Elecciones en México 2024: ¿Cuál es el panorama electoral en Yucatán? Estas son las tendencias

La similitud de resultados de la encuestadora Massive Caller con los de las autoridades electorales del Estado de México y Coahuila en la elección del domingo pasado es una tendencia confiable que los partidos políticos deben tomar muy en cuenta para la elección de 2024, afirma el doctor Luis Ramírez Carrillo, investigador, académico y analista político.

El Diario publicó ayer un comparativo de los resultados de Massive Caller y el PREP de las elecciones del Estado de México y Coahuila, los cuales no estuvieron muy alejados de los resultados anticipados por la empresa privada. Por ejemplo, en las encuestas de salida de Coahuila, Massive Caller difundió que el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD Manolo Jiménez ganó con 57.9% y el PREP oficial le dio 56.9%, mientras que al candidato de Morena, Armando Guadiana, la encuestadora le dio 22.9% y el porcentaje del PREP oficial fue de 21.4%. En el caso del Estado de México, la encuestadora particular informó que la maestra Delfina Gómez (Morena, PT y PVEM) obtuvo 53.5% y el PREP le dio 52.3% contra su oponente Alejandra del Moral (PRI, PAN y PRD).

Entrevistado sobre la efectividad de las encuestas en ambas elecciones del domingo pasado y cuyos resultados de los ganadores confirmó el PREP, el doctor Ramírez Carrillo destaca que la naturaleza de las encuestas es darnos una fotografía del momento y refleja una tendencia histórica de opinión pública que se genera día a día en los medios de comunicación.

Explica que hay encuestas que pueden ser modificadas por la coyuntura del momento y por ello se tienen que hacer de manera sucesiva para que genere una tendencia confiable, tal como hace Massive Caller, que demostró su eficacia en las encuestas de salida de las últimas elecciones, del domingo pasado.

Es una empresa encuestadora que realiza una medición de la preferencia de votos y candidatos de los partidos políticos en Yucatán y tiene todas las buenas referencias y no presenta algunos sesgos para modificar la forma como realiza las preguntas o como se elige la muestra para manipular la opinión de la gente.

“Las tendencias de Massive Caller demuestran que es una empresa con seriedad y con activos fijos confiables”, indica.

Panorama electoral en Yucatán

“Lo que observamos de su medición en Yucatán es que la opinión publica muestra una preferencia sensible hacia Renán Barrera como persona, como posible candidato (a la gubernatura por el PAN), como la marca política misma Renán Barrera, independientemente antes de un color (azul que es el simbolismo del PAN). Renán Barrera representa un valor en la opinión publica positiva, es lógico, ya son 5 años consecutivos como presidente municipal, porque ya hizo dos campañas electorales inmediatas. Como alcalde de Mérida tiene presencia no solo en el municipio, sino en toda la zona metropolitana”, apunta.

“El área de impacto político y electoral de Renán Barrera es la zona metropolitana donde están municipios grandes como Umán y Kanasín, ese es su territorio político y su área de influencia está alrededor del 62% de la población votante”, señala.

“Esa es la ventaja de que Renán Barrera sea dos veces seguidas alcalde de la capital. En ese sentido, es determinante la opinión pública en la expresión de votos de la zona metropolitana en su conjunto. Las tendencias publicadas por Massive Caller mantienen a Renán como puntero, es la preferencia de la opinión pública que representa mayor número de votos. Entonces, es evidente que efectos de una candidatura a la gubernatura, aun cuando la influencia o la marca Renán Barrera se vaya diluyendo cuando se aleje de la zona metropolitana, de todas maneras el peso de la votación de los municipios conurbados influye muchísimo”.

“Las tendencias de Massive Caller al día de hoy las podemos dar como una tendencia creíble, aunque no sabemos qué podría pasar en los próximos meses o el año de la elección”, subraya.

