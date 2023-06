Fraudes financieros en Yucatán: así es como puedes evitarlos con ayuda del Buró de Crédito

Ante los riesgos cibernéticos y el rechazo de una solicitud de préstamo, el Buró de Crédito ofrece a los ciudadanos varias alternativas para una buena gestión y seguridad financiera.

En entrevista, el vocero del Buró de Crédito en México, Wolfgang Erhardt, informó que una primera acción de alto valor que ofrece esta institución es la capacitación gratuita en educación financiera para que la gente conozca las herramientas disponibles y su buen manejo para obtener mejores condiciones de créditos de cualquier tipo o servicios con ciertas ventajas.

También ofrece barreras de contención para evitar los delitos informáticos como el robo de identidades, consultas no autorizadas, créditos no solicitados y bloqueos de revisión a los reportes de crédito.

El licenciado Erhardt destacó la importancia de utilizar los servicios de Buró de Crédito porque en Estados Unidos, donde es muy usado y hay alto conocimiento de esta herramienta, no solo sirve para conocer el historial crediticio y financiero de los jóvenes solteros, sino también para conocer el estatus financiero de la persona por medio de la herramienta “Mi Score” son causales de matrimonio por la compatibilidad de responsabilidades financieras. O las aseguradoras automotrices toman muy en cuenta el reporte de crédito para fijar cobros más baratos si tiene información que el contratante tiene solidez financiera porque le permitirá conducir con tranquilidad y sin distracciones o preocupaciones por deudas y es menos propenso a ocasionar algún accidente.

“La primera barrera para contener el robo de identidad eres tú, lo que tiene que hacer una persona para que no sea víctima y saquen un crédito a su nombre sin autorización son varias cosas”, explicó. “Hay cosas que son gratis y otras que cuestan. Lo que es gratis es que no lleves tu credencial de elector si no la necesitas porque tiene muchos datos importantes para los delincuentes. Es un documento que se usa en sucursales cuando vas a pedir un financiamiento, es mejor llevar el pasaporte. Hay que tener cuidado con los estados de cuenta de luz, agua, teléfono y cuentas bancarias, si lo recibes de forma impresa y física, sería bueno pedirlo en forma digital porque hay mucho delincuente que roba ese documento de los buzones y saca información hasta de cuentas bancarias porque generalmente no rompen los estados de cuenta, sino solo lo arrojan a la basura”.

¿Cómo prevenir el robo de información cibernético?

Los teléfonos celulares y las computadoras deben tener buenos sistemas antivirus, es recomendable cambiar tu contraseña una vez al mes y usar 12 caracteres alfanuméricos especiales para dificultar la obtención de claves y contraseñas por medio de los software que usa la delincuencia.

“Sé de ciberdelincuentes que usan software para generar contraseñas de forma impresionante, si dejas abierto tu correo electrónico se meten y pueden acceder, es mejor cambiar cada mes las contraseñas”, comentó el entrevistado. “Son tan sofisticados los delincuentes que diseñan estrategias para robar a la gente por rango de edad, por ejemplo, invierten dinero en páginas piratas y ventanillas para ofrecer boletos de artistas famosos, piden dar clic, piden que proporciones datos, que pagues con tarjeta, y con ello te roban todo. Hay que tener mucho cuidado con la página donde navegas, no meterse sin verificar porque podrías quedar en manos de delincuentes, es recomendable que no entregues la tarjeta bancaria física, sino que uses una virtual porque la operación desaparece en automático”.

Como parte de esta protección que ofrece Buró de Crédito está el Sistema Alértame que es gratuita y está disponible en su página www.burodecredito.com.mx.

Este servicio notifica por correo sobre quién ve tu reporte de crédito en el Buró porque es un intento de robo de identidad, reporta si alguien usó tu crédito sin autorización, con una reclamación electrónica se frena este problema. Te avisa de cualquier cambio del reporte de crédito, si no pagas te avisa, si tramitas una reclamación te notifica la respuesta.

¿Qué es el Servicio Alertas Buró?

“Es un servicio que todo mundo debería de tenerlo”, dijo Erhardt. “En este año, Buró de Crédito ofrecerá otro servicio gratuito que antes tenía costo, se llama ‘bloqueo’. Este servicio permitirá bloquear el acceso al reporte de crédito, si no quiere que nadie vea tu historial lo bloqueas, si notas que hay un intento de robo de iden tidad o consumado, con la contraseña de usuario de bloqueo, lo impides. Si otra persona te suplanta y acude a pedir un crédito, la institución crediticia no podrá acceder, puedes bloquear de manera permanente el reporte de crédito y reabrirlo cuando necesites tramitar algún préstamo y luego lo vuelves a bloquear”.

El Servicio Alertas Buró, que es distinto al Alértame que es gratis, vale $232 al año. Incluye todas las alertas de Alértame, pero éste servicio pagado incluye cuatro reportes de crédito junto con el reporte “Mi Score”, puedes checar cada trimestre los movimientos, realizar reclamaciones sobre créditos no solicitados, verificación de consultas no autorizadas, entre otros servicios”.

Buró de Crédito, formado por las empresas Trans Unión de México y Dun &Brandstreet, tiene millones de registros porque cualquier empresario, empresa o persona que tenga una cuenta bancaria o ya gestionado un crédito está en esta base de datos.

''Mi Score'': ofrecerán capacitación sobre la herramienta en Mérida

El vocero de Buró de Crédito informó que promociona en Mérida y otras ciudades del país la capacitación gratuita sobre el uso correcto y eficiente de la herramienta “Mi Score” que es fundamental para el otorgamiento o rechazo de la solicitud de un crédito de cualquier tipo.

“Dos veces al año vengo a Mérida para ofrecer las charlas sobre educación financiera”, dijo. “En este año nos enfocamos a los estudiantes de 18 años en adelante porque son los más susceptibles de obtener un crédito, pero no tienen un historial crediticio, queremos ayudarlos para que usen este beneficio en forma segura. Damos las pláticas totalmente gratuitas y lo pueden solicitar las escuelas o grupos de estudiantes, empresas o grupos de trabajadores al correo electrónico contactoburo@burodecredito.com.mx”.

La herramienta “Mi Score” tuvo cambios en su puntuación para hacer más flexible los criterios para el otorgamiento de créditos. Antes el color rojo que indicaba alerta de probabilidad de incumplimiento de pago del crédito tenía una referencia de 400 puntos, el color amarillo indicaba un score de 650 puntos y el verde de 850. Temer estos dos últimos alertamientos daban mayores probabilidades que ser sujeto a crédito, pero con 850 podrías obtener un crédito en mejores condiciones por el bajo riesgo de incumplimiento.

Con la nueva pre calibración que está vigente en 2023, ahora el “Mi Score” cambió bastante. El alertamiento de color rojo está en un piso de 413 puntos hasta los 586; el de color naranja, de 587 a 667 que te califica de regular; el color amarillo, de 668 hasta 700; y el mejor de color verde es un rango excelente de 701 a 754 puntos, ya no es puntuación de 850 como antes que era muy grandes. Con esta reducción del margen de la alerta verde, hay mayor flexibilidad para la colocación de créditos.

Al día de hoy, los usuarios ya aceptan los servicios de Buró de Crédito porque tiene información útil, la automatización de la información financiera permite que en unos segundos la institución cuente con todo el historial del solicitante de crédito y pueda tomar una decisión sin alto riesgo de que el deudor incurra en la morosidad. Sin embargo, el Buró de Crédito todavía enfrenta desinformación y malas opiniones cuando alguna institución niega el crédito y lo atribuyen al Buró, pero no es así, porque quien tiene la última palabra en el otorgamiento es la institución bancaria o financiera.