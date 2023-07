Xóchitl Gálvez en Mérida: ''Apostamos por la honradez'' rumbo a las elecciones

MÉRIDA.- Ante cientos de mujeres y hombres empresarios, trabajadores y trabajadoras cetemistas, simpatizantes panistas, algunos priistas y de otros partidos, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que para ser candidata a la presidencia del país se requiere cumplir con tres requisitos indispensables: “no ser ratero, no ser huev… y no ser pende…”.

“Nosotros apostamos por la honradez, no se pueden seguir robando el dinero del pueblo, necesitamos gente que trabaje, jóvenes emprendedores, traer a la gente más brillante al gobierno, no a los cuates, aquí es donde fallo este gobierno federal, vamos a hacer algo distinto para sacar adelante al país”, agregó.

Xóchitl Gálvez busca candidatura presidencial

Xóchitl Gálvez reiteró que el próximo martes se inscribirá para buscar primero ser la coordinadora nacional del frente opositor y luego irá por la candidatura a la presidencia del país.

Para lograrlo pidió el apoyo de los asistentes al expresarles “ya inicie, lo hago como un acto de amor a México, porque los mexicanos se merecen más, y mejores oportunidades por eso ya emprendí la lucha, vamos por esas nominaciones, pero piden un chin... de firmas, más de 50 mil, ahí es donde necesito que me apoyen juntándolas”.

También estacó que hoy México tiene una mejor oportunidad para salir adelante, y difícilmente se repita, con la relocalización de empresas de Asia hacia la República Mexicana, por eso hay que apostarle a las energías limpias, apoyar con preparación a los jóvenes, “que no se hagan las cosas con las patas, ya se los expliqué a los de este gobierno, pero son bueyes, no lo entienden”.

Consideró que son cinco puntos que se requieren para aprovechar esta oportunidad, primero las energías limpias, segundo el agua que si lo hay con las lluvias, solo que no se sabe entender sus ciclos; tercero apostar al talento y capital humano, el cuarto sería la infraestructura y la certeza jurídica.

Por eso planteó que buscará la postulación, pero insistió en que necesita el apoyo de las y los mexicanos, “tengo claro que para ser presidente del país existen tres condiciones indispensables, no ser ratero, no ser huev… y no ser pend…, necesitamos traer a la gente más brillante para trabajar en el gobierno”.

También advirtió que no tiene dinero para pagar espectaculares, mantas y publicidad como otros, por eso insistió en la imperiosa necesidad de que la población la apoye:

“Ya estoy poniendo a la persona, me pongo yo, pero si no me ayudan, que no me estén ching… no habrá pagos de dinero, se trabajará por decisión, ya me soltaron a la jauría y aguanto, saben que no encontrarán en mí raterías, quizás un novio del pasado, pero si de verdad quieren que esto cambie todos deben decidir hacer el cambio”.

Encuentros de Xóchitl Gálvez en Mérida

En su conferencia denominada “Derecho de réplica, Derecho ciudadano”, realizada ayer viernes por la tarde en el Centro de Convenciones de la CTM en la colonia Fidel Velázquez de esta ciudad, la senadora abrió su intervención recalcando que los asistentes (los organizadores estimaron que fueron alrededor de 500 personas), “venimos por convicción”, “por su propio pie”, “aquí no hay tortas y juguitos”, lo que todos aplaudieron.

Entre los asistentes se vio a personalidades de la política local como la ex alcaldesa de Mérida Ana Rosa Payán Cervera, los ex alcaldes Xavier Abreu Sierra y Luis Correa Mena con su esposa, el ex diputado priista José María Fernández, el ex legislador del PVEM David Ramírez Sánchez.

Así como las ex legisladoras de Movimiento Ciudadano Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, la magistrada en retiro Ligia Cortés Ortega, y el ex diputado panista Claudio Coello Herrera.

También asistieron la investigadora social de la Uady Gina Villagómez Valdez, la activista de las mujeres María Eugenia Núñez Zapata y otras personalidades de la política local, mujeres empresarias como Maricarmen García de Jasso y otras, quienes al arribar al local la senadora gritaban a coro “presidenta”, “presidenta”, “presidenta”.

La senadora relató su historia desde la muerte de su abuela, la violencia, pobreza y malos tratos que sufrió su madre, cómo batalló para que le permitan estudiar, trabajar y estudiar al mismo tiempo y otros detalles que la llevaron a luchar por las mujeres y ocupar los cargos que ha tenido en el gobierno federal y en Ciudad de México, el primero con el que fuera presidente panista Vicente Fox, aunque ella no votó por él y así se lo hizo saber.

Aunque ofreció portarse bien y no decir groserías, porque reconoció que es malhablada, pero no grosera en algunas partes de su conferencia la emoción le ganó y expresó algunas palabras altisonantes, al igual que no faltó entre los asistentes que le gritaran que era “una chingo…”.

Además recordó que es ingeniera, tiene una empresa, fue nombrada en dos ocasiones empresaria del año, fue la primera mujer en ingresar a la lista de los 100 más ricos, se fastidió de solo hacer dinero con su negocio y creó la fundación Porvenir, donde han logrado darle de comer a más de 100 mil niños y niñas indígenas, apoyó a la población indígena llevando ella alimentos y medicinas a sitios de difícil acceso.

El México de la aspirante de oposición

“Conocí al país desde sus entrañas, el México más abandonado, por el que puedo decir que tenemos una clase política impresentable, que se ha robado el dinero de los mexicanos, y hablo de todos los partidos, que desprestigian la política, por esa gran deuda que se tiene con la clase indígena y los más desprotegidos”, remarcó.

Añadió que le da tristeza ver que hoy los jóvenes tienen miedo de tener hijos, al ver las condiciones del medio ambiente dañado, por no saber que heredarían sus hijos ante el descuido del planeta.

Consideró que no debería ser duro el embarazarse para las mujeres, pero lamentablemente les complica la vida, deberían volver las estancias infantiles, las guarderías, más apoyos para las madres solteras, que “hoy viven una violencia muy cabr... de parte de los hombres”.

En cuanto al gobierno actual federal expresó que no le gusta el fracaso que tiene, pero su incapacidad ha costado muchas vidas de mexicanas y mexicanos, sus mentiras como la de que este primero de julio ya estarían produciendo gasolina en Dos Bocas, cuando en realidad no está terminada.

“Por eso mañana (por hoy sábado) voy a ir a la refinería de Dos Bocas, llevare mi bidón y pediré que sea el primero en ser llenado con la gasolina que dijo el presidente producirán desde ese día”, expresó.

Recordó el amparo que el ganó al presidente del país, y por el que le dieron la razón y el derecho de asistir a la conferencia mañanera del presidente del país, para exigir su derecho de réplica, las disculpa que le debe el Jefe de la Nación por inventar cosas que nunca dijo, aunque a pesar de eso, no la dejaron entrar.

“La puerta del Palacio Nacional se abre solo por dentro, llegué a tocarla y no me abrieron, pero ustedes si me abrieron la puerta de sus casas, me dieron su apoyo y con eso vamos a abrir esa puerta desde afuera y entrar todos al Palacio Nacional”, afirmó.