sentido de que deberán tener candidatas sólo mujeres para garantizar que una llegue al poder, porque esto se haría también en su turno con los hombres.

Eso sí, aunque Amisy no está vinculada con ningún partido político, tienen relación con todos ellos, por las propuestas que presentan, y afirma que en todos ven que las mujeres que participan y aspiran a un cargo de elección popular sufren de discriminación.

“No se ha llegado a lo ideal que es el reconocimiento de la carrera partidista, y no por ser de un grupo político o familiar de alguien ser candidato. El PAN es el que más se asemeja a la práctica democrática, pues tienen un consejo político activo, que no es totalmente libre pues hay inducciones al voto, pero en los demás partidos hay listas, no hay una votación interna”.

“El que las mujeres participen compitiendo les da la oportunidad o la obligación de hacer una práctica en la contienda interna y convencer para que voten por ellas, no queremos que lleguen por cuota, sino por capacidad, y en esa igualdad de capacidad que haya una cuota”.

Recuerda que Amisy impugnó los lineamientos del Iepac en la elección pasada en el Estado, pues no abonaban a la paridad sustantiva, “la paridad numérica es una cosa, pero la paridad horizontal y vertical, el % de gobernanza por mujeres, no llegaba al 8% global”.

Indica que mientras eso suceda la paridad sustantiva no avanzará, ya que ponen a las mujeres en candidaturas de los municipios más pequeños, y de esa manera nunca se logrará que las mujeres gobiernen la mitad del Estado.

Cuando las mujeres han ganado poblaciones como Mérida, que es el municipio más poblado del Estado, se logra que las mujeres gobiernen el 50% de la población, pero cuando no es así sólo se alcanza el 3, 5 o máximo el 8%.

De ahí que en la elección anterior se realizara la impugnación, pero la instrucción de la sala del Tribunal llegó 96 días después, en plena campaña, y las mujeres que asumieron candidaturas en ese momento, no tuvieron el tiempo suficiente para hacer campaña como los demás candidatos.

Pese a ellos se logró que las mujeres gobiernen el 10.5 % de la población.

Precisa que el Tribunal ordenó que se tenía que armar el bloque de la paridad con los 25 municipios más poblados del Estados. Ellas habían pedido que fuera con los 15 más poblados, para que con las candidaturas de mujeres se tuviera la posibilidad de gobernar siete de los municipios más poblados de la entidad, pero no fue así.