Por un accidente, mujer queda incapacitada, sin trabajo y sin dinero en Tixkokob

En un parpadeo, bastó una pequeña distracción para que la vída de Carmen Flota, vecina de Tixkokob, diera un giro el 31 de agosto de 2022 al sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera Mérida-Cholul, cuando la motocicleta en la que viajaba acompañada de otra persona chocó contra un vehículo estacionado a la vera del camino sin señalización alguna.

Como consecuencia, Carmen, de 50 años de edad, de profesión servicio doméstico y activista voluntaria del movimiento Guerreros de la Luz (en apoyo a personas que sufren depresión o tendencias suicidas), sufrió fractura expuesta de femur por lo que fue trasladada de emergencia a Mérida para ser atendida en la clínica del IMSS "Ignacio García Téllez" (ex T1), de la cual es derechohabiente por conducto de su hija.

Lejos estaba la mujer, separada de su esposo, de adivinar que ese era el primero de muchos días, que se han convertido ya en nueve meses, de un peregrinar en el que no ha podido recuperarse de sus lesiones debido a diversos problemas que surgieron para ser atendida en el servicio de ortopedia del IMSS.

Vecina de Tixkokob ve escasos avances en su recuperación

Carmen cuando estaba hospitalizada

Actualmente, Carmen no tiene ingreso económico pues dejó de trabajar, ya que no puede levantarse ni caminar, de modo que hechó mano de sus ahorros y prácticamente ha vendido todo cuanto posee para tratar de recuperar la movilidad de su pierna lesionada.

Lo que más le preocupa es que las consultas son cada dos meses y no ve progresos en su recuperación, al contrario, siente que el procedimiento que se le ha practicado en el IMSS está “colapsando”.

Afirmó que la especialista de ortopedia que sigue su caso no hace nada por atender la gravedad del problema que se manifiesta en infección y supura.

Ha sido muy difícil, no puedo moverme, no puedo trabajar, no tengo dinero, no me queda nada más qué vender

"Estoy divorciada y mi ex pareja se ha distanciado del asunto, me siento muy mal, me preocupa que estoy sintiendo que las cosas no van bien, pero en el área de Ortopedia de la T1 del IMSS sólo le dan tiempo al tiempo”, lamentó en entrevista con Diario de Yucatán.

Atención en el IMSS a la mujer accidentada

“La primera cosa que me hicieron en el IMSS fue la colocación de un dispositivo de varillas metálicas que sobresalían del muslo, de la cadera hasta la rodilla, porque hubo pérdida de hueso y era la única manera de consolidar el fémur mientras se conseguía una placa y 13 clavos que nunca tuvo disponibilidad el IMSS”.

La falta de materiales lleva a muchos derechohabientes que requieren de una cirugía a adquirir por su cuenta lo que se requiere y así fue conmigo

"Cuando descubrimos que una cirugía con materiales en Cruz Roja costaba 400 mil pesos y que en el O Horán se cobraba medio millón, los $27,500 de costos de insumos para ser operada en el IMSS se volvieron la única opción viable", continuó.

"Nosotros como familia no teníamos esa sumas que se nos solicitaban fuera del Seguro Social”.

Como pudieron juntaron el dinero para la operación

Entre familiares, conocidos, vecinos y amigos juntaron el dinero y compraron los insumos, la cirugía se realizó el 6 de octubre, más de un mes después del accidente. Carmen abandonó el hospital seis días después.

El problema es que aunque se esperaba que la cirugía solucionara el problema lo cierto es que en los últimos ocho meses Carmen ha desarrollado cuatro cuadros infecciosos que no le han permitido recuperarse o rehabilitarse.

Ahora el mayor de sus temores es que pueda perder la pierna ante la "indiferencia y la falta de atención por parte del IMSS".

Sus temores no son infundados, hace tres meses su yerno perdió la pierna por una septicemia que no pudieron controlarle en el Seguro Social.

La mujer teme perder la pierna de complicarse su lesión

“A mí me tocó ver la experiencia de mi yerno, un joven que igual tuvo una fractura de tobillo, pero la situación se complicó y al final fue necesario amputarle. La causa fue muy similar, infección dolor, daño de la extremidad y un área de ortopedia insensible al paciente”, lamentó.

“Me da miedo ver que voy por el mismo camino, las ultimas radiografías revelaron que la placa y los clavos no están funcionando, todo lo que se ha hecho se está perdiendo por una falta de mineralización del hueso".

Aunque lo saben los médicos del IMSS, siguen permitiendo que el tiempo transcurra

Carmen Flota pide al IMSS información clara en torno a su caso y cumplir su compromiso de atención al derechohabiente con dignidad, respeto y profesionalismo. Carmen es activista voluntaria del movimiento Guerreros de la Luz

Vecina de Tixkokob pide el apoyo de la comunidad

Por otro lado, pide el apoyo de la comunidad, como con trabajo que pueda hacer desde su casa y ganarse algo con ello, alguien que pueda ayudarle a no perder su pierna, alguna despensa o alimento para continuar viviendo, “lo que sea es bienvenido”.

A Carmen Flota se le localiza al teléfono 9995075742 o en el domicilio donde está de manera temporal recibiendo alojamiento en calle 24 #188 B por 35 y 37, Tixkokob.