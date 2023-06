Avanzan trabajos del Ie-Tram en la zona oriente; hay cambios notorios

Los trabajos de adaptación para el sistema de transporte público eléctrico Ie-Tram avanzan a buen ritmo en la colonia Emiliano Zapata Oriente.

“La orden es trabajar por tramos. Estamos divididos en diversos equipos, unos se encargan del concreto y el pavimento, otros de la decoración. Ya está puesta la gran mayoría de las luminarias, que se cargan con energía limpia”, añadió.

Los avances se ven por tramos, en algunos ya está lista la vía de concreto hidráulico con acabado de peine donde transitarán los autobuses eléctricos. En otros ya se instalaron las luminarias de recarga solar y en algunos tramos ya se reubican árboles y se trabaja en las jardineras laterales.

En la calle 28 con 45 de la Colonia Emiliano Zapata Oriente ya son notables los cambios, puesto que han levantado banquetas para darles su debida restauración.

Según comentó un ingeniero que trabaja en el tramo de la calle 45 con 34-C, la decoración de la obra estará terminada aproximadamente en dos semanas.

Por otra parte, los obreros indicaron que falta tirar bordes, realizar mediciones y reubicar algunos árboles, así como definir la ciclovía y poner señalamientos en la zona destinada a la misma.

También comentaron que los trabajos en el cruce del Periférico comenzarían en octubre próximo y finalizarían en diciembre.

Lo que aún genera dudas es en qué parte estará la ciclovía anunciada. Los trabajadores no saben si la gravilla será destinada al área de bicicletas.

“Lo malo es que no sabemos cómo va a funcionar del todo. Hay avance, pero no veo donde será para andar en bici y dónde caminarán las personas. Sí está la obra, pero no está claro y las imágenes no se parecen a lo que se ve hasta ahora que según ya han avanzado”, expresó Genaro Luna, vecino de la calle 50 con 7 de la colonia Emiliano Zapata.