“La marca Renán Barrera es la más confiable para que sea un candidato ganador al gobierno del estado. Objetivamente hablando, la encuesta muestra una realidad con mayor porcentaje a favor de Renán Barrera, con cierto error hacia abajo o arriba, y esto es por su trayectoria de 5 años como alcalde de Mérida en forma consecutiva. La marca Renán es la que puntea el mayor porcentaje de votación y es el mejor candidato por sí mismo”.

La segunda parte de los efectos de las encuestas es el color con el que se pinta la marca, en este caso, el color azul del PAN, partido de Renán Barrera. Podría bajar un tanto la consideración de la opinión pública por la calificación al partido político, pero no es suficiente para que le baje mucho porcentaje al producto político, por lo tanto no evitaría un mayor consumo de la marca Renán Barrera.

El fenómeno de Morena en Yucatán

El fenómeno Morena, partido con el que el PAN pelea la preferencia electoral en Yucatán, sube cuando se analiza la cuestión de los partidos. Morena es un partido simbólico por el color que lo identifica y asocia con el presidente López Obrador.

Morena-AMLO sube por el posicionamiento del Presidente en la opinión pública, pero no alcanza a superar al PAN en las tendencias del voto en Yucatán, al día de hoy, porque Morena y el presidente de la república tienen muchos negativos, particularmente en los dos últimos años. Morena es sin duda el principal contendiente del PAN y seguramente aumentará su votación conforme se aleje de la mancha urbana de Mérida.

Esto significa dos cosas, explica el doctor Ramírez Carrillo, por un lado, que las disyuntivas que tienen los dos partidos son diferentes. En el caso del PAN, la preferencia tan marcada y sostenida lo hace casi obligatorio que superen sus diferencias internas y apoyen a su principal marca, su principal producto y candidato más conocido, el mejor palomeado, el mejor aceptado, que es Renán Barrera.

Riesgos en la política de Yucatán

“Si el PAN no apoya a Barrera Concha perdería muchísimo, de hecho quizá perdería la oportunidad de mantener la gubernatura porque la realidad de las tendencias, marcadas en las encuestas de Massive Caller, es por la diferencia que tiene el alcalde meridano con otros candidatos y es muy grande. Construir otro producto político para darle el color azul, en su caso con Liborio (Vidal Aguilar, titular de la Segey) y Julián (Zacarías Curi, alcalde de Progreso) literalmente cualquiera de los dos sería un candidato a la gubernatura perdedor”.

“Más bien, creo que Julián está por una negociación para conseguir un mejor puesto cuando termine la presidencia municipal de Progreso”, considera.

“Como político lo va a intentar y está en su lógica, tiene ambiciones y dinero, va a intentar competir por la candidatura a la gubernatura. Liborio es un candidato creado y es allí donde entra el ruido en el proceso electoral. Hasta ahora, las encuestas muestran una tendencia racional de la opinión pública sobre la preferencia de candidatos y partidos, está bien definido, cuando se toma en consideración a Liborio como candidato entra a un nivel de cierta irracionalidad y oscurantismo político, en el sentido de que no es un candidato bien aceptado dentro de las filas del PAN. La opinión pública presenta un producto con mayor preferencia en las encuestas y lo mantiene como puntero”.

Los ''otros'' candidatos del PAN en Yucatán

“Liborio pareciera ser un candidato de un interés particular o de estrategia política del gobernador Mauricio Vila para posicionarlo, sin embargo, la única alternativa, lo único que tuviera sentido, es que ese candidato de verdad ganara la elección”, subraya el analista político. “Si Liborio va por Renán a estas alturas del partido, en este mes de junio ya sería un candidato perdedor, lo reflejan las encuestas de Massive Caller. No sabemos con certeza cuál es el objetivo del posicionamiento real de Liborio porque su activismo ha dependido de las actividades que le permite su cargo en el gobierno, no en forma independiente como candidato”.

“Liborio puede ser un buen candidato y viable con apoyo del gobernador Vila, pero no creo que alcance al tamaño del producto que ya alcanzó Renán Barrera en este momento. La apuesta por Liborio sería muy alta, aun cuando tuviera interés personal o preferencia del gobernador. De nada le serviría al gobernador y al PAN si su candidato pierde, tienen que pensarlo muy bien y varias veces, si es la intención darle la candidatura al vallisoletano”, comenta el doctor Ramírez. “A estas alturas del partido ya no funcionaría, es la impresión que tengo. Las encuestas lo reflejan, Liborio queda por debajo de Renán, a estas alturas Liborio tendría que estar mejor posicionado si quería la candidatura. Apoyar algo que se está saliendo de las tendencias de opinión creo que sería muy riesgoso para el PAN, para el propio proyecto del gobierno y para darle continuidad al trabajo del gobernador, abriría la puerta para que el voto se vaya a otro candidato”.

El ''candidato'' de Morena en Yucatán

Por su parte, las tendencias en la intención del voto para Morena tienen la disyuntiva de que se juega más que el propio PAN porque se juega su fortaleza y continuidad como partido en Yucatán.

Joaquín “Huacho” Díaz Mena, delegado federal de programas del gobierno de la república en Yucatán, es el personaje más fuerte de Morena, según las encuestas, sin embargo, el ex panista queda por debajo de Renán Barrera, aún con todo el dinero del gobierno federal que maneja para posicionarse.

“Huacho” Díaz sería un candidato competitivo, pero de acuerdo con las tendencias sería un candidato perdedor. Incluso, hasta podría ser objeto de un boicot dentro de Morena porque este partido enfrenta una gran división interna en cuanto a la ideología de sus militantes, el partido está lleno de piratas ex priistas y ex panistas, a “Huacho” lo ven como una derivación del presidente López Obrador y hasta existe el riesgo que el candidato presidencial de Morena no lo apoye si no resulta seleccionado con el que está jugando.

“Nada asegura que el candidato presidencial de Morena apoye a Huacho como candidato al gobierno, y en este caso Morena pierde más porque su candidato puntero a la gubernatura queda debajo de Renán”, señala el sociólogo. “En la campaña de 2024 los candidatos de Morena dependerán exclusivamente del presupuesto federal y necesitarían que el candidato presidencial aglutine las fuerzas regionales y las fuerzas regionales están divididos por el aspecto ideológico, es muy pobre su ideología porque tienen personajes arribistas de otros partidos. La gente se odia internamente en Morena porque son derivaciones del PRI, PAN y PRD y de otros partidos. Son piratas de abordaje al partido guinda, por lo que es poco probable que se mantengan unidos y aglutinen a las distintas tribus en torno a Huacho”.

Respecto a los ciudadanos indecisos en Yucatán, el doctor Ramírez Carrillo considera que no son tan indecisos sino que es gente desconfiada de las encuestas, son gente que no están convencidos de votar por algún partido y observan la situación general del país, pero mientras más se acercan las elecciones y el nombre de los candidatos decidirán su voto.

“Me parece que el porcentaje de indecisos está definido, el porcentaje de simpatía y de votos están ocupados, pero todavía no lo difunden”, señala.

“Siento que esa gente no está convencida de votar por Morena o por su candidato, ya no hay más espacio para la compra de votos en Morena, los dineros federales ya se dieron con suficiente fuerza, las estrategias están marcadas y creo que los indecisos son gente que no quiere revelar su opinión y votarían contra Morena porque no están convencidos ni contentos con la situación del país. Están convencidos que otros partidos pueden ser la solución a tantos problemas y los votos de los indecisos podrían ir para la oposición, principalmente para el PAN o Movimiento Ciudadano o para alguna coalición”.

Después de este análisis, el doctor Ramírez Carrillo considera que “todo está en el aire” y está seguro que Yucatán dará otro ejemplo de participación ciudadana con una votación masiva en 2024 porque los ciudadanos ven que la base del crecimiento y desarrollo económico está en juego.