Disponible vacuna para la tuberculosis en Yucatán

Contrario a lo que se piensa, actualmente Yucatán cuenta con la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Güerin), que previene la tuberculosis meníngea y miliar en infantes.

“Tenemos suficiente, pero no podemos evitar el desperdicio y se programa su aplicación para que el frasco que se abra se use al 100%”, afirmó el secretario estatal de Salud, doctor Mauricio Sauri Vivas.

No descartó que algunos se quejen o piensen que no se tiene esta vacuna porque acuden y no se les da para sus hijos. Sin embargo, explicó que esto sucede porque se calendarizan las aplicaciones. Es por días previamente establecidos, ya que su manejo es delicado.

“Pero todos tienen. Para evitar desperdicios se les cita. Por ejemplo, en el O’Horán a diario hay nacimientos y se les aplica al nacer”, explicó el funcionario.

Dosis

Este biológico, añadió, es una preparación de bacterias vivas atenuadas cuya presentación consiste en una ampolleta o frasco ámpula multidosis, que una vez constituido se puede aplicar dentro de las seis horas posteriores a su preparación.

En ese sentido, se prioriza su distribución a hospitales en los cuales se encuentra el mayor número de recién nacidos, con lo que se garantiza que cuenten con su vacuna previo al egreso del nosocomio.— David Domínguez

En la Secretaría de Salud de Yucatán añadieron que de esa forma se optimiza la vacuna en cumplimiento de los lineamientos vigentes.

De igual manera, en algunas unidades se programan días específicos para la aplicación de vacuna BCG, con lo que esta dependencia garantiza que se vacune a todos los recién nacidos con peso mayor o igual a 2,000 gramos en el primer contacto con los servicios de salud y preferentemente antes del año.

El secretario reiteró que actualmente se cuenta con BCG en el sector salud, sin embargo, la disponibilidad de la vacuna depende de la distribución que realiza la Secretaría de Salud federal a las entidades federativas.

En la secretaría se reiteró a los padres y madres de familia que esta vacuna es de carácter universal y se aplica sin importar la derechohabiencia del menor